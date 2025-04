Nie wiesz, co zrobić ze szczypiorku? To pyszne i aromatyczne warzywo to nie tylko dodatek do dań - zup, sałatek czy jajecznych kotletów. Szczypiorek może w potrawach odgrywać pierwsze skrzypce - przygotuj z niego zupę krem albo pesto do makaronu.

Reklama

Szczypiorek warto włączyć do codziennego menu - ma zbawienny wpływ na cały organizm. Pobudza perystaltykę jelit, dzięki czemu zapobiega kłopot trawiennym. Olejki eteryczne, które są w nim zawarte, przyspieszają przemianę materii, dzięki czemu wspomagają odchudzanie! Ma również działanie bakteriobójcze. Nie masz pomysłu na to, co zrobić ze szczypiorku? Zobacz nasze inspiracje!

Spis treści:

Pesto ze szczypiorku przygotujesz je w 2 minuty! Możesz podawać je z makaronem i serem np. feta albo użyć jako smarowidła na kanapki.

Składniki:

pęczek szczypiorku,

50 ml oliwy z oliwek,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki orzeszków piniowych,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Orzeszki piniowe podpraż na suchej patelni. Do kielicha blendera przełóż posiekany szczypiorek, obrane ząbki czosnku, pestki oraz oliwę. Zmiksuj i dopraw solą i pieprzem.

fot. Pesto ze szczypiorku/Adobe Stock, superfood

Zupę krem ze szczypiorku przygotuj na bazie bulionu warzywnego. Do szczypiorkowej zupy dodaj również ziemniaki, korzeń pietruszki i marchewkę.

Składniki:

pęczek szczypiorku,

500 g ziemniaków,

1 l bulionu warzywnego,

1 marchewka,

1 pietruszka,

1 cebula,

1 łyżka masła,

100 ml słodkiej śmietanki,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

W garnku rozgrzej masło. Dodaj posiekaną cebulę i szczypiorek. Chwilę przesmaż i dodaj pokrojone w kostkę ziemniaki, marchewkę i pietruszkę. Całość zalej gorącym bulionem i gotuj, aż ziemniaki zmiękną. Zmiksuj całość na gładką masę. Dodaj śmietankę oraz dopraw solą i pieprzem. Zupę ze szczypiorku podawaj z grzankami.

fot. Zupa-krem ze szczypiorku/Adobe Stock, Stepanek Photography

Szczypiorek doskonale nadaje się na przetwory na zimę - jego smakiem będziesz mogła się cieszyć przez cały rok, nie wychodząc z domu. Podane proporcje to składniki na jeden słoik.

Składniki:

3 pęczki szczypiorku,

5 ząbków czosnku,

8 ziarenek ziela angielskiego,

3 łyżki octu,

500 ml wody,

2 łyżki soli.

Sposób przygotowania:

Szczypior umyj i posiekaj. Zagotuj wodę z solą. Odstaw do ostygnięcia. Do wyparzonych słoików włóż przyprawy i posiekany szczypior. Napełnij słoiki solanką. Do każdego dodaj 2 łyżki octu. Słoiki szczelnie zakręć i wstaw od dużego garnka wyłożonego bawełnianą ściereczką. Wlej ciepłą wodę do 3/4 wysokości słoików i podgrzewaj do momentu, aż woda się zagotuje. Zmniejsz ogień i gotuj 15 minut. Po tym czasie wyjmij słoiki i odstaw do ostygnięcia. Szczypiorek ze słoików podawaj do sałatek, jajek np. jajek faszerowanych w skorupkach i śledzi.

Lubisz eksperymentować w kuchni i dbasz o jakość produktów? Robiąc zakupy we Frisco, kod rabatowy obniży wartość zamówienia. Zamów z dostawą do domu!

Reklama

Więcej przepisów na to, co zrobić ze szczypiorku: