Latem zdecyduj się na lekką sałatkę, która nie obciąży twojego żołądka i dostarczy odpowiednich wartości odżywczych. Lekkostrawne sałatki to idealny posiłek diety lekkostrawnej. Przygotujesz ją ze świeżych, sezonowych warzyw, owoców oraz chudego mięsa indyczego lub z kurczaka. Sprawdź, jak łatwo je przyrządzić.

Lekkostrawne sałatki to nieodzowny element zdrowej diety, szczególnie jeśli musisz wybierać lekkostrawne produkty.

Podczas upałów warto jeść pomidory, które wspomagają nawodnienie organizmu. Idealne na gorące dni są również ogórki, które w 98% składają się z wody, podobnie jak arbuzy czy melony.

Aby sałatka była bardziej sycąca, dodaj do niej mięso (najlepiej gotowane, a nie smażone) lub chudy ser biały o obniżonej zawartości tłuszczu. Pieczone warzywa korzeniowe są źródłem błonnika, wspomagającego trawienie oraz sprawia, że czujemy sytość na dłużej.

Takie sałatki możesz jeść przez cały rok, traktując je jako lekką przekąskę, lunch , dodatek do lekkostrawnego obiadu, albo kolację.

To dodatki najczęściej są główną przyczyną kaloryczności naszych sałatek. Należy wystrzegać się tłustych serów żółtych oraz pleśniowych - zastępujemy je chudym, białym serem lub jego roślinną wersją, tofu. Grzanki podlane oliwą z oliwek z powodzeniem zamienimy na kruche pieczywo typu wasa.

Warto ponadto urozmaicić danie o prażone pestki dyni, słonecznika lub płatki migdałów. Dla wszystkich osób na diecie sprawdzą się pestki granatu, które dodatkowo przyspieszają spalanie tłuszczu i korzystnie wyglądają w sałatce.

fot. Lekkostrawna sałatka/Adobe Stock, Jukov studio

Sałatka z pomidorami to idealny dodatek do obiadów, ale także lekka przekąska. Sprawdza się szczególnie w upalne dni, ale będzie także świetnym elementem wczesnowiosennego menu.

Składniki:

garść pomidorków koktajlowych,

młode liście szpinaku,

kawałki sera feta,

sałata lodowa,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa wypłucz pod bieżącą wodą. Pomidorki koktajlowe pokrój na pół i przerzuć do miski. Sałatę i szpinak poszatkuj albo porwij na mniejsze kawałki i dodaj do miski. Całość dopraw do smaku solą i pieprzem. Na wierzch pokrusz ser feta i polej gotową sałatkę oliwą z oliwek.

fot. Lekkie sałatki/Adobe Stock, Anna Skliarenko

Sezon grillowy to nie tylko kiełbasa czy szaszłyki, ale także pyszne sałatki. Możesz wykorzystać same warzywa lub połączyć je z kaszą albo makaronem, tworząc pyszny dodatek do dań z grilla.

Składniki:

grillowany ananas lub brzoskwinie,

sałata lodowa lub rzymska,

pomidory malinowe,

oliwa z oliwek,

musztarda,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Ananasa lub brzoskwinię pokrój w plasterki i połóż na ruszcie grilla. W międzyczasie w misce umieść poszarpaną, umytą wcześniej sałatę oraz pokrojone pomidorki koktajlowe. Kiedy owoce się skarmelizują, zdejmij je z grilla i przełóż do miski. Oliwę z oliwek wymieszaj z musztardą, tworząc dressing. Polej sałatkę tuż przed podaniem. Idealnym dodatkiem do sałatki będą grillowane grzanki czosnkowe.

fot. Lekkostrawna sałatka na grilla/Adobe Stock, FomaA

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.06.2019.

