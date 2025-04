Papierówki nie tylko do ciast! Pomysły na przetwory z papierówek

Przetwory z papierówek to przede wszystkim dżemy i musy, które możesz wykorzystać do naleśników, gofrów albo gorących tostów. Możesz także wykorzystać je do przygotowania pysznego kompotu albo stworzyć domowy, idealnie kwaskowaty ocet jabłkowy. Ogranicza cię tylko wyobraźnia. Zobacz, co zrobić z papierówek.