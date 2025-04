Marzy ci się piękny tort urodzinowy? Kolorowy, z ozdobami w kształcie kwiatów, a może tort jednorożec? Wcale nie musisz się zdawać na doświadczonych cukierników, ponieważ każdy z tych tortów możesz przygotować sama. Czego będziesz potrzebować? Przede wszystkim dobrych chęci i trochę wolnego czasu.

Reklama

Zrobienie tortu jest trudne z jednego bardzo ważnego względu – naprawdę ciężko zdecydować się na jeden smak! Jak tu w końcu wybrać miedzy wanilią a czekoladą czy truskawką a maliną? Dobrze jest mieć więc dużą rodzinę lub duże grono bliskich przyjaciół – wtedy nigdy nie będziesz musiała decydować się na jedno ciasto.

Torty urodzinowe – rodzaje

Wśród tortów zdecydowaną królową jest słynna Pavlova, zwana także tortem Pavlovej i bezą Pavlovej. To bardzo słodki deser, dlatego warto przełamać go kwaśnymi owocami, na przykład malinami bez dodatku cukru.

Zwykle blaty bezowe przekłada się bitą śmietaną, możesz jednak zrobić to też kremem do tortu na bazie budyniu. Szczególnie z dodatkiem soku cytrynowego będzie doskonale komponował się z chrupkimi bezami!

Równie popularny jest pyszny tort czekoladowy – to pozycja dla fanów ciężkich, głębokich smaków. Jeśli chcesz odjąć mu trochę ciężkości, przełóż go kremem waniliowym lub tym z dodatkiem białej czekolady.

W przypadku czekoladowych tortów urodzinowych nie możesz zapomnieć o odpowiedniej dekoracji. To świetna okazja, by stworzyć tort jak z Instagrama – udekoruj go więc dużą ilością słodyczy. Możesz też przygotować ozdoby wykrojone z masy cukrowej.

Na letnie dni doskonale sprawdzą się lekkie torty waniliowe – szczególnie te z owocami. Są jasne, radosne i aż proszą się, by je zjeść. Przygotuj do nich koniecznie krem cytrynowy, dzięki któremu będą jeszcze bardziej odświeżające.

Reklama

Zobacz nasze sprawdzone przepisy na tort urodzinowy: