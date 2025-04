Pietruszka to nie tylko warzywo, które możemy wykorzystać do przygotowania bulionu czy sałatki. To także popularna i kochana na całym wiecie przyprawa, dzięki której dania zyskują wspaniały smak. Jeśli też uwielbiasz smak natki i korzenia pietruszki, zobacz, jak je wykorzystać w kuchni na wiele sposobów.

Reklama

Spis treści:

Pesto z pietruszki to alternatywa dla klasycznego pesto bazyliowego. Ma zupełnie inny smak, ale pasuje do wielu dań makaronowych. Sprawdza się także jako dodatek do kanapek czy kotletów.

Składniki:

duży pęczek natki pietruszki,

oliwa z oliwek,

ząbek czosnku,

garść orzechów i pestek,

opcjonalnie 2 łyżki startego twardego sera (parmezanu lub grana padano).

Sposób przygotowania:

W misie blendera umieść umytą i posiekaną pietruszkę. Czosnek przeciśnij przez praskę albo zmiel w moździerzu. Dodaj do miski z pietruszką i zasyp szczyptą soli. Dodaj 2 łyżki oliwy z oliwek, a następnie zmiel całość blenderem do konsystencji gęstej pasty. Jeśli będzie za gęsta, możesz dodać jeszcze łyżkę lub dwie oliwy. Gotowe pesto z pietruszki dopraw do smaku, dodaj posiekane orzechy i pestki, a następnie wymieszaj z odrobiną sera.

fot. Pietruszka: przepisy (tu: pesto)/Adobe Stock, fascinadora

Zarówno korzeń pietruszki, jak i natkę, możesz wykorzystać do przygotowania aromatycznej zupy, która ma niepowtarzalny smak.

Składniki:

ok. 450 g korzenia pietruszki (waga przed obraniem),

800 g ziemniaków,

2 duże cebule lub 3 średnie,

łyżka masła,

kilka listków laurowych,

kilka kulek ziela angielskiego,

sól i pieprz,

pół łyżeczki kurkumy,

łyżka majeranku,

natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Pietruszkę obierz i pokrój na mniejsze kawałki. Cebulę obierz i posiekaj. Zeszklij ją na odrobinie masła, tak aby zmiękła i lekko się skarmelizowała. Pamiętaj, aby jej nie przypalić, bo wtedy zupa może być gorzka. Ziemniaki obierz i pokrój w kostkę. Wrzuć do garnka razem z pietruszką i podsmażoną cebulą. Zalej wodą (ok. 2 cm powyżej powierzchni warzyw), dodaj ziele angielskie i listki laurowe, a następnie zagotuj. Kiedy warzywa zmiękną, wyłów przyprawy, zupę lekko przestudź, a następnie zmiksuj na gładko. Dopraw do smaku solą, pieprzem i majerankiem, a dla koloru dodaj do zupy pietruszkowej odrobinę kurkumy. Zamieszaj lub jeszcze raz zblenduj.

fot. Pietruszka: przepisy (tu: zupa-krem)/Adobe Stock, SerPhoto

Aromatyczny, zielony sos pietruszkowy to doskonały dodatek do dań mięsnych czy warzywnych. Świetnie pasuje do kotletów mielonych albo jaglanych placuszków.

Składniki:

garść natki pietruszki,

średnia cebula,

łyżka masła,

sól i pieprz,

100 ml śmietanki 30%.

Sposób przygotowania:

Pietruszkę umyj, osusz lekko i posiekaj na drobno. Łyżkę odłóż do dekoracji, a resztę wrzuć do misy blendera. Dodaj śmietankę oraz przyprawy. Cebulę lekko zeszklij na maśle, a następnie dodaj do misy. Zblenduj całość na gładką masę. Udekoruj natką pietruszki. Podawaj z prażonymi ziarnami słonecznika.

fot. Pietruszka: przepisy (tu: sos z natki)/Adobe Stock, nblxer

Pasta kanapkowa z korzeniowych warzyw to świetna alternatywa dla klasycznych serków białych czy sklepowych past.

Składniki:

400 g korzenia pietruszki,

500 ml mleka lub napoju roślinnego,

3 łyżki oleju rzepakowego,

średnia cebula,

łyżka rozmarynu,

łyżka tymianku,

sól i pieprz,

garść posiekanych orzechów i pestek.

Sposób przygotowania:

Pietruszkę umyj i obierz. Pokrój na mniejsze kawałki. Wrzuć do garnka i zalej mlekiem. Całość doprowadź do wrzenia i gotuj ok. 10 minut, pilnując, aby mleko nie wykipiało. Cebulę obierz i pokrój w drobną kostkę. Następnie zeszklij ją na maśle, uważając, aby się nie przypaliła. Odłóż do wystudzenia. Ugotowaną pietruszkę wyjmij z garnka i przełóż do misy blendera. Dodaj olej rzepakowy, przyprawy, a następnie zmiksuj na gładką masę. Jeśli będzie zbyt gęsta, możesz dodać odrobinę mleka. Na koniec dodaj posiekane orzechy i pestki. Całość wymieszaj i przełóż do słoika. Podawaj z ulubionymi warzywami, kiełkami i przyprawami.

fot. Pietruszka: przepisy (tu: pasta kanapkowa)/Adobe Stock, Alena Kos

Reklama

Zobacz także inne przepisy z wykorzystaniem pietruszki: