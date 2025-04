Gruszki można przygotować na wiele sposobów. Świetnie sprawdzają się do zrobienia aromatycznych, jesienno-zimowych przetworów. Przygotuj większą ilość i zamknij je w słoikach, aby zatrzymać ten pyszny smak na wiele tygodni czy miesięcy. Oto przepisy siostry Anastazji na przetwory, które skradną twoje serce.

Spis treści:

Pyszne przetwory z gruszek to przede wszystkim dżemy i konfitury. Możesz przygotować je na wiele sposobów i wykorzystać jako dodatek do słodkich tostów czy deserów - gofrów, naleśników, owsianek, etc. Świetnie sprawdzą się także jako dekoracja ciast lub... dodatek do mięs.

Składniki:

2,5 kg obranych gruszek bez gniazd nasiennych,

400 g cukru,

250 ml wody,

sok ze średniej cytryny.

Sposób przygotowania:

Gruszki pokrój w kostkę. W rondelku zagotuj wodę z cukrem, aż całość się połączy i powstanie syrop. Dodaj gruszki i gotuj ok. 10-15 minut, aż owoce staną się szkliste i lekko rozpadną. W trakcie gotowania cały czas mieszaj, aby gruszki nie przywierały do dna rondelka. Tak przygotowaną mieszankę odstaw do lodówki na całą noc. Następnego dnia ponownie zagotuj. Gotuj tak długo, aż gruszki całkowicie się rozpadną. Pod koniec dodaj sok z cytryny i opcjonalne małą szczyptę cynamonu. Gorący dżem przełóż do słoików i zapasteryzuj.

fot. Przetwory z gruszek siostry Anastazji: dżem z gruszek/Adobe Stock, Veronika Idiyat

Jeśli chcesz zrobić bardziej wyrazisty, kwaskowy w smaku dżem, dodaj do gruszek aronię oraz jabłka. Gruszki same w sobie są bardzo słodkie, dlatego możesz dodać do przetworów odrobinę kwaśnej nuty, aby to przełamać.

Składniki:

500 g obranych gruszek bez gniazd,

1 kg aronii,

kilogram całych jabłek,

500 g cukru,

sok z cytryny,

250 ml wody.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz i usuń gniazda nasienne. Aronię zalej wrzątkiem i zostaw w nim na ok. godzinę. Gruszki pokrój w kostkę. W rondelku zagotuj wodę z cukrem i mieszaj, aż cukier dobrze się rozpuści. Następnie dodaj wszystkie owoce i, cały czas mieszając, gotuj ok. 15-20 minut na małym ogniu. Uważaj, aby owoce nie przywarły do rondelka ani nie "usmażyły się". Kiedy zmiękną i lekko się rozpadną, zdejmij z ognia i odstaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc w chłodne miejsce. Następnie ponownie zagotuj i dodaj sok z cytryny. Kiedy owoce w całości się rozpadną, a dżem stanie się gładki i gęsty, przelej go do słoików i zapasteryzuj. Dużą ilość słoików możesz zapasteryzować w zmywarce.

fot. Przetwory z gruszek: dżem s. Anastazji/Adobe Stock, sriba3

Najpopularniejszym przepisem s. Anastazji na przetwory z gruszek jest przygotowanie ich w octowo-cukrowej zalewie. Sprawdzą się jako dodatek do deserów, dań mięsnych, a także sałatek czy szybkich przekąsek imprezowych na bazie ciasta francuskiego i sera pleśniowego.

Składniki:

1 kg obranych gruszek bez gniazd nasiennych,

sok z dużej cytryny,

500 ml wody,

300 g cukru,

łyżeczka cynamonu,

kilka goździków,

500 ml octu.

Sposób przygotowania:

Gruszki wrzuć do wody zakwaszonej sokiem z cytryny. Pozostaw na minimum pół godziny. W tym czasie przygotuj zalewę, gotując w rondelku wszystkie pozostałe składniki (bez octu). Gruszki wyjmij z wody, opłucz delikatnie, a następnie przełóż do rondelka z gotującą się zalewą. Dodaj ocet i gotuj jeszcze 5 minut na małym ogniu. Następnie przełóż gruszki z zalewą do słoików i mocno zakręć, a następnie zapasteryzuj.

fot. Gruszki w zalewie s. Anastazji/Adobe Stock, altocumulus

Nalewka gruszkowa ma mnóstwo witaminy C oraz ważnych składników odżywczych, a przy tym jest pyszna i doskonale pasuje do wielu potraw. Sprawdzi się też podczas spotkań z bliskimi.

Składniki:

2 kg gruszek bez skórki i gniazd,

800 g cukru,

800 ml spirytusu,

łyżeczka ekstraktu waniliowego lub jedna laska wanilii,

kilka goździków.

Sposób przygotowania:

Gruszki pokrój na drobne kawałki, a następnie przełóż do dużego słoika. Układaj gruszki warstwami, co chwilę przekładając je cukrem. Na koniec dodaj goździki oraz wanilię. Tak przygotowany słoik zakręć, lekko potrząśnij, a następnie ostaw na tydzień w chłodne, ciemne miejsce. Po tym czasie nalewkę zlej i wymieszaj gotowy płyn ze spirytusem. Rozlej do butelek, szczelnie zakręć i odstaw w ciemne, chłodne miejsce. Nalewka będzie gotowa po ok. 2-3 miesiącach.

fot. Nalewka z gruszek siostry Anastazji /Adobe Stock, 5ph

