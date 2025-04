Absolutnie każdy ma słabość do ciast czekoladowych. Przygotowujemy je zazwyczaj w różnych wersjach - jako aksamitne, lekko zakalcowate amerykańskie ciasto brownie, kakaowego "murzynka", proste ciasto czekoladowe z owocami sezonowymi (np. wiśniami, jagodami, malinami lub truskawkami) kuszący tort czekoladowy, sernik, a na święta jako babki i mazurki. Każda wersja ciasta czekoladowego jest równie pyszna!

Reklama

Kulki "Rafaello"

Proste ciasto czekoladowe z owocami

Do tego ciasta czekoladowego nie używaj mąki. Serwuj je z bitą śmietaną i owocami sezonowymi - ja najbardziej lubię je z malinami lub wiśniami. Oto składniki na proste ciasto czekoladowe z owocami:

125 g cukru,

125 g masła,

300 g gorzkiej czekolady (ewentualnie deserowej),

6 jajek,

2 łyżki gorzkiego kakao,

odrobina soli,

2 łyżki oleju,

200 g śmietanki,

250 g serka mascarpone,

5 łyżek cukru pudru,

świeże owoce.

Jak zrobić ciasto czekoladowe z owocami? Foremkę o średnicy 23 cm wysmaruj masłem. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Czekoladę połam na kosteczki i umieść w dużej misce, dodaj olej i masło, wszystko rozpuść w kąpieli wodnej lub kuchence mikrofalowej, aż stworzy gładką masę.

W innym naczyniu umieść 2 jajka i 4 żółtka (białka odkładając do innego naczynia). Do masy jajeczno-żółtkowej dodaj odrobinę soli, a także kakao. Rozmieszaj, dodaj powoli do masy czekoladowej. 4 białka ubij na sztywną pianę, powoli dodawaj cukier puder, nie przerywając ubijania. Pianę powolutku wmieszaj do masy czekoladowej. Ciasto czekoladowe przelej do tortownicy i piecz 35 minut. Wyjmij z piekarnika, a gdy wypiek będzie stygł, na środku powstanie puste miejsce na owoce i masę kremową.

Gdy ciasto czekoladowe będzie całkowicie zimne, możesz ozdobić je owocami i kremem. Chłodną śmietankę ubij z mascarpone i cukrem pudrem. Gdy masa będzie puszysta, wyjmij ją na ciasto czekoladowe. Ozdób ulubionymi owocami. Ciasto czekoladowe gotowe!

Zobacz więcej książek kucharskich redakcji Polki.pl

Czekoladowy murzynek z nutą piernikową

Jak zrobić ciasto czekoladowe "murzynek"? Oto składniki:

125 g masła,

3 jajka,

7 łyżeczek kakao,

2 łyżeczki przyprawy do piernika,

2 łyżeczki cynamonu,

łyżeczka sody oczyszczonej,

szklanka mleka,

6 łyżek powideł śliwkowych,

2 szklanki mąki pszennej,

1 i 1/4 szklanki cukru.

Jak zrobić ciasto czekoladowe "murzynek"? Sodę, cynamon, przyprawę do piernika i mąkę przesiej do miski. Wymieszaj. Cukier wymieszaj w małym rondelku wraz z kakao i mlekiem. Dodaj masło, gotuj masę przez 2 minuty od kiedy zacznie bulgotać. Przez cały czas ją mieszaj! Zdejmij garnuszek z ognia, a gdy masa kakaowa ostygnie, połącz ją z przesianymi składnikami sypkimi.

Do ciasta czekoladowego wmieszaj teraz powidła. W osobnym naczyniu białka ubij na sztywną pianę. Następnie powoli (pojedynczo) dodawaj żółtka, cały czas miksując. Masę jajeczną delikatnie wmieszaj do ciasta. Formę o średnicy 25 cm wysmaruj masłem i oprósz lekko mąką. Przelej do niej masę, piecz ciasto czekoladowe przez 50 minut w 180 stopniach. Wierzch gotowego "murzynka" możesz polać polewą lub udekorować posypką czekoladową.

Przepisy na ciasta czekoladowe

Moim osobistym numerem jeden jest brownie - ciężkie, intensywne w smaku, nieco zakalcowate, o specyficznej konsystencji. Czy tak naprawdę można jednak jednoznacznie określić, które z czekoladowych ciast jest najlepsze? Zajadam się też przecież wyrafinowanym tortem, sernikiem, a na Wielkanoc pochłaniam apetyczną babę.

Ciekawi mnie też, jakie ciasta czekoladowe wy lubicie najbardziej?

W moim zbiorze przepisów znajdziecie same słodkie hity - na pewno każdy trafi na coś dla siebie!

Reklama

Przepis na bajaderki

Zobacz 27 przepisów na ciasta czekoladowe!