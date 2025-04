Najwięcej przepisów na tofu bazuje na azjatyckich składnikach i przyprawach - tofu możesz dodać do makaronu w chińskim stylu, tajskiej zupy czy wietnamskich bulionów.

Tofu, czyli ser z mleka sojowego najczęściej sprzedawany w formie kostki w foliowym opakowaniu - naturalny, wędzony lub z przyprawami - świetnie nadaje się do przygotowania farszu do pierogów - zamiast twarogu z mleka krowiego albo burgerów, które smakują równie pyszne co te wołowe.

Składniki:

200 g tofu,

1 pak choi,

200 g makaronu udon,

1 seler,

2 korzenie pietruszki,

1 marchewka,

2 cebule,

kawałek imbiru,

kilka suszonych grzybów shitake,

kilka goździków,

kilka ziarenek kolendry,

sok z 1/2 limonki,

1 papryczka chili,

3 łyżki oleju sezamowego,

3 oleju roślinnego,

50 ml sosu sojowego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Cebule obierz i przekrój na pół. Imbir obierz za pomocą łyżeczki. Połóż je na blaszce do pieczenia i piecz na najwyższej półce przez 10 minut w 220 stopniach Celsjusza. W dużym garnku rozgrzej olej sezamowy i olej roślinny i dodaj wszystkie warzywa - obrane i pokrojone na mniejsze kawałki razem z przyprawami. Po 3 minutach warzywa zalej wodą tak, by nie wystawały ponad jej powierzchnię. Gotuj przez 3 godziny. Po tym czasie odcedź przez sitko, aby został klarowny bulion. Wywar dopraw sosem sojowym, sokiem z limonki, solą i pieprzem. Grzyby namocz w ciepłej wodzie. Tofu odsącz z nadmiaru wody za pomocą ręcznika papierowego. Pokrój w kostkę i obficie polej sosem sojowym. Odstaw na kilka minut. Makaron udon przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Na patelni przesmaż na odrobinie oleju sezamowego kapustę pak choi. Do miski włóż porcję makaronu, 1/2 kapusty, kilka kostek tofu, kilka grzybów i plasterków chili i zalej bulionem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

400 g tofu,

3 łyżki masła orzechowego,

1 mała cebula,

1 ząbek czosnku,

180 g bułki tartej,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Tofu przełóż do miski i rozkrusz widelcem. Dodaj masło orzechowe, bułkę tartą, posiekaną w kostkę cebulę i czosnek przeciśnięty przez praskę. Dopraw masę papryką, solą i pieprzem. Formuj niewielkie kotleciki i delikatnie je rozpłaszcz. Smaż na złoto po 2-3 minuty z każdej strony na rozgrzanym oleju. Burgery z tofu podawaj z frytkami z batatów i świeżą surówką.

fot. Adobe Stock

Składniki:

200 g tofu,

200 g makaronu ryżowego (wstążki),

5 łyżek sosu rybnego,

2 dymki,

5 łyżek pasty z tamaryndowca,

pasta krewetkowa,

1 łyżeczka płatków chili,

1 limonka,

2 łyżki cukru palmowego,

świeża kolendra do podania,

orzeszki ziemne niesolone,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron przełóż do garnka i zalej go zimną wodą. Odstaw na 30 minut. Tofu odsącz, pokrój w kostkę i zalej sosem sojowym. Odstaw na 10 minut. W miseczce wymieszaj składniki na sos: pastę z tamaryndowca, sos rybny, pastę krewetkową, cukier palmowy i płatki chili. W woku albo na dużej patelni rozgrzej olej i przesmaż cebulę pokrojoną w piórka. Dodaj połowę sosu i wrzuć makaron. Smaż cały czas mieszając aż będzie miękki. Dodaj resztę sosu, wbij jajko i energicznie zamieszaj. Dorzuć kiełki i smaż jeszcze chwilę. Pad thai z tofu podawaj z pokruszonymi orzeszkami, świeżą kolendrą i cząstką limonki.

fot. Adobe Stock

Składniki:

200 g wędzonego tofu,

400 g ziemniaków,

1 cebula,

2 łyżeczki soku z cytryny,

3 szklanki mąki,

szklanka ciepłej wody,

3 łyżki ciepłego stopionego masła,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie. Na patelni na oleju zeszklij cebulę pokrojoną w kosteczkę. Tofu przełóż do miski i rozdrobnij je widelcem. Dodaj ugotowane ziemniaki przeciśnięte przez praskę i cebulę. Całość dopraw solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Zagnieć ciasto na pierogi - na stolnicę wysyp mąkę. W środku zrób zgłębienie i wlej wodę z roztopionym masłem (jeśli chcesz, by pierogi były wegańskie, masło zastąp olejem roślinnym). Wyrób elastyczne ciasto i zawiń w folię. Odstaw na 15 minut. Rozwałkuj ciasto i za pomocą szklanki wytnij kółka. Na środku ułóż farsz i zlepiaj pierogi. Wrzucaj na osolony wrzątek i gotuj 2 minuty od wypłynięcia. Pierogi z tofu podawaj okraszone cebulką.

fot. Adobe Stock

Składniki:

100 g tofu,

1 awokado,

1/2 ogórka,

100 g kaszy bulgur,

kilka pomidorków koktajlowych,

1 mała marchewka,

garść mieszanki sałat,

garść ulubionych kiełek,

sok z 1 cytryny,

kilka ziarenek kolendry,

2 łyżki oleju sezamowego,

5 łyżek sosu sojowego,

1 łyżka miodu,

sezam do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kaszę bulgur ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Tofu odciśnij, pokrój w kostkę i zamarynuj w mieszance sosu sojowego i miodu. Odstaw na 10 minut i podsmaż na oleju sezamowym na patelni. W miseczce wymieszaj sok z 1/2 cytryny, oliwę z oliwek, sól, pieprz i roztłuczone w moździerzu ziarna kolendry. W misce ułóż sałatę, pomidorki przekrojone na pół, plasterki ogórka, awokado pokrojone w plastry i skropione sokiem z cytryny (aby nie ściemniało), tofu, ugotowaną kaszę i startą marchewkę. Na środku ułóż kiełki i całość posyp sezamem. Sałatkę z tofu polej wcześniej przygotowanym sosem.

fot. Adobe Stock

Składniki:

300 g tofu,

garść pomidorków koktajlowych,

1 batat,

kilka pieczarek,

1 cebula,

50 ml sosu teriyaki,

1 łyżka miodu,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

8 łyżek oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Tofu odciśnij, pokrój w kostkę i zamarynuj w sosie teriyaki wymieszanym z miodem. Batata obierz i pokrój w kostkę, pieczarki umyj i przekrój na pół (te mniejsze niech pozostaną w całości), cebulę podziel na grubsze pióra. Wszystkie warzywa przełóż do miski, dodaj olej, sól, pieprz i paprykę. Na patyczek szaszłykowy nadziewaj po kolei batata, pomidorka, tofu, kawałek cebuli i pieczarkę. Szaszłyki kładź na dobrze rozgrzaną patelnię grillową i smaż po 3 minuty z każdej strony, aż warzywa i tofu będą rumiane. Szaszłyki z tofu podawaj z pieczonymi ziemniakami albo pieczywem i sałatką.

fot. Adobe Stock

