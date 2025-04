Co możesz zrobić z grzybów według przepisów siostry Anastazji? Postaw na gotowanie i marynowanie, aby zachować smak jesieni na dłużej i cieszyć się smakiem rozgrzewających potraw przez cały sezon. Zobacz te pyszne przepisy i wybierz swoje ulubione.

Kremowa zupa z kurek to idealny pomysł na rozgrzewający jesienny obiad z grzybami w roli głównej. Kurki mają łagodny smak i świetnie łączą się z korzennymi i pikantnymi przyprawami.

Składniki:

1 kg kurek,

pęczek włoszczyzny,

duża cebula,

250 ml śmietany kremówki,

2 żółtka,

2-3 łyżki mąki pszennej,

sól i pieprz,

3 listki laurowe,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

płatki migdałowe do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Włoszczyznę obierz, opłucz i pokrój na mniejsze kawałki. Zalej wodą (ok. 4 l), dodaj ziele angielskie oraz listki laurowe i zagotuj. Opcjonalnie możesz dodać warzywną kostkę rosołową. Cebulę pokrój w kostkę, a kurki umyj i pokrój na kawałki. Na patelni rozgrzej odrobinę oleju lub masła, a następnie zeszklij cebulę. Dodaj kurki i smaż całość, aż grzyby się zarumienią. Kiedy warzywa w bulionie zmiękną, dodaj do nich cebulę z kurkami i wszystko zblenduj na gładki krem. W odrobinie zimnej wody rozmieszaj mąkę, a następnie połącz ze śmietanką. Dodaj żółtka, wymieszaj i dodaj do gotowego kremu. Dopraw solą i pieprzem. Gotuj jeszcze chwilę, cały czas mieszając, a następnie przełóż do misek i udekoruj płatkami migdałowymi.

fot. Przepis na grzyby siostry Anastazji: krem z kurek/Adobe Stock, Iuliia Metkalova

Leśne grzyby są świetnym dodatkiem do aromatycznych sałatek. Mogą być one dodatkiem do obiadu lub lekką przekąską między głównymi posiłkami. Świetnie sprawdzą się także jako danie imprezowe i na rodzinne spotkania.

Składniki:

500 g ziemniaków,

słoik marynowanych grzybów,

2 średnie cebule,

3 ogórki kiszone,

średnia marchewka,

2 jajka,

50 g kukurydzy z puszki,

zielona pietruszka do dekoracji,

opakowanie sosu sałatkowego.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj w mundurkach, marchewkę obierz i ugotuj do miękkości, a jajka ugotuj na twardo. Następnie ugotowane ziemniaki, marchew, jajka, a także pozostałe warzywa pokrój w grubą kostkę. Grzyby pokrój na plasterki lub w niewielkie kawałki. Jeśli masz małe grzybki, użyj ich w całości. Wszystkie składniki przełóż do miski, dodaj kukurydzę z puszki oraz posiekaną pietruszkę. Całość polej sosem sałatkowym. Opcjonalnie możesz także dodać świeżą rukolę.

fot. Sałatka z ziemniakami i grzybami/Adobe Stock, Magdalena Bujak

Mrożone grzyby według przepisu siostry Anastazji po rozmrożeniu będą jak świeże. Zapomnij o miękkich, "glutowatych" grzybach, stosując tylko jeden sprytny trick.

Wystarczy, że grzyby wrzucisz do gotującej się wody na ok. 5 minut. Woda nie może być posolona. Po kilku minutach odcedź, wyłóż na czystą ściereczkę lub ręcznik papierowy i wystudź. Kiedy będą już zimne, ułóż je w zamrażarce na tacce lub papierze do pieczenia w taki sposób, aby nie dotykały się wzajemnie. Pozostaw w chłodzie na ok. godzinę.

Następnie wstępnie przymrożone grzyby przełóż do pojemników lub woreczków i umieść w docelowym miejscu w zamrażarce. Trick ten sprawia, że możesz na bieżąco wyjmować tyle sztuk, ile potrzebujesz - nic się nie poskleja, a dzięki podgotowaniu grzyby po rozmrożeniu będą jak świeże.

fot. Mrożone grzyby siostry Anastazji/Adobe Stock, Yingko

Nie ma wątpliwości co do tego, że marynowanie darów leśnych to klucz do zachowania ich smaku przez cały sezon jesienno-zimowy. Pyszne przetwory z grzybów nie tylko są szybkie i proste, ale także potrafią całkowicie odmienić każdą potrawę. Zrobisz z nich sałatki, dodasz na gorące maślane tosty, a także wykorzystasz jako dodatek do "śledzika".

Składniki:

kilogram grzybów leśnych,

500 ml wody,

500 ml octu winnego,

6 łyżek cukru,

2 łyżki soli,

pieprz,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka listków laurowych,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Do rondelka wlej wodę i zagotuj. Kiedy zacznie wrzeć, stopniowo dodawaj po kilka grzybów, aby je sparzyć. Niemal od razu wyjmuj daną porcję i przekładaj na czystą ściereczkę lub ręcznik papierowy. Sparzone grzyby przełóż do garnka i zalej świeżą wodą (500 ml). Dodaj sól i cukier i gotuj całość ok. 10 minut. W trakcie na bieżąco usuwaj powstałą pianę. Pod koniec gotowania dodaj sól i pieprz oraz ocet. Gotowe grzyby razem z zalewą rozlej do słoików, a następnie do każdego z nich dodaj kilka listków laurowych i ziela angielskiego. Zakręć i zapasteryzuj.

fot. Marynowane grzyby siostry Anastazji/Adobe Stock, minadezhda

Aromatyczne i chrupiące krokiety z kapustą i grzybami to nie tylko pyszny dodatek do wigilijnego barszczu, ale także doskonały pomysł na rodzinny obiad. Najlepiej przygotować je z ciasta naleśnikowego.

Składniki:

500 ml mleka,

125 ml letniej wody,

300 g mąki pszennej,

jajko + 2 do panierowania,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

bułka tarta,

1 kg kapusty kiszonej,

2 cebule,

300 g pieczarek,

sól i pieprz,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Najpierw przygotuj naleśniki. Do miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia, dodaj mleko, letnią wodę, jajko oraz szczyptę soli. Całość wymieszaj rózgą albo przy pomocy miksera. Powinna powstać gładka, lejąca masa. Jeśli ciasto będzie zbyt gęste, dodaj wodę. Usmaż naleśniki. Przygotuj farsz. Kapustę posiekaj (może wcześniej lekko opłukać, aby była mniej kwaśna), a pieczarki pokrój w kostkę. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na oleju, aż się zeszkli i lekko zarumieni. Wymieszaj wszystkie składniki i dopraw do smaku. Gotowy farsz wyłóż na naleśniki, zawiń i obtocz w jajku oraz bułce tartej. Tak przygotowane krokiety smaż na rozgrzanym oleju, aż panierka mocno się zarumieni.

fot. Przepisy na grzyby siostry Anastazji: krokiety/Adobe Stock, O.B.

Opieńki doskonale nadają się do marynowania. Świetnie smakują w słodko-kwaśnej zalewie octowej, a także z lekko pikantnymi dodatkami. Możesz wykorzystać je jako dodatek do potraw lub jeść prosto ze słoiczka.

Składniki:

kilogram świeżych opieniek,

750 ml wody,

250 ml octu winnego,

2 cebule,

kilka ziarenek pieprzu,

kilka ziaren gorczycy,

kilka listków laurowych,

sól i cukier.

Sposób przygotowania:

Opieńki oczyść i opłucz pod bieżącą wodą, a następnie podgotuj krótko w osolonej wodzie. Odsącz i przełóż do wyparzonych, czystych słoików. Ocet i wodę zagotuj ze szczyptą cukru. Gotuj ok. 5 minut na małym ogniu, w tym czasie cebulę pokrój w krążki. Do każdego słoika dodaj ziarenka gorczycy, listki laurowe, pieprz oraz cebulę. Zalej całość ciepłą zalewą, zakręć i zapasteryzuj. Dużą ilość słoików z powodzeniem zapasteryzujesz w zmywarce.

fot. Opieńki marynowane siostry Anastazji/Adobe Stock, New Africa

Opieńki z cebulą to szybka przekąska, która idealnie pasuje do porannej jajecznicy czy gorących tostów z roztopionym masłem. Możesz przygotować mniejszą ilość i zjeść od razu albo zrobić opcję do słoików i zachować smak opieniek na dłużej.

Składniki:

3 kg opieniek,

500 g cebuli,

180 ml oleju,

125 ml octu 10%,

2 łyżki soli,

6 łyżek cukru.

Sposób przygotowania:

Opieńki oczyść, opłucz i podgotuj krótko w osolonej wodzie. Gotuj ok. 5 minut, a następnie odcedź i pokrój na kawałki lub podziel na kapelusze i nóżki. Cebule pokrój w krążki, a następnie wszystkie składniki razem z solą i cukrem umieść w rondelku i zagotuj. Gotuj ok. 15 minut, często mieszając. Gotowe opieńki przełóż do słoików i zapasteryzuj.

fot. Opieńki z cebulą siostry Anastazji/Adobe Stock, Natalia Hanin

