Karnawał to pora zabawy do białego rana, niezapomnianych imprez, a także... pysznego jedzenia. W tym okresie królują pączki i tradycyjne faworki (inaczej nazywane też chrustami), a także imprezowe sałatki, przekąski, wspaniałe desery i pikantne dania obiadowe.

Reklama

By zachwycić podniebienia gości i domowników, nie musisz godzinami stać w kuchni. Te smaczne przekąski na karnawał robi się naprawdę szybko i łatwo.

Karnawałowe przekąski: hiszpańskie churros

Churros to tradycyjny hiszpański przysmak z ciasta parzonego. Są naprawde pyszne i bardzo proste do zrobienia. Do wyciskania ciasta parzonego przyda się rękaw cukierniczy z końcówką w kształcie gwiazdki.

Składniki:

1 szklanka mleka,

190 g mąki,

50 g masła,

4 jaja,

2 łyżki cukru,

1 łyżka cukru wanilinowego,

szczypta soli,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

W garnku zagotuj mleko z masłem, cukrem i cukrem wanilinowym. Dodaj szczyptę soli. Do gorącego mleka wsyp mąkę, zmniejsz płomień i ucieraj łyżką, aż powstanie masa, która zacznie odchodzić od ścianek. Garnek zestaw z ognia, ostudź masę. Do ostudzonej masy wbijaj kolejno jajka, ubijając mikserem. Ciasto przełóż do rękawa cukierniczego z końcówką w kształcie gwiazdki. W dużym garnku rozgrzej olej. Na gorący tłuszcz wyciskaj porcje ciasta o długości ok. 10 cm. Smaż przez około 2 minuty z każdej strony. Wyłów, odsącz na ręczniku papierowym. Oprósz cukrem pudrem.

fot. Adobe Stock

Karnawałowe przekąski: koperty z ciasta francuskiego

Koperty z farszem wytrawnym lub słodkim to przepisy na karnawał, które cieszą się ogromną popularnością. Gotowe ciasto francuskie wystarczy nadziać, posmarować jajkiem oraz upiec.

Składniki:

1 opakowanie ciasta francuskiego,

pół żółtej papryki,

1 pierś z kurczaka,

kilka pieczarek,

kilka pomidorków koktajlowych,

pół cukinii,

jajko,

sól, pieprz,

sezam,

3 łyżki oleju.

Sposób przygotowania:

Pierś kurczaka pokrój w kostkę, przypraw solą i pieprzem, obsmaż na oleju. Cukinię pokrój w kostkę, dodaj na patelnię, smaż, aż zrobi się miękka. Pieczarki pokrój w plasterki, dodaj do kurczaka i cukinii, smaż jeszcze przez kilka minut. Ciasto francuskie rozwiń i pokrój na kwadraty o boku około 10 cm. Na każdy kwadrat wyłóż farsz, na wierzchu ułóż pokrojoną paprykę i pomidorki. Końce ciasta zawiń do góry (możesz je skleić naprzemiennie). Posmaruj rozkłóconym jajkiem i posyp sezamem. Koperty ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w temperaturze 200 stopni przez około 20 minut (do zrumienienia).

fot. Adobe Stock

Artykuł powstał na podstawie tekstu Weroniki Kwaśniak. Pierwotnie został opublikowany 12.01.2015.

Reklama

Zobacz sprawdzone przepisy na karnawałowe przekąski: