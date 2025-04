Pyszne przetwory z czereśni idealnie smakują zarówno w towarzystwie ciast i letnich deserów, jak i dań na słono - gęsta, soczysta konfitura podkreśli smak mięs i sprawi, że letni obiad będzie smakował doskonale. Czereśnie świetnie nadają się do przygotowania ekspresowych przetworów, po które możesz sięgać na bieżąco lub zapasteryzować i wykorzystać jesienią czy zimą.

Reklama

Spis treści:

Idealny dżem z czereśni jest kremowy i aksamitny, a także odpowiednio gęsty. Sprawdza się idealnie jako dodatek do francuskich tostów czy pysznych śniadaniowych placuszków. Będą też idealną dekoracją owsianek i ciast z czereśniami.

Składniki:

2 kg czereśnie,

szczypta cynamonu,

szczypta kardamonu,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Czereśnie wydryluj i duś w garnku z odrobiną wody. Dopraw solą, kardamonem i cynamonem. Sól wyciąga z owoców naturalną słodycz podczas gotowania, co fachowo nazywamy jaginizacją. Duś przez około 30 minut na wolnym ogniu, doglądając czy owoce nie przywierają do dna garnka. Dżem z czereśni przygotowany w ten sposób możesz zagęścić dodatkiem pektyny, co zastąpi cukier żelujący.

fot. Przetwory z czereśni: dżem/Adobe Stock, alicja neumiler

Idealnym napojem na chłodne zimowe wieczory jest pyszny kompot z czereśni. Możesz przygotować go na wiele sposobów, dodając ulubione przyprawy i zioła. Taki kompot świetnie sprawdzi się także jako dodatek do gorącej herbaty.

Składniki:

3 kg czereśni,

litr wody,

2 łyżki cukru,

wanilia,

cynamon w kawałku,

anyż.

Sposób przygotowania:

Czereśnie pozbaw pestek. Następnie wlej do garnka wodę i włóż czereśnie. Gotuj razem z wanilią, cynamonem oraz anyżem przez około 20 minut na wolnym ogniu. Do wyparzonych słoików przelej kompot z czereśni i zakryj szczelnie pokrywką. Układaj do góry dnem, aby zassała się. Kolejnym krokiem jest wekowanie przetworów z czereśni w gorącej wodzie. Układaj słoiki w garnku wyłożonym bawełnianą ściereczką. Gotuje przez 15 minut w przypadku litrowych weków.

fot. Przetwory z czereśni: kompot/Adobe Stock, alter_photo

Dla fanów napojów "z prądem" na zimowe i jesienne popołudnia spędzane z najbliższymi poleca się pyszna, orzeźwiająca, a jednocześnie rozgrzewająca nalewka z czereśni. Podobnie, jak kompot, możesz dodać odrobinę do herbaty lub sączyć z kieliszka. Możesz przygotować ją w wersji bardziej lub mniej gęstej.

Składniki:

3 kg czereśni,

szklanka cukru,

3 laski cynamonu,

laska wanilii,

wódka lub spirytus.

Sposób przygotowania:

Czereśnie dryluj, pozbawiając pestek. Duś z niewielką ilością wody przez około 30 minut. Przelej do słoików lub butelek i wkładaj cynamon, pokrojoną wanilię lub kardamon. Zalej wódką lub spirytusem. Zakręć i odłóż w ciemne miejsce. Domowa nalewka z czereśni jest gotowa po około 3-4 miesiącach.

fot. Przetwory z czereśni: nalewka czereśniowa/Adobe Stock, marysckin

W przypadku konfitur możesz naprawdę poszaleć. Świetnie smakuje z kawałkami owoców obtoczonymi w żelowej, lekkiej formule. Doskonale pasuje do dań mięsnych oraz jako dodatek do dressingu. Przygotuj ją w wersji bardziej gęstej, dzięki czemu sprawdzi się też w roli sosu.

Składniki:

1,5 kg cukru,

3 kg czereśni,

łyżeczka cynamonu,

szczypta soli,

łyżeczka rumu.

Sposób przygotowania:

Czereśnie dokładnie umyj, pozbądź się ogonków i wydryluj. Następnie przełóż do garnka i zagotuj razem z cukrem. Dodaj cynamon i wlej porcję rumu. Gotuj na wolnym ogniu przez około 3 godziny. Pamiętaj, aby mieszać przetwory z czereśni co jakiś czas, aby masa nie przypaliła się od spodu. Gotową konfiturę z czereśni przełóż do wyparzonych wcześniej słoików. Zawekuj przez 20 minut w gorącej wodzie i kładź na blacie wyłożonym ściereczką do góry dnem.

fot. Przetwory z czereśni: konfitura czereśniowa/Adobe Stock, tycoon101

Chutney to gęsty sos, popularny szczególnie w kuchni indyjskiej. Najczęściej przygotowuje się go z dodatkiem bardzo ostrych przypraw. Świetnym składnikiem bazowym w tym przypadku będą czereśnie - stworzą doskonałą, nieoczywistą propozycję do dań mięsnych oraz sałatek.

Składniki:

1 kg czereśni,

5 łyżek cukru,

łyżeczka sosu sojowego,

szczypta soli,

szczypta sproszkowanej papryczki chili,

łyżeczka soku z limonki.

Sposób przygotowania:

Czereśnie dokładnie umyj, pozbądź się ogonków i pestek. Włóż do garnka i wsyp cukier. Zagotuj dolewając sos sojowy i sok z limonki. Dopraw solą i sproszkowaną papryczką chili. Czereśniowy chutney gotuj przez około 1,5 godziny na wolnym ogniu do uzyskania konsystencji dżemu. Przełóż do wcześniej wyparzonych słoików i dokładnie zakręć. Wekuj przetwory z czereśni przez 20 minut w wodzie. Odstaw słoiki do góry dnem na bawełnianą ścierkę.

fot. Przetwory z czereśni: chutney/Adobe Stock, Leckerstudio

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.06.2016.

Reklama

Zobacz też inne pomysły na wykorzystanie czereśni: