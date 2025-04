Przepisy na tłusty czwartek to wiele inspiracji na pączki z różnym nadzieniem, smakowite faworki, ale to też doskonała okazja do przygotowania mniej popularnych ciast na tłusty czwartek. Tłusty czwartek to moment, w którym musisz zapomnieć o diecie. W tym dniu wszelkie kaloryczne grzeszki są całkowicie dozwolone. Tłusty czwartek w 2023 roku wypada 16 lutego, to święto rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.

Tradycyjnie poświęcamy tłusty czwartek na objadanie się pączkami, faworkami, oponkami i innymi słodkimi pysznościami - przepisy na tłusty czwartek z pewnością ci się przydadzą. Istnieje nawet staropolski przesąd twierdzący, że osoba, która nie zje pączka w tłusty czwartek, będzie miała pecha w życiu.

Zebrałyśmy dla was najlepsze przepisy na pączki, przepisy na faworki, przepisy na oponki, przepisy na chrusty i przepisy na ptysie - przydadzą się przez cały karnawał i na tłusty czwartek.

Lepiej nie kusić losu i nie narażać się na pecha ;-) Warto zjeść pączka w tłusty czwartek, a nawet oddać się bezkarnemu pochłanianiu kalorii.

Tłusty czwartek to wielki festiwal pączków, ale jeśli ich nie lubisz, nie jedz ich na siłę. Zamiast pączków na tłusty czwartek możesz przygotować inne smakołyki:

faworki (chrusty),

oponki,

eklerki,

ptysie,

muffinki i babeczki,

domowe czekoladki,

słodką tartę,

gofry.

Mamy coś dla każdego, nawet osób ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi. Nie musisz rezygnować z tłustego czwartku przez dietetyczne ograniczenia.

Jeśli zdecydujesz się na tradycyjne smażenie pączków, do ciasta na pączki dodaj spirytus, dzięki czemu słodkości nie będą wchłaniać w siebie oleju. Po usmażeniu koniecznie odsącz pączki na papierowym ręczniku!

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 23.02.2014.

Sprawdź 38 najlepszych przepisów na tłusty czwartek: