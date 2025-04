Przetwory z jabłek na zimę to smaczny i tani dodatek do ciast, pieczywa, a nawet do mięs. Gotowy mus z jabłek przyda się do zrobienia szarlotki o każdej porze roku.

Na przetwory z jabłek nadaje się wiele odmian tych owoców: antonówka, reneta, szampion, które są kwaśne, będą miały wyrazisty smak.

Na dżem z jabłek z przyprawami korzennymi, warto wybrać antonówkę lub papierówkę.

Składniki:

3 kg jabłek,

300 g cukru,

2 laski cynamonu,

10 goździków,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz, pokrój na ćwiartki, usuń gniazda nasienne. Zasyp cukrem i odstaw na cały dzień pod przykryciem. Kolejnego dnia odciśnij jabłka, sok zlej do rondla. Do soku jabłkowego dodaj sok z cytryny, goździki i cynamon. Podgrzewaj, aż 1/3 objętości odparuj. Do soku dodaj jabłka i podgrzewaj przez kolejne 10 minut. Odcedź na sitku, znów podgrzewaj tylko sok do czasu, aż zgęstnieje. Połącz jabłka z sokiem, wymieszaj dokładnie, gotuj przez ok. 10 minut, następnie wybierz cynamon i goździki. Nakładaj dżem z jabłek do wyparzonych słoiczków i pasteryzuj przez kilka minut.

fot. Adobe Stock

Mus z jabłek można wykorzystać do przygotowania ciast, ale delikatny mus jabłkowy bez dodatków przypraw i cukru, dokładnie zblendowany, to smaczne i zdrowe danie dla niemowląt.

Składniki:

2 kg kwaśnych jabłek,

100 ml wody,

sok z połowy cytryny,

4 łyżki cukru.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Przełóż owoce do garnka, zalej wodą i skrop sokiem z cytryny. Zagotuj jabłka. Gotuj przez około 20 minut aż zmiękną, od czasu do czasu mieszając. W razie potrzeby przykryj garnek, dolej wody lub odlej nadmiar płynu. Jabłka powinny się rozpadać. Masę jabłkową zestaw z ognia i zblenduj, dodaj cukier, gorący mus wymieszaj, by cukier się rozpuścił. Mus przełóż do wyparzonych słoików i pasteryzuj przez około 20 minut.

Mus z jabłek może być przechowywany w lodówce (bez pasteryzacji) przez kilka dni.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 kg jabłek papierówek,

0,5 kg cukru,

2 łyżki soku z cytryny,

2 laski cynamonu,

kilka łyżek wody.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz, wydrąż gniazda nasienne i pokrój w drobną kostkę lub zetrzyj na tarce, skrop sokiem z cytryny. Przełóż owoce do garnka i podlej wodą, zasyp cukrem. Duś na małym ogniu, aż jabłka zmiękną. Dodaj cynamon i podgrzewaj, aż masa uzyska pożądaną gęstość. Jabłka powinny się całkowicie rozpaść, można je dodatkowo zblendować. Gorącą marmoladę przełóż do słoików, szczelnie zakręć i odwróć do góry dnem. W razie potrzeby pasteryzuj, by pokrywki dobrze złapały.

Składniki:

kilka kg jabłek,

cukier wg uznania (do słodkich odmian - zbędny).

Sposób przygotowania:

Umyj jabłka i przygotuj tak, by przepuścić je przez sokowirówkę lub wyciskarkę. Uzyskany sok z jabłek w miarę potrzeby posłódź, a następnie zagotuj. Zestaw z ognia i zdejmij pianę z powierzchni, zagotuj ponownie. Przelej sok do słoiczków lub buteleczek i pasteryzuj przez 20 minut, a następnie studź pod przykryciem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

2 kg jabłek,

0,5 kg cukru,

2 l wody,

10 goździków,

0,5 łyżeczki cynamonu.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, pokrój na ósemki i wydrąż gniazda nasienne. Słoiki umyj i wyparz, a następnie osusz. Włóż jabłka do słoików, oprósz odrobiną cynamonu. Wodę z cukrem i goździkami zagotuj. Zalej jabłka w słoikach gorącą zalewą. Zakręć i pasteryzuj przez 15 - 20 minut.

