Biała kiełbasa to jedno z tradycyjnych dań podawanych na świątecznym stole. Niektórzy kupują gotową w sklepie, a inni szykują ją od podstaw w domu – z jednej i drugiej możesz jednak wyczarować mnóstwo pysznych dań, które podasz podczas wielkanocnego śniadania.

Idealna gotowana biała kiełbasa to taka, która jest soczysta i tłusta w środku. W takiej wersji świetnie sprawdza się do wielkanocnego żurku albo barszczu białego.

Składniki:

1,5 kg łopatki wieprzowej,

500 g surowej szynki wieprzowej,

5-6 ząbków czosnku,

500 ml wody,

sol i pieprz,

opakowanie majeranku.

Sposób przygotowania:

Łopatkę zmiel na średnich oczkach, a szynkę pokrój w drobną kostkę. Połącz oba rodzaje mięsa. Czosnek przeciśnij przez praskę i dodaj do masy razem z przyprawami. Wymieszaj. Dolej wodę i wyrób rękami masę, aż będzie kleista. Gotową masę wstaw do lodówki na ok. 30 minut. W tym czasie przygotuj jelita wieprzowe, mocząc je w ciepłej wodzie. Nadziej jelita i ugotuj gotową kiełbasę w wodzie lub warzywnym wywarze.

Po przygotowaniu kiełbasy możesz ją także upiec w piekarniku. Wykorzystaj do tego brytfankę lub duże naczynie żaroodporne. Wielkanocną kiełbasę upiecz z aromatycznymi dodatkami i wykorzystaj do żurku albo jedzenia tak po prostu.

Składniki:

500 g białej kiełbasy (surowej),

duża cebula,

łyżka majeranku,

łyżeczka mielonej papryki,

łyżka cukru,

40 g masła,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni. Cebulę pokrój w piórka i zeszklij ją na niewielkiej patelni. Dodaj cukier, aby cebula się skarmelizowała. Kiełbasę włóż do naczynia żaroodpornego wysmarowanego lekko masłem. Pozostałą jego ilość rozpuść i pozostaw do lekkiego wystudzenia. Skarmelizowaną cebulę dodaj do naczynia, posyp całość przyprawami i zalej roztopionym masłem. Tak przygotowaną kiełbasę wstaw do piekarnika na ok. 20-30 minut, aż się zarumieni.

Ten mięsny przysmak najczęściej dodajemy do białego barszczu lub żurku – dodaje im dodatkowego wymiaru i prawdziwej głębi, dzięki którym te zupy smakują tego dnia aż tak wyjątkowo. Potnij ją w plastry i dorzuć do żurku. Nie zapomnij, by podać razem z nią pokrojonego jajka na twardo. Sprawdź też koniecznie nasz przepis na zakwas do żurku.

Tę kiełbasę często podaje się również po ugotowaniu. Pamiętaj, by wcześniej nakłuć ją widelcem – wtedy nie popęka podczas gotowania. Do wody zaś koniecznie dodaj łyżkę suszonego majeranku.

Biała kiełbasa doskonale też smakuje z wersji z piekarnika. Zwiń ją w spiralę i obłóż pokrojoną w pióra i uduszoną cebulką. Włóż do piekarnika na około 30 minut i... gotowe! Pyszne danie na Wielkanoc gotowe. Nie można też zapomnieć o najprostszej wersji białej kiełbasy – smażonej na patelni. Ślicznie zrumieniona będzie doskonale smakować z chrzanem.

Jak jeszcze możesz podać kiełbaski? Wśród naszych przepisów znajdziesz przepis na kiełbasę pieczoną w cieście francuskim, w sosie i wiele, wiele innych. Dowiesz się również, jak przygotować ją samemu w domu. Wbrew pozorom, to nie takie trudne! Będziesz jednak potrzebować do tego maszynki do mielenia mięsa i naprawdę dużo wolnego czasu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 04.04.2020.

