Przetwory z lawendy? Okazuje się, że lawenda sprawdza się nie tylko jako piękny zapach do szafy czy jako ozdoba balkonu, ale także jako składnik wielu potraw. Lawenda to roślina jadalna, można ją dodawać do potraw, a także suszyć i wykorzystywać jako dekorację. Zobacz, jakie przetwory z lawendy możesz przygotować w domu.

Lawenda ma słodki smak i intensywny aromat, dlatego idealnie sprawdzi się jako składnik syropu. Działa odprężająco, kojąco i łagodzi bóle brzucha oraz głowy. Syrop lawendowy możesz dodawać do herbaty, lemoniady albo pić prosto z łyżeczki.

Składniki:

szklanka świeżych kwiatów lawendy,

litr wody,

szklanka drobnego cukru,

4 łyżki miodu,

3 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlej wodę i rozpuść w niej cukier. Całość podgrzej i dodaj kwiaty lawendy. Dodaj miód, całość dobrze wymieszaj. Doprowadź do wrzenia i gotuj ok. 10 minut. Pod koniec dodaj sok z cytryny i gotuj jeszcze kilka minut. Tak przygotowany syrop lawendowy przefiltruj przez gazę i rozlej do butelek. Zapasteryzuj.

fot. Przetwory z lawendy: syrop z lawendy/Adobe Stock, ricka_kinamoto

To niewielka roślina, dlatego przetwory z lawendy często są wzbogacane dodatkowymi owocami. W przypadku dżemów świetnie sprawdzą się maliny, truskawki, brzoskwinie oraz borówki.

Składniki:

1 kg borówki amerykańskiej,

2 łyżki suszonej lawendy,

pół szklanki cukru.

Sposób przygotowania:

Borówki umyj i przełóż do rondelka. Zasyp cukrem i zagotuj na małym ogniu. Kiedy owoce się rozpadną, możesz lekko zwiększyć ogień. Gotuj przez ok. 15 minut. Lawendę posiekaj albo rozdrobnij w rękach. Możesz użyć także malaksera albo młynka do kawy. Następnie włóż ją do gotujących się borówek i całość dobrze wymieszaj. Gotowy dżem przełóż do wyparzonych słoików i zapasteryzuj.

fot. Przetwory z lawendy: dżem/Adobe Stock, valentinamaslova

Przetwory z lawendy to także napoje alkoholowe – ich smak doskonale sprawdzi się na rodzinnych spotkaniach oraz plotkach z przyjaciółką. To także świetny lek na przeziębienie, a także dodatek do ciast lub herbaty.

Składniki:

10 łyżek świeżych lub suszonych kwiatów lawendy,

500 ml wódki,

sok oraz skórka z jednej cytryny,

pół szklanki miodu.

Sposób przygotowania:

Lawendę zalej wódką i dodaj skórkę oraz sok z cytryny. Wymieszaj całość. Zamknij szczelnie w słoiku i odstaw na dwa tygodnie w ciemnym miejscu. Po tym czasie dodaj miód i całość dobrze wymieszaj. Odstaw na kolejny tydzień, a następnie przecedź nalewkę przez gazę. Gotowy, przefiltrowany trunek przelej do butelek i szczelnie zamknij.

fot. Przetwory z lawendy: nalewka lawendowa/Adobe Stock, f2014vad

