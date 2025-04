Oto przepis na idealną pizzę: przygotuj ciasto i wybierz te dodatki

Dobry przepis na pizzę to podstawa, jeśli chcesz przygotować smaczny i prosty obiad. Podpowiadamy, jak zrobić to najsłynniejsze włoskie danie. Zobacz pomysły na oryginalne dodatki do pizzy i idealne, elastyczne ciasto. Do pizzy możesz dodać także ciekawy sos albo polać upieczony placek oliwą, tak jak to robią Włosi.