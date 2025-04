W kuchni polskiej, ze względu na bogatą historię terytorialną, wyraźnie widać wpływy kuchni rosyjskiej, niemieckiej, ukraińskiej, węgierskiej i żydowskiej. Mimo że cały czas pojawiają się nowe kulinarne trendy, to większość Polaków i tak woli tradycyjne, polskie dania. Oto zbiór najpopularniejszych polskich dań, zarówno tych regionalnych, jak i popularnych w całym kraju.

Tradycyjna kuchnia polska to nie tylko schabowy i zupa pomidorowa, jak wydaje się większości z nas. Polska kuchnia przed wiekami oparta była głównie na kaszach, warzywach i rybach. Mięsa jedliśmy mało - widywane było głównie na stołach szlachty.

Polska kuchnia ma olbrzymią przewagę nad wieloma kuchniami świata - jest niezwykle urozmaicona, a to dlatego, że niemal każdy region odznacza się swoimi wyjątkowymi daniami. W jednej części polski dominują ziemniaki, w innym dania mączne lub kasze, a w jeszcze innym - ryby i owoce morza.

Polskie dania: babka ziemniaczana

Babka ziemniaczana, inaczej nazywana kartoflakiem, to prosty, pyszny a przede wszystkim syty i tani posiłek. W pierwotnym przepisie, ten przysmak z Podlasia, składał się wyłącznie z ziemniaków, teraz znana jest również wersja z jajkami i kiełbasą.

Polskie dania: pierogi

Pierogi mają mnóstwo imion. Farsz można zrobić niemal ze wszystkiego - z owoców, warzyw, kasz oraz grzybów i mięs. Uwielbiane przez Polaków i pojawiające się niemal na każdym świątecznym stole pierogi ruskie, to potrawa pochodząca z kresów wschodnich, ale popularna w całym kraju. Farsz może się różnić, ale przepis na najlepsze ciasto na pierogi zawsze jest jeden i zawsze jest on babciny!

Niemniej popularne są także pierogi z mięsem oraz kojarzące się ze świętami pierogi z kapustą i grzybami. Możesz zdecydować się także na farsz warzywny lub na bazie kasz, a także pierogi na słodko.

Jeśli chcesz przygotować polskie danie, ale nieco mniej oczywiste, wypróbuj:

Polskie dania: kaczka pieczona

To tradycyjne polskie danie jest znane w całej Polsce i chętnie podawane podczas rodzinnych spotkań oraz świąt. Oryginalny przepis pochodzi z Wielkopolski. Kaczka pieczona w polskiej wersji to ta podawana z pieczonym jabłkiem i modrą kapustą.

Kaczka to dość wymagające mięso i trzeba wiedzieć, jak je dobrze upiec, ale odwdzięcza się doskonałym smakiem i rozpływającym się w ustach, soczystym mięsiwem.

Polskie dania: kapuśniak

Tradycyjny kapuśniak przygotowywany jest na żeberkach i kapuście kiszonej z dodatkiem włoszczyzny i aromatycznych przypraw - kminku, majeranku, liścia laurowego i ziela angielskiego. Przez lata doczekał się wielu alternatywnych wersji. Możesz np. przygotować kapuśniak z młodej kapusty, który będzie idealnym pierwszym daniem, ale także dodatkiem do potraw.

Polskie dania: żurek

Tradycyjny przepis na żurek pochodzi z Kujaw i - podobnie jak kapuśniak - doczekał się wielu wersji. Klasyczny żurek wielkanocny przygotowywany jest na żytnim zakwasie, musi być zawsze solidnie doprawiony liściem laurowym i zielem angielskim.

Najczęściej podawany jest z jajkiem gotowanym na twardo i kiełbasą, a także solidną porcją tartego chrzanu. Zarówno żurek, jak i barszcz biały to najpopularniejsze pomysły na wielkanocne zupy. Możesz też zdecydować się na żurek w wersji keto.

Każdy region Polski ma swoje kulinarne perełki, którymi częstuje lokalsów i przyjezdnych. Na śląsku oczywiście są to kluski oraz rolada (o której niemal zbrodnią jest mówienie "zraz"), Wielkopolska stoi daniami ziemniaczanymi, a Kaszubi uwielbiają wszelkie rybne przepisy. W okolicach Radomia jest to przygotowywana na żurku zalewajka, a z kolei knedle i żulik to popularne dania z regionu łódzkiego.

Polskie dania regionalne: knedle

Knedle oryginalnie pochodzą z regionu austrowęgierskiego. W Polsce najczęściej przygotowywane są na słodko. Popularne są np. knedle ze śliwkami i knedle z truskawkami.

Polskie dania regionalne: kluski śląskie

Kluski śląskie, na Śląsku zwane gumiklejzami, to charakterystyczne ziemniaczane kluski z dziurką. Podawane są najczęściej do mięs w sosie własnym, w szczególności rolady. Są częścią tradycyjnego śląskiego obiadu, na który składają się kluski z zołzą (gęstym sosem) i modra kapusta. Przygotowywane są z ugotowanych i przeciśniętych przez praskę ziemniaków oraz skrobi ziemniaczanej.

Polskie dania regionalne: kartacze

Kartacze, czyli cepeliny, to kolejne ziemniaczane danie, tym razem pochodzące z Suwalszczyzny i Podlasia. Przepis najprawdopodobniej przywędrował do nas z Litwy, gdzie znane są pod nazwą cepeliny.

Mogą być wypełnione nadzieniem np. z gotowanego, mielonego mięsa - kartacze z mięsem najczęściej podaje się okraszone skwarkami i cebulką i wtedy stanowią samodzielną potrawę. Jeśli występują bez nadzienia - są dodatkiem do pieczonych mięs i gulaszu.

