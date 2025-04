Ciasta na zimno, bez pieczenia lub w formie musów przygotowywane z owoców to doskonały pomysł na pyszne ciasto. Fani ciast kruchych lub biszkoptowych mogą wykorzystać owoce sezonowe lub tropikalne. Lekka, lecz słodka beza z kremem i truskawkami to faworyt, którego nie może zabraknąć na imprezach rodzinnych! Sprawdź nasze przepisy na doskonałe wypieki!

Pyszne ciasta bez pieczenia

Oto składniki na sernik na zimno:

opakowanie herbatników

skórka z limonki

5 łyżek lemon curd

400 g ricotty

300 g serka kremowego

60 g masła

łyżka skrobi kukurydzianej

50 g cukru

Jak zrobić sernik na zimno?

Opakowanie herbatników umieszczamy w woreczku strunowym. Dokładnie kruszymy za pomocą wałka lub umieszczamy krakersy w blenderze i miksujemy drobno. Ścieramy skórkę z limonki. Do miksera przekładamy lemon curd, ricottę, serek kremowy oraz cukier. Dokładnie miksujemy na gładką i puszystą masę. Okruszki herbatników mieszamy ze stopionym masłem i ugniatamy na tortownicy. Przelewamy masę serową i wsadzamy sernik do lodówki do schłodzenia na około 3 godziny. Całość serwujemy z kawałkami cytryny na wierzchu lub z pokruszonymi kawałkami krakersów na wierzchu.

Pyszne ciasta z kremem

Oto składniki na ciasto truskawkowe z kremem:

gotowe ciasto biszkoptowe

opakowanie lodów waniliowych

śmietanka kremówka

ekstrakt waniliowy

4 łyżki cukru

300 g truskawek

Jak zrobić ciasto truskawkowe z kremem?

Gotowe ciasto biszkoptowe przekrawamy na 3 cienkie blaty. W mikserze ubijamy śmietankę kremówkę razem z cukrem i ekstraktem waniliowym na sztywna pianę. Dodajemy lekko roztopione lody waniliowe i mieszamy ze śmietaną. Blaty biszkoptowe przekładamy masą śmietanową. Truskawki dokładnie myjemy i osuszamy na ręczniku papierowym. Następnie kroimy na mniejsze kawałeczki i układamy na masie lodowej. Powtarzamy czynność dwukrotnie. Tak przygotowane ciasto serwujemy z listkami mięty.

Pyszne ciasta z truskawkami

Oto składniki na odwrócone ciasto z truskawkami:

500 g truskawek

łyżeczka skrobi kukurydzianej

50 g masła

szklanka cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

¼ szklanki cukru brązowego

opakowanie jogurtu

4 jajka

pół szklanki oleju

3 łyżeczki dżemu truskawkowego

garść truskawek

Jak zrobić odwrócone ciasto z truskawkami?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Blachę do pieczenia wykładamy papierem lub smarujemy tłuszczem. Kroimy truskawki na mniejsze plasterki i układamy na ręczniku papierowym do wyschnięcia. Przesiewamy mąkę i odstawiamy do miski. Ucieramy masło z cukrem. Suche składniki mieszamy z mokrymi. Układamy kawałki truskawek w cieście wyłożonym na blachę. Całość pieczemy przez 50 minut. Ciasto serwujemy z dodatkiem cytrynowego lukru do smaku.

