Przetwory z papryki to nie tylko klasyczna marynowana papryka w słoiku. To także pyszne sosy oraz dodatki do mięsnych potraw. Wśród nich znajduje się także ajwar, który doskonale podkreśla smak każdego dania i sprawdza się także na kanapce. Zobacz, jak zrobić przetwory z papryki.

Papryka konserwowa to bardzo popularny rodzaj przetworu – na pewno znasz go z domu rodzinnego albo pamiętasz prezenty od sąsiadek. Teraz możesz przygotować paprykę konserwową w domu.

Składniki:

3 papryki (czerwone, żółte lub mieszane),

3 ząbki czosnku,

1,5 łyżeczki oliwy z oliwek,

1,2 l wody,

250 ml octu spirytusowego,

ok. 180 g cukru,

120 g soli,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka ziarenek pieprzu,

kilka listków laurowych.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj, pokrój w kawałki dowolnej wielkości. Następnie ułóż je dość ciasno w suchych, wyparzonych słoikach. Dodaj obrane ząbki czosnku (możesz użyć więcej, niż w przepisie – mniej więcej 2 ząbki na słoik). Do każdego słoika równo rozłóż przyprawy – ziele angielskie, liście laurowe oraz ziarenka pieprzu. Do rondelka wlej wodę, ocet, dodaj cukier oraz sól. Całość zagotuj, a następnie rozlej gotową zalewę do słoików i szczelnie zamknij czystymi zakrętkami. Tak przygotowaną konserwową paprykę zapasteryzuj.

fot. Przetwory z papryki: papryka konserwowa/Adobe Stock, Yulia Furman

Ayvar, inaczej ajwar, to lekko pikantna paprykowa pasta z dodatkiem innych warzyw oraz przypraw. Jest popularna szczególnie na Bałkanach, gdzie sprawdza się jako dodatek do kanapek, słonych gofrów, a także dań obiadowych.

Składniki:

4 papryki,

mały bakłażan,

5-6 ząbków czosnku,

2 łyżki oleju roślinnego,

2 łyżeczki bazylii,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka kurkumy,

szczypta gałki muszkatołowej,

mielona papryczka chilli według uznania,

2 łyżki soku z cytryny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Warzywa umyj, a następnie pokrój w większą kostkę. Wymieszaj z przyprawami. Na niewielkiej patelni rozgrzej olej, a następnie dodaj ząbki czosnku. Smaż, aż staną się brązowe, a olej przejmie czosnkowy smak. Polej paprykę i bakłażana, ząbki czosnku możesz dodać do całości albo odrzucić. Tak przygotowane warzywa włóż do nagrzanego do 180°C piekarnika na ok. 25 minut – skórka musi się dobrze podpiec, a miąższ zmięknąć. Po tym czasie wyjmij warzywa, lekko ostudź i zblenduj. Następnie przełóż do rondelka. Dodaj sok z cytryny i odrobinę wody. Zagotuj i dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Gotowy ajwar przełóż do słoików, szczelnie zamknij i zapasteryzuj.

fot. Przetwory z papryki: ajwar (ayvar)/Adobe Stock, fahrwasser

Czy marynata może być określona jako przetwory z papryki? Oczywiście! Jeśli przygotujesz większą ilość i ją zapasteryzujesz, możesz sięgać po pyszną marynatę, kiedy tylko chcesz.

Składniki:

3 papryki,

mała papryczka chilli (opcjonalnie),

średnia cebula,

3 ząbki czosnku,

2 łyżki oliwy z oliwek,

łyżka bazylii,

sól i pieprz,

2 łyżeczki cukru.

Sposób przygotowania:

Paprykę umyj i pokrój na kawałki. Ułóż na blasze i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz, aż skórka się pomarszczy i ściemnieje, a miąższ stanie się miękki. Po upieczeniu odstaw do wystudzenia, a następnie delikatnie zdejmij skórkę. W rondelku rozgrzej oliwę i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Smaż przez kilka minut, a następnie dodaj upieczoną paprykę. Całość dopraw solą i pieprzem, dodaj cukier i dobrze wymieszaj. Przykryj i duś na małym ogniu przez ok. 20 minut. Cały sok powinien odparować. Gotową mieszankę zblenduj na gładką masę i dodaj suszoną bazylię. Przełóż do słoików i zapasteryzuj.

fot. Przetwory z papryki: marynata paprykowa/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

