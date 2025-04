Naleśniki to nie tylko smaczne śniadanie na słodko lub przekąska. Doskonale sprawdzą się też jako danie obiadowe - i to niekoniecznie z serem i owocami. Smakują równie dobrze w wersji wytrawnej. Przepis na naleśniki jest wyjątkowo prosty. Wystarczy woda, mleko, mąka i jajka, by stworzyć idealne danie. Warto jednak wzbogacić ten przepis w zależności od efektu, który chcesz uzyskać. Do wytrawnych naleśników możesz dodać kminek lub gniecione chili. Do tych na słodko - cynamon lub mus owocowy.

Reklama

Spis treści:

Naleśniki możesz przygotować na słodko lub słono. Idealnie pasują jako sycący obiad, ale także pyszny deser, podwieczorek, a także śniadanie. Nie wiesz, z czym zrobić naleśniki? Podpowiadamy.

Z czym naleśniki na słodko?

Słodkie naleśniki możesz łączyć z kremem czekoladowym, sezonowymi owocami albo dżemem. Doskonale smakują także z nabiałem - wykorzystaj na przykład skyr, gęsty jogurt grecki albo twaróg. Możesz go połączyć z miodem i owocami, a następnie posmarować nim gotowe naleśniki. Do dekoracji wykorzystaj owoce, prażone migdały albo gęste, kremowe, słodkie sosy.

fot. Z czym naleśniki na słodko/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

Z czym naleśniki na słono?

Naleśniki na słono to świetna propozycja na obiad. Możesz dodawać ulubione dodatki i przyprawy bezpośrednio do ciasta (np. szpinak, kawałki papryki, cebuli czy szynki), a także nadziewać gotowe placki.

Najczęściej jako farsz do naleśników na słono wykorzystuje się mieszankę warzyw i kurczaka albo tofu. Możesz sięgnąć także o pasty warzywne, a także grzyby oraz topiące się sery. Świetnie smakują także naleśniki z łososiem.

fot. Z czym naleśniki na słono/Adobe Stock, New Africa

Jak zrobić naleśniki? Przygotuj do tego potrzebne składniki oraz dużą patelnię o cienkim dnie - wbrew pozorom to właśnie takie najlepiej sprawdzają się przy smażeniu najcieńszych naleśników.

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

3 łyżki oleju,

2 duże jajka,

1 szklanka mleka,

3/4 szklanki wody,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jajka rozbełtaj w misce. Dodaj mleko, olej, wodę oraz sól i dokładnie wymieszaj. Do naleśników na słodko możesz dodać jeszcze łyżkę cukru. Stopniowo dodawaj mąkę i mieszaj rózgą - w ten sposób unikniesz grudek. Ciasto powinno mieć konsystencję śmietany, jeśli jest zbyt gęste, dodaj więcej wody, zaś jeśli jest za rzadkie - więcej mąki. Rozgrzej mocno suchą patelnię i wlewaj po niecałej łyżce wazowej. Smaż naleśniki, aż na ich powierzchni zaczną pękać pęcherzyki powietrza. Wtedy przewróć je na drugą stronę i smaż jeszcze przez około minutę. Smacznego!

W przypadku, kiedy chcesz zrobić słodkie naleśniki, do ciasta dodaj łyżkę cukru oraz łyżkę cukru wanilinowego. Możesz także wzbogacić ciasto o przyprawy, takie jak cynamon (w wersji słodkiej) lub tymianek czy dowolne zioła (w wersji słonej).

fot. Z czym naleśniki/Adobe Stock, manuta

Dla wielu osób smażenie naleśników to prawdziwa czarna magia, ale wcale nie musi tak być. Przygotowałyśmy garść przydatnych trików, które ułatwią ci ich smażenie.

Zwykłą wodę zastąp wodą gazowaną - dzięki temu naleśniki będą puszyste w środku, ale nadal bardzo cienkie. Możesz też dodać odrobinę sody oczyszczonej i octu jabłkowego.

- dzięki temu naleśniki będą puszyste w środku, ale nadal bardzo cienkie. Możesz też dodać odrobinę sody oczyszczonej i octu jabłkowego. Zawsze przykrywaj usmażone już naleśniki , by nie wyschły im brzegi. Możesz to zrobić wilgotną ściereczką. Jeśli chcesz zachować je na później, zawiń je w folię spożywczą.

, by nie wyschły im brzegi. Możesz to zrobić wilgotną ściereczką. Jeśli chcesz zachować je na później, zawiń je w folię spożywczą. Mleko zastąp kefirem lub maślanką - będą miały wtedy głębszy smak i aromat. Doskonale będą pasować do owoców lub czekolady.

- będą miały wtedy głębszy smak i aromat. Doskonale będą pasować do owoców lub czekolady. Dodaj do ciasta drobno pokrojone owoce lub warzywa, by dodać im dodatkowego smaku. W ten sposób stworzysz pyszną przekąskę do pracy lub szkoły.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.03.2020

Zobacz ciekawe przepisy na naleśniki:

Reklama

Lubisz gotować i dużo czasu spędzasz w kuchni? Kod rabatowy Auchan sprawi, że zamówisz zakupy taniej i to z dostawą do domu!