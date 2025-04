Szukasz pomysłu na szybki obiad z kalafiorem? Wypróbuj propozycje prosto z piekarnika albo przygotuj danie wegetariańskie. Kalafior ma neutralny smak i przyjmuje go od innych produktów - głównie przypraw. Dzięki temu świetnie sprawdza się w takich daniach, jak zupa kalafiorowa z dodatkiem natki pietruszki albo kalafior pieczony z serem lub sosem beszamelowym. Na jaki obiad masz dzisiaj ochotę?

Spis treści:

Nie ma szybszego sposobu na przygotowanie obiadu z kalafiorem, niż usmażenie aromatycznych placuszków ze świeżymi przyprawami. Możesz podawać je z warzywnym sosem, jogurtowym tzatziki z czosnkiem albo z keczupem czy majonezem.

Składniki:

500 g kalafiora,

puszka ciecierzycy,

100 g masła,

3 jajka,

60 g mąki,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

szczypta chili (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Surowego kalafiora podziel na różyczki i pokrój na mniejsze kawałki. Przełóż do miski. Dodaj odsączoną ciecierzycę, jajka, przeciśnięty przez praskę i dopraw solą oraz pieprzem. Całość zmiksuj na gładki krem, a na koniec dodaj mąkę i wymieszaj szpatułką. Dodaj resztę przypraw wedle uznania. Na patelni rozgrzej masło i powoli wykładaj porcje placków. Smaż z każdej strony kilka minut. Obiad z kalafiora podawaj z ulubionym sosem.

fot. Obiad z kalafiorem: placki z kalafiora/Adobe Stock, noirchocolate

Różyczki kalafiora możesz także wykorzystać do przygotowania wege przekąsek lub dań obiadowych. Możesz przygotować z nich np. pyszne azjatyckie danie, które idealnie pasuje do ryżu, makaronu albo podpieczonych grzanek. Obiad wege to świetna alternatywa dla mięsnych dań.

Składniki:

średni kwiat kalafiora,

400 ml mleka kokosowego,

łyżka przyprawy curry,

średnia cebula,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

szczypiorek lub natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Kalafior ugotuj w osolonej wodzie (jeśli masz duży garnek, możesz włożyć kwiat w całości). Ugotowanego kalafiora podziel na różyczki. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju lub oliwy i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Powinna się jedynie lekko zeszklić. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, podsmażaj 2 minuty, a następnie dodaj ugotowanego kalafiora. W osobnym naczyniu dobrze wymieszaj mleko kokosowe z przyprawą curry, solą i pieprzem. Przelej do patelni, dobrze wymieszaj i gotuj przez ok. 10 minut. Przełóż do miseczki i udekoruj pietruszką lub szczypiorkiem. Obiad z kalafiorem podawaj z ryżem lub makaronem.

fot. Obiad wege z kalafiorem: curry/Adobe Stock, Igor

Kalafior świetnie dogaduje się z sosem beszamelowym. Podanie pieczonego kalafiora na obiad sprawia, że nie potrzebujesz żadnych innych dodatków. Taką zapiekankę możesz przygotować z makaronem albo sięgnąć po inne dodatki.

Składniki:

kwiat kalafiora,

pierś kurczaka,

200 g makaronu typu muszelki,

2 ząbki czosnku,

szalotka lub mała cebula,

łyżeczka słodkiej papryki,

150 g tartego sera,

500 ml mleka,

3 czubate łyżki mąki pszennej,

50 g masła,

szczypta gałki muszkatołowej,

łyżka bułki tartej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Pierś kurczaka umyj, osusz i pokrój na paski lub kawałki. Podsmaż lekko na odrobinie oleju. Różyczki kalafiora zblanszuj w osolonej wodzie - wystarczy tylko kilka minut we wrzątku. Makaron możesz ugotować al dente lub pozostawić w surowej postaci. Przygotuj beszamel. W rondelku rozpuść masło i dodaj mąkę. Podsmażaj ją kilka chwil, a następnie zalej całość mlekiem. Energicznie mieszaj, aż sos zgęstnieje i dodaj przyprawy. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem i wyłóż bułką tartą. Na dnie ułóż podsmażoną pierś kurczaka i ugotowane różyczki kalafiora. Dodaj pokrojoną w piórka cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek, a na koniec całość wymieszaj z makaronem. Zalej beszamelem, posyp obficie serem i włóż do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piecz warzywa z kurczakiem i sosem przez ok. 15 minut.

fot. Obiad z kalafiorem: pieczony kalafior/Adobe Stock, M.studio

Smakiem kalafiora możesz delektować się także w formie aromatycznego kremu. Do przygotowania tej pysznej zupy potrzebujesz jedynie kilku składników. Idealnie sprawdzi się kalafior pieczony zamiast gotowanego - doda zupie jeszcze więcej smaku i aromatu!

Składniki:

kilogram kalafiora pieczonego lub gotowanego,

600 ml bulionu,

średnia cebula,

3 ząbki czosnku,

100 g selera naciowego,

sól i pieprz,

szczypta ostrej papryki,

szczypta gałki muszkatołowej,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Kalafior ugotuj al dente lub - jeśli decydujesz się na wersję pieczoną - podziel go na różyczki, natrzyj mieszanką łyżeczki oliwy, soli i pieprzu oraz szczypty papryki. Piecz w 180 stopniach przez ok. 15 minut. Cebulę i selera pokrój w kostkę i podsmaż w rondelku na niewielkiej ilości oliwy. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, a następnie ugotowanego lub pieczonego kalafiora. Podsmażaj jeszcze chwilę, a następnie zalej całość bulionem i gotuj ok. godziny. Dopraw do smaku, wystudź, a następnie zblenduj, aby powstała zupa krem. Tak przygotowany obiad z kalafiora podawaj z gorącymi grzankami i kleksem śmietany lub jogurtu.

fot. Obiad z kalafiorem: krem z pieczonego kalafiora/Adobe Stock, nblxer

