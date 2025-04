Warto zadbać o to, by przystawki na komunię były zróżnicowane - przygotuj zarówno mięsne przekąski, jak i wegetariańskie zagryzki. Warto, by na stole komunijnym prezentowały się nienagannie i apetycznie, a zarazem były łatwe w przygotowaniu i konsumowaniu np. na stojąco.

Na przyjęciach i rodzinnych imprezach dużą popularnością cieszą się zawsze wszelkiego rodzaju sałatki, zarówno te na ciepło, jak i zimno. Możesz sięgnąć np. po kultową sałatkę gyros i sprawdzoną sałatkę Cezar. Często spotykaną przystawką na komunię jest też popularna sałatka jarzynowa, ale my proponujemy sałatkę z makaronem.

Składniki:

300 g makaronu (np. kokardek),

600 g wędzonej szynki lub tuńczyka z puszki,

50 daj sera żółtego w kostce,

puszka kukurydzy konserwowej,

2 ogórki szklarniowe,

1 papryka,

3 łyżki gęstego jogurtu naturalnego,

3 łyżki majonezu,

czosnek granulowany,

sól, pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente i odstaw do ostudzenia. Szynkę pokrój w kostkę. Jeśli używasz tuńczyka, rozdrobnij go w palcach lub przy pomocy widelca. Paprykę umyj i pokrój w kostkę, w podobne kawałki pokrój też ser żółty. Ogórek obierz i pokrój w kostkę. Warzywa, ser i szynkę/tuńczyka wymieszaj z makaronem. Przygotuj sos z jogurtu i majonezu. Dopraw wedle uznania.

fot. Przystawki na komunię: sałatka makaronowa/Adobe Stock, lilechka75

Warzywa faszerowane - nadziewane pomidory, ziemniaki, pieczarki lub papryka - wyglądają efektownie, a do tego mogą być zarówno przystawką, jak i daniem głównym. Goście komunijni z pewnością docenią tego typu przekąski. Faszerowane warzywa z reguły podawane są na ciepło. Paradoksalnie nie wymagają wiele pracy i są sprawdzoną przystawką wegetariańską na komunię. Zamiast tofu możesz wykorzystać mięso mielone.

Składniki:

12 papryk,

400 g tofu naturalnego,

100 g ryżu,

cebula,

ząbek czosnku,

sos sojowy,

olej sezamowy,

sól i pieprz,

płatki drożdżowe,

200 g przecieru pomidorowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj tofu: pokrusz je i wsyp do miski, dodaj przyprawy, cebulę, olej sezamowy, płatki drożdżowe, sos sojowy. Mieszaninę podsmaż na patelni. Ugotuj ryż zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a po odcedzeniu wymieszaj delikatnie z tofu. Przygotuj papryki: umyj je i osusz, wydrąż, usuń błonki i pestki. Gotowe papryki nadziewaj tofu z ryżem z dodatkiem przecieru pomidorowego. Papryki włóż do blachy i podlej 2 szklankami wody. Zapiekaj w piekarniku przez 35 minut w 180°C.

fot. Przekąska na komunię w domu: faszerowana papryka/Adobe Stock, anna_shepulova

Jeśli dopracowując menu na komunię, pominęłaś przystawki, a czasu jest mało by eksperymentować z wyszukanymi przekąskami, postaw na coś prostego, a jednocześnie ciekawego w smaku. Postaw np. na szparagi w cieście francuskim czy włoskie antipasti, np. bruschettę z pomidorkami koktajlowymi i świeżą bazylią. Sięgnij też po efektowne muffiny na słono, kruche ptysie faszerowane czy smaczne roladki mięsno-warzywnym.

Składniki:

300 g ciasta,

2 pęczki szparagów,

ser tarty,

200 g szynki parmeńskiej.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie rozwałkuj na grubość 2 mm i pokrój w kwadraty o boku mniej więcej 5 cm. Szparagi umyj i oderwij lub odetnij zdrewniałe końcówki. Kwadraty z ciasta obróć na kształt rombu i ułóż na nich plasterki szynki, na niej połóż 2 szparagi i posyp serem. Sklej przeciwległe rogi ciasta ze sobą i wstaw szparagi w cieście francuskim do piekarnika na 20 minut na 200°C.

fot. Przystawki na komunię: szparagi w cieście francuskim/Adobe Stock, anna_shepulova

Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak opublikowanego pierwotnie 20.05.2014.

