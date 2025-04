Kiełki to świetne źródło witamin i charakterystycznego smaku. Nie zawsze pasują do potraw, ale "w ciemno" możesz je dodawać do kanapek i niemal każdej sałatki. Świetnie skomponują się z wieloma przekąskami. Zobacz najlepsze przepisy z kiełkami w roli głównej.

Reklama

Spis treści:

W Polsce największą popularnością cieszy się aż 8 odmian kiełków:

rzodkiewki,

lucerny,

ciecierzycy,

rzeżuchy,

buraka,

słonecznika,

brokułów,

fasoli mung.

Każdy rodzaj ma nieco inny posmak i odmienne właściwości. Wszystkie jednak wykazują pozytywny wpływ na zdrowie i urodę. Mogą wspierać leczenie wielu chorób i dolegliwości. Najdelikatniejsze są kiełki lucerny, ich smak jest ledwo wyczuwalny. Mówi się, że to one są najlepszym wyborem dla pięknej cery. Z kolei kiełki buraka mają lekko słodkawy smak. Idealnie sprawdzą się do wiosennych kanapek i sałatek. Będą także świetnym wyborem dla dzieci. Kiełki rzodkiewki i rzeżuchy są za to mocno pikantne, przez co podkreślają smak potraw, które same w sobie nie mają wyrazistego smaku. Kiełki fasoli mung sprawdzają się w orientalnych przepisach — mają intensywny posmak, są słodko-gorzkie.

Mango lassi to bardzo popularny indyjski deser, który w zasadzie jest gęstym koktajlem, który możesz pić przez grubą słomkę albo jeść łyżeczką. Jego przygotowanie jest proste, a dodatek kiełków sprawi, że całość będzie mieć wyrazisty smak i poprawi urodę.

Składniki:

połówka mango lub gotowa pulpa,

pół szklanki lekkiego jogurtu naturalnego,

pół szklanki (lub mniej) mleka lub napoju roślinnego,

łyżka miodu albo syropu klonowego,

garść kiełków lucerny,

dekoracja: pistacje, listki mięty, kiełki.

Sposób przygotowania:

Z połówki mango wydrąż cały miąższ i wrzuć do misy blendera. Dodaj jogurt oraz mleko - dopasuj ilość do gęstości, jaką chcesz uzyskać. Kiełki umyj i osusz w papierowym ręczniku. Większą część posiekaj i wrzuć do misy. Pozostałe wykorzystasz do dekoracji. Dodaj miód i całość zmiksuj na gładko. Przelej do szklanek i udekoruj kiełkami lub posiekanymi pistacjami.

fot. Przepisy kiełki: mango lassi z kiełkami z lucerny/Adobe Stock, Successo images

Sałatki są idealnym towarzyszem dla kiełków. Wspólnie tworzą ciekawe kompozycje smakowe, a kiełki mogą dodatkowo urozmaicić klasyczne przepisy.

Składniki:

ok. 300 g brokułów (różyczek),

2 średnie rzodkiewki,

3 łyżki komosy ryżowej,

garść kiełków rzodkiewki,

sól i pieprz,

olej roślinny (np. lniany),

łyżka pestek dyni,

mozzarella.

Sposób przygotowania:

Podziel brokuła na różyczki i wszystkie warzywa umyj, a następnie osusz. Ugotuj brokuła al dente, rzodkiewki pokrój w plasterki. Komosę ryżową wrzuć na sitko i płucz pod bieżącą wodą kilkanaście sekund. Następnie przełóż do garnka, zalej wodą i gotuj, aż pojedyncze ziarenka wypuszczą "ogonki" i staną się bardziej przezroczyste. Następnie zdejmij z ognia i pozostaw w garnku jeszcze na 10-15 minut. Warzywa przełóż do miski, dodaj komosę, podprażone pestki dyni oraz poszarpane kawałki mozzarelli. Dopraw solą i pieprzem, polej olejem i dokładnie wymieszaj. Na koniec udekoruj całość kiełkami rzodkiewki.

fot. Kiełki przepisy: sałatka z kiełkami rzodkiewki/Svetlana Kolpakova

Spring rolls to idealna przekąska na upalne dni. W towarzystwie świeżych warzyw i zimnego sosu sojowego tworzy perfekcyjny zestaw. Do tego możesz stworzyć dietetyczną wersję, a dodatek kiełków na pewno pomoże ci zachować zdrowie i urodę.

Składniki:

papier ryżowy (4-5 sztuk),

miękkie awokado,

połówka świeżego ogórka,

marchewka,

czerwona cebula (opcjonalnie),

kostka tofu,

kilka kawałków różnych rodzajów papryk,

sól i pieprz,

młody imbir (opcjonalnie),

mieszanka kiełków (np. fasoli mung, ciecierzycy i lucerny).

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa umyj i pokrój w paseczki. Awokado, marchew i ogórka wcześniej obierz. Kiełki umyj i osusz na ręczniku papierowym. Tofu pokrój w paseczki, a następnie lekko podsmaż. Do płaskiego talerza wlej gorącą wodę i zanurzaj po kolei krążki ryżowe, aby zmiękły. Następnie układaj na nich warzywa, posyp solą i pieprzem, a na koniec wyłóż porcję kiełków. Zawiń wszystko w papier i podawaj z sosem sojowym lub słodko-kwaśnym.

fot. Kiełki przepisy: spring rolls/Adobe Stock, juliedeshaies

Reklama

Czytaj także:

Jak wyhodować kiełki w domu

Kiełki - jakie dla kogo