Aby przygotować pyszne domowe lody, potrzebujesz tylko kilku składników oraz oczywiście ulubione sezonowe owoce. Możesz je dodać do masy, aby nadać lodom smak albo wkroić do środka, tworząc pyszny dodatek.

Lody śmietankowe są najprostsze w przygotowaniu i bardzo uniwersalne w smaku. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do domowej szarlotki oraz baza dla lodowych deserów na upalne dni.

Składniki:

500 ml śmietanki kremówki 36%,

300 ml mleka,

laska wanilii,

70 g cukru białego lub kokosowego.

Sposób przygotowania:

Połowę porcji śmietanki przelej do garnka i zagotuj z dodatkiem ziarenek wanilii. Dosyp cukier i dokładnie wymieszaj. Lekko wystudź i przełóż na 30 minut do lodówki. Następnie dolej mleko i resztę śmietanki. Dokładnie wymieszaj i przełóż do zamrażalnika. Wyjmuj co 30 minut i dokładnie miksuj za pomocą blendera ręcznego lub planetarnego. Powtórz czynność przynajmniej 4-krotnie, aby uzyskać najgładszą konsystencję.

fot. Domowe lody śmietankowe/Adobe Stock, anaumenko

Lody to doskonały sposób na to, co zrobić z truskawek, szczególnie tych lekko przejrzałych. Idealnie smakują w upalne dni. Możesz dodać do nich wiórki kokosowe albo bakalie. Zachowaj też część owoców, żeby udekorować nimi lody przed podaniem. Z truskawek możesz także zrobić domowe lody wodne.

Składniki:

500 ml śmietanki kremówki 36%,

300 ml mleka,

300 g truskawek,

50 g cukru białego lub kokosowego.

Sposób przygotowania:

Połowę porcji śmietanki przelej do garnka i zagotuj. Dosyp cukier i dokładnie wymieszaj. Zdejmij z ognia, wystudź i przełóż na 30 minut do lodówki. Truskawki umyj i pozbądź się szypułek. Pokrój w plasterki i zmiksuj na gładko. Dolej mleko i resztę śmietanki. Dokładnie wymieszaj i przełóż do zamrażalnika. Wyjmuj co 30 minut i dokładnie zmiksuj. Powtórz czynność przynajmniej 4 razy, aby uzyskać idealnie gładką konsystencję. Udekoruj przed podaniem.

fot. Domowe lody truskawkowe/Adobe Stock, nadianb

Lody czekoladowe mają wielu fanów. Są idealną bazą do lodowych deserów oraz dodatkiem do pysznych ciast na lato. Wybierz dowolny typ czekolady - mleczną, gorzką albo z kawałkami ciasteczek. W każdym przypadku efekt będzie doskonały.

Składniki:

500 ml śmietanki kremówki,

300 ml mleka,

tabliczka czekolady,

50 g cukru białego lub brązowego.

Sposób przygotowania:

Połowę porcji śmietanki przelej do garnka i zagotuj. Dosyp cukier i dokładnie wymieszaj. Zdejmij z ognia, wystudź i wstaw do lodówki na pół godziny. Czekoladę połam na kawałki i przełóż do miski. Roztop w kąpieli wodnej. Lekko schłodź i połącz z resztą składników. Dolej mleko i resztę śmietanki. Dokładnie wymieszaj i przełóż do zamrażalnika. Wyjmuj co 30 minut i dokładnie miksuj. Powtórz czynność przynajmniej 4-krotnie, aby uzyskać najgładszą konsystencję.

fot. Domowe lody czekoladowe/Adobe Stock, beats_

Banany idealnie nadają się do wszelkich wypieków czy placuszków. Możesz z nich przygotować pyszny chlebek bananowy, ale także aksamitne domowe lody.

Składniki:

4 banany,

5 łyżek cukru,

pół tabliczki czekolady,

puszka mleczka kokosowego,

szczypta cynamonu (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Banany obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Włóż do woreczków foliowych lub strunowych i wstaw do zamrażalnika na ok. godzinę. W tym czasie czekoladę zetrzyj na tarce, aby uzyskać niewielkie wiórki. Zamrożone banany przełóż do blendera i zmiksuj razem z mlekiem kokosowym. Dodaj cynamon, jeśli używasz i dokładnie wymieszaj. Przełóż całość do pojemnika i włóż do zamrażalnika. Co 30 minut wyjmuj i miksuj blenderem. Powtórz czynność przynajmniej 3 razy. Podawaj z bitą śmietaną lub sosem czekoladowym.

fot. Domowe lody bananowe/Adobe Stock, Olga Kriger

Aby lody nie zamarzały nadmienie i nie były twarde po wyjęciu z zamrażalnika, zaastosuj tych kilka kroków. Twój deser będzie perfekcyjny!

Cukier

Podobnie jak alkohol, cukier nie zamarza. Może utworzyć granulkową, mniej zwartą konsystencję. Prawie wszystkie przepisy na mrożone desery wykorzystują biały cukier, jednak można zastąpić część lub całość innym płynnym środkiem słodzącym.

Miód lub lekki syrop kukurydziany to sprawdzone słodziki. Każda z nich nada lodom gładszą, mniej oblodzoną konsystencję.

Tłuszcz

Tłuszcz nie zamarza. Możesz więc zwiększyć jego zawartość w swoich lodach, zastępując śmietanę mlekiem lub na odwrót. Dodatkowo możesz dodać żółtka, ze względu na właściwości emulgujące.

Sprawdzi się to przede wszystkim w kremowych lodach na bazie produktów mlecznych. Najlepsza proporcja to 6 żółtek na litr śmietany lub mleka.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 31.07.2019.

