Przetwory z cytryn mogą mieć bardziej słodki lub kwaskowaty kształt - zależy to od wykorzystanych składników. Możesz przygotować tradycyjne kiszonki albo postawić na słodką zalewę, która otula plasterki cytryn i sprawia, że są idealne do jesiennej, gorącej herbaty. Cytryny są bogatym źródłem witaminy C i antyoksydantów. Warto więc po nie sięgać, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Reklama

Spis treści:

Kiszone cytryny doskonale sprawdzają się w daniach rybnych, a także podczas przygotowania duszonych lub pieczonych warzyw. Dają intensywny aromat oraz lekko kwaskowaty, wyrazisty posmak.

Składniki:

10-14 cytryn (niewoskowanych),

sok z 6-8 cytryn,

ok. 300 g soli gruboziarnistej,

przegotowana, letnia woda,

do każdego słoika: laska cynamonu, kilka listków laurowych i kilka ziarenek pieprzu.

Sposób przygotowania:

Ilość użytych cytryn zależy od wielkości słoików. Cytryny umyj, a z części wyciśnij sok. Pozostałe przekrój lekko, ale nie rozkrawaj na kawałki. Najlepiej zrób jedynie nacięcia w kształcie plusa, mniej więcej do 2/3 wysokości całego owocu. Do każdego "plusa" włóż po 2 łyżeczki soli i lekko zamknij owoc. Następnie umieść wszystkie cytryny ciasno w słoiku. Do każdego słoika dodaj listki laurowe, cynamon oraz ziarenka pieprzu, a następnie równomiernie rozlej sok z cytryny. Jeśli na tym etapie zostanie ci sól, dodaj ją po równo do słoików. Następnie zalej całość letnią, przegotowaną wodą w taki sposób, aby całe cytryny były przykryte. Zakręć słoiki i odstaw na tacce lub talerzu na ok. miesiąc. Co kilka dni potrząsaj energicznie słoikami, aby wszystkie składniki się połączyły.

fot. Przetwory z cytryn: kiszone cytryny/Adobe Stock, lena_zajchikova

Syrop z cytryn to nie tylko pyszny dodatek do herbaty lub wody, ale także domowe lekarstwo na pierwsze objawy przeziębienia. Pomaga wzmocnić odporność, a dodatkowo pysznie smakuje i może sprawdzić się także jako sos do słodkich deserów.

Składniki:

6 cytryn,

ok. 400 g drobnego cukru,

500 ml wody,

łyżeczka cynamonu,

6-8 goździków,

kilka plasterków świeżego imbiru,

3 łyżki miodu.

Sposób przygotowania:

Cytryny umyj i sparz wrzątkiem, a następnie pokrój na średniej grubości plasterki. Ułóż je nie dość ciasno, ale też nie nazbyt luźno w wyparzonych słoikach. Do rondelka wlej wodę i rozpuść w niej cukier. Kiedy się lekko podgrzeje, dodaj miód i dokładnie rozpuść. Dodaj przyprawy i gotuj ok. pół godziny na wolnym ogniu. Gorącą zalewę przelej do słoika z cytrynami, szczelnie zakręć i postaw do góry dnem na całą noc (na suchej ściereczce, na wypadek, gdyby coś się wylało). Tak przygotowany syrop przechowuj w ciemnym, chłodnym miejscu do pół roku. Po otwarciu przełóż do lodówki i zużyj w ciągu kilku dni.

fot. Przetwory z cytryn: syrop cytrynowy/Adobe Stock, alicja neumiler

Cytryny w zalewie to świetny dodatek do ciepłej herbaty, wody z dodatkiem imbiru i mięty, a także tzw. złotego mleka czy wody imbirowej, które są idealne na jesienne przeziębienie.

Składniki:

5 cytryn,

ok. 400 g cukru,

400 ml wody,

kilka goździków,

2-3 laski cynamonu,

kilka gwiazdek anyżu.

Sposób przygotowania:

Cytryny sparz wrzątkiem, a następnie pokrój na plasterki. Wybierz tę grubość, którą najbardziej lubisz w herbacie czy wodzie. Cytryny ułóż w słoikach i do każdego z nich dodaj przyprawy. Wodę wlej do rondelka, a następnie dodaj cukier i zagotuj. Gotuj na wolnym ogniu, aż płyn lekko zbrązowieje i powstanie syrop cukrowy. Przelej do słoików, szczelnie zakręć i zapasteryzuj. Możesz wykorzystywać zarówno syrop, jak i plasterki cytryn.

fot. Przetwory z cytryn: cytryny w słodkiej zalewie/Adobe Stock, Peredniankina

Reklama

Zobacz także inne sposoby na wykorzystanie cytryn: