Przetwory z jagód idealnie nadają się na jesienne i zimowe wieczory. Wykorzystaj dojrzałe, letnie owoce do zrobienia wyjątkowych domowych konfitur, dżemów i soków, które przez cały rok będą ci przypominać lato.

Oprócz soku, z którego możesz zrobić pyszny kompot, przetworów z jagód warto użyć do ciast i deserów. Placek z jagodami, jagodowe naleśniki czy słodkie jagody w cukrze to desery, które umilą wszystkie szare i chłodne dni.

Spis treści:

Dżem jagodowy to klasyk, który sprawdzi się zarówno na kanapce, jak i jako dodatek do naleśników czy deserów. Przygotowanie go jest niezwykle proste. Wystarczy kilka składników – jagody, cukier i sok z cytryny, aby zamknąć w słoikach słodki smak lata. Dżem ma gładką, aksamitną konsystencję, a jagody zachowują swój intensywny aromat, który ożywi każde danie.

Składniki:

2,5 kg jagód,

80 dag cukru,

łyżka soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Jagody umyj, przełóż do dużego garnka i wymieszaj z cukrem. Przykryj ściereczką i odstaw na całą noc w chłodne miejsce. Gdy owoce puszczą sok całość pogrzej, doprowadź do wrzenia, dodaj sok z cytryny i na niewielkim ogniu gotuj, aż dżem zgęstnieje. Będzie to ok. 15-20 minut. Często mieszaj, aby dżem nie przywarł do rondelka. Gorący dżem jagodowy przełóż do wyparzonych słoiczków i szczelnie zakręć. Odstaw do góry dnem aż całkowicie wystygną.

fot. Przetwory z jagód: dżem jagodowy/Adobe Stock, Alusha

Sok jagodowy to prawdziwy eliksir zdrowia. Bogaty w witaminy i minerały, idealny na zimowe chłody i dla wzmocnienia odporności. Aby go przygotować, wystarczą świeże jagody, cukier i odrobina wody. Sok można pić na ciepło, zimno, a także używać jako dodatek do rozgrzewającej zimowej herbaty. Możesz też rozcieńczyć sok wodą i pić jako orzeźwiający napój. To świetny sposób na dostarczenie organizmowi dawki witamin, kiedy sezon na świeże owoce już minie.

Składniki:

2 kg jagód,

100 g cukru,

opcjonalnie odrobina wody.

Sposób przygotowania:

Jagody umyj i przełóż do dużego słoja. Owoce zasyp cukrem (opcjonalnie dodaj niewielką ilość wody), nakryj ściereczką i odstaw w ciemne miejsce. Po 3-4 dniach przelej sok wraz z owocami do czystych słoiczków. Dokładnie zakręć i pasteryzuj około 15 minut. Sok z jagód możesz rozcieńczyć i podawać jako kompot.

fot. Przetwory z jagód: przepis na sok jagodowy/Adobe Stock, Melica

Konfitura jagodowa jest bardziej gęsta i pełna owoców niż klasyczny dżem. Idealna dla tych, którzy lubią wyczuwalne kawałki jagód w przetworach. Przygotowanie konfitury wymaga nieco więcej czasu, ponieważ owoce gotuje się powoli, aby odparować nadmiar wody i uzyskać intensywny smak. Doskonała do wypieków, naleśników czy jako dodatek do deski serów - konfitura jagodowa to prawdziwa uczta dla podniebienia.

Składniki:

2 kg jagód

4 łyżki wody,

500 g cukru.

Sposób przygotowania:

Jagody umyj, osusz i przełóż do garnka. Dodaj wodę i całość podgrzej na niewielkim ogniu. Gdy owoce zaczną puszczać sok, zmniejsz jeszcze ogień i dodaj cały cukier. Całość dokładnie wymieszaj i gotuj przez około 90 minut pamiętając, by co jakiś czas zamieszać. Konfiturę z jagód przełóż do wyparzonych słoików, dokładnie zakręć i odstaw do góry dnem, aż wystygną.

fot. Przetwory z jagód: przepis na konfiturę jagodową/Adobe Stock, Marco Mayer

Jagody bez cukru to idealna propozycja dla osób dbających o linię lub unikających cukru w diecie. Zamiast cukru możesz użyć soku z cytryny i naturalnych środków konserwujących, aby utrwalić smak i świeżość jagód. Możesz także wykorzystać same jagody, bez żadnych dodatków.

Taki przetwór można wykorzystać jako zdrowy dodatek do jogurtu, owsianki czy sałatek. Zachowuje wszystkie wartości odżywcze świeżych jagód i jest świetnym rozwiązaniem dla osób szukających niskokalorycznych alternatyw.

Składniki:

2 kg jagód.

Sposób przygotowania:

Jagody umyj i osusz na ręczniku papierowym. Wyparzone słoiczki o pojemności 0,5 l wypełnij ciasno owocami. Szczelniej zamknij i wstaw do garnka. Zalej słoiki zimną wodą do wysokości 3/4 słoików i podgrzej. Kiedy woda zacznie się robić gorąca, podgrzewaj na średnim ogniu około 20 minut. Po tym czasie słoiki wyjmij, dokręć pokrywki. Jagody przechowuj w ciemnym i suchym miejscu. Przetwory z jagód przydadzą się przez cały rok do wypieków.

fot. Przetwory z jagód: przepis na jagody bez cukru/Adobe Stock, shabbydecor

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.07.2020.

