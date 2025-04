Jak przygotować najmodniejsze ciasta na imprezę, spotkania albo weekend z kawą i książką? Aby zaskoczyć swoich gości doskonałym, oryginalnym smakiem, sięgnij po świeżo parzoną kawę, ulubione owoce albo... liście szpinaku. Oto pomysły na przepyszne i modne wypieki.

Tiramisu to słodkość, którą możesz przygotować w formie deseru w pucharku czy szklance, ale także w postaci pysznego, lekkiego ciasta. Idealnie gładka masa oraz kawowy spód sprawdzi się idealnie zarówno podczas upalnych dni, jak i jesiennych czy zimowych wieczorów.

Składniki:

200 g biszkoptów,

250 ml bardzo mocnej kawy,

200 g zimnej śmietanki 36%,

500 g serka mascarpone,

kieliszek likieru kawowego,

60 g cukru pudru,

kakao do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Najpierw zaparz mocną kawę i ostudź ją. Następnie dodaj likier. Wymieszaj. Każdą sztukę z połowy biszkoptów mocz w mieszance przez dosłownie sekundę, a następnie układaj na dnie blachy. Zimną śmietankę ubij na sztywną pianę, a pod koniec dodaj cukier puder, mascarpone i zmiksuj na gładki, aksamitny krem. Wyłóż połowę masy na przygotowane biszkopty. Posyp cienką warstwą kakao. Następnie na warstwie masy ułóż kolejną warstwę namoczonych w kawie biszkoptów. Pokryj kolejną warstwą kremu i posyp kakao. Schłodź w lodówce przed podaniem.

fot. Przepisy na najmodniejsze ciasta - tiramisu/Adobe Stock, GoSlow

Leśny mech, inaczej leśne runo lub ciasto Shrek, to ciekawy, nietypowy, a bardzo modny przepis. Aby uzyskać intensywny, zielony kolor, wykorzystaj szpinak. Możesz także sięgnąć po spirulinę lub sproszkowaną matchę. Gotowe ciasto udekoruj według uznania ulubionymi owocami, bakaliami lub orzechami.

Składniki:

450 g szpinaku (świeżego lub mrożonego),

180 g cukru,

3 jajka w temperaturze pokojowej,

160 ml oleju,

250 g mąki pszennej,

250 g zimnego mascarpone,

200 ml zimnej śmietanki 36%,

4 czubate łyżki cukru pudru,

opakowanie cukru wanilinowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Mrożony szpinak rozmroź i odsącz z nadmiaru wody, a świeży umyj i osusz na sitku, a następnie lekko podgotuj, aż zmięknie. Zmiksuj na gładką masę. Jajka wbij do miski i utrzyj ze zwykłym cukrem na bardzo gładką, puszystą masę. Następnie, cały czas miksując, wlej olej bardzo cienkim strumieniem. Dodaj masę szpinakową, ponownie zmiksuj na gładką masę. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia, a następnie przesiej do masy. Wymieszaj szpatułką do połączenia się składników. Przelej ciasto do formy wyłożonej papierem, a następnie włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 45 minut. Piecz do suchego patyczka, a następnie wyjmij i wystudź w formie. Przygotuj krem. Do miski przełóż schłodzone mascarpone, śmietankę oraz cukier puder. Ubij mikserem na gładki, bardzo puszysty krem. Wystudzone ciasto przekrój na dwie części i każdą z nich posmaruj kremem. Następnie połącz oba blaty ciasta. Udekoruj według uznania. Możesz także wyłożyć cały krem na spodni blat. Wtedy wierzchni blat lekko pokrusz, aby stworzyć wrażenie mchu.

fot. Przepisy na najmodniejsze ciasta - leśny mech/Adobe Stock, ld1976

Jabłka, orzechy i śmietankowy krem - to pomysł na pyszne ciasto-wiewiórka. Jest idealne na okres jesienno-zimowy, kiedy szczególnie chętnie sięgamy po jabłkowe przysmaki. To ciasto zdecydowanie jest w modzie.

Składniki:

250 g mąki pszennej,

4 jajka w temperaturze pokojowej,

szklanka posiekanych orzechów włoskich,

100 g ciemnej czekolady,

4 duże jabłka,

250 ml śmietanki 36%,

150 g cukru,

100 g roztopionego masła,

5 łyżek cukru pudru,

po łyżeczce proszku do pieczenia i sody oczyszczonej,

100 g bakalii,

łyżka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj sodę, proszek do pieczenia oraz szczyptę soli. Wymieszaj. Bakalie zalej gorącą wodą i mocz przez 10 minut. Masło rozpuść i wystudź. w tym czasie posiekaj orzechy i czekoladę, a jabłka obierz i zetrzyj na grubych oczkach. Do jabłek dodaj cynamon i dokładnie wymieszaj. Jajka ubij z cukrem na jasną, puszystą masę. Zmniejsz obroty miksera i, cały czas ucierając, dodawaj stopniowo masło. Do masy przesiej mąkę z proszkiem, sodą i solą, a następnie zmiksuj na gładkie, jednolite ciasto. Dodaj jabłka, orzechy, czekoladę oraz bakalie i wymieszaj szpatułką. Przelej do formy. Piecz w 180 stopniach ok. 40 minut, do suchego patyczka. Wystudź. Mocno schłodzoną śmietankę ubij na gładki, sztywny krem, a następnie stopniowo dodawaj cukier puder, cały czas miksując. Gotową śmietankę wyłóż na wierzch wystudzonego ciasta i schłodź w lodówce.

fot. Przepisy na najmodniejsze ciasta: wiewiórka/Adobe Stock, dusiowa

Ciasto snickers to pyszna przekąska, która idealnie smakuje na zimno, podana w upalne dni. Do jego przygotowania możesz wykorzystać gotowy budyń albo zrobić go samodzielnie. Zachwycisz gości, którzy śledzą trendy i lubią modne ciasta.

Składniki:

700 g herbatników z ząbkami,

500 g masy kajmakowej,

100 g solonych orzeszków ziemnych,

150 g masła orzechowego,

200 g miękkiego masła,

2 opakowania budyniu śmietankowego,

litr mleka + 2 łyżki,

150 g cukru,

100 g czekolady.

Sposób przygotowania:

Z litra mleka odlej ok. pół szklanki, a następnie rozpuść proszki budyniowe. Pozostałe mleko zagotuj z cukrem. Kiedy zacznie wrzeć, wlej proszki budyniowe i energicznie wymieszaj. Gotuj kilka minut, następnie zdejmij z ognia i całkowicie wystudź. W osobnej misce ubij miękkie masło, aż powstanie puszysta, gładka masa. Następnie dodaj zimny budyń, połowę masy kajmakowej oraz masło orzechowe. Miksuj, aż całość dobrze się połączy. Na dnie formy układaj naprzemiennie warstwę herbatników i kremu. Ostatnią warstwę herbatników posmaruj pozostałą masą kajmakową i posyp orzeszkami. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę, a następnie wymieszaj ją z 2 łyżkami mleka i polej gotowe ciasto. Całość wstaw do lodówki na minimum 4 godziny.

fot. Przepisy na najmodniejsze ciasta: snickers/Adobe Stock, Cosmin

