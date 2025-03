Gruszki w occie to jeden z tych tradycyjnych przysmaków, które kojarzą się z domową spiżarnią pełną słoików przygotowanych przez babcię. Ten aromatyczny przysmak łączy w sobie słodycz owoców z wyrazistym smakiem octu i przypraw, tworząc niezwykły dodatek do wielu dań. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do mięs, serów czy sałatek, a także mogą być smaczną przekąską samą w sobie.

Gruszki marynowane w zalewie octowej zachowują swoją jędrność i pełnię smaku, co sprawia, że doskonale komponują się z wieloma daniami, dodając im niepowtarzalnego charakteru. Dzięki temu można je wykorzystywać na różne sposoby – od eleganckich przekąsek po wyjątkowe dodatki do głównych dań.

Składniki:

2 kg twardych, dojrzałych gruszek,

1 litr wody,

500 ml octu 10%,

500 g cukru,

10 goździków,

2 laski cynamonu,

5 ziaren ziela angielskiego,

2 liście laurowe.

Sposób przygotowania:

Obierz gruszki, przekrój na połówki i usuń gniazda nasienne. Mniejsze gruszki możesz zostawić w całości. W garnku zagotuj wodę z octem i cukrem. Kiedy zacznie wrzeć, dodaj goździki, cynamon, ziele angielskie i liście laurowe. Gotuj całość na małym ogniu przez 10 minut, aby zalewa uwolniła aromaty przypraw. Następnie włóż gruszki do wrzącej zalewy i gotuj na małym ogniu przez 15-20 minut, aż staną się miękkie, ale nadal jędrne. Gotowe gruszki przełóż do wyparzonych słoików, a następnie zalej gorącą zalewą, aby dokładnie je pokryła. Szczelnie zamknij słoiki. Tak przygotowane gruszki w occie pasteryzuj przez około 15 minut w dużym garnku z wrzącą wodą. Po wyjęciu odwróć je do góry dnem i pozostaw do ostygnięcia.

fot. Gruszki w occie wg przepisu babci Krysi/Adobe Stock, Maren Winter

Tradycyjny, stary przepis na gruszki w occie możesz także wzbogacić miodem oraz imbirem. Będzie to wówczas idealna przekąska na jesienne i zimowe wieczory. Miód oraz imbir wspierają odporność i przyspieszają walkę z przeziębieniem. Musisz więc mieć przynajmniej jeden słoik w zimowych zapasach.

Składniki:

2 kg twardych gruszek,

750 ml wody,

250 ml octu jabłkowego,

300 g miodu,

4 cm kawałek świeżego imbiru, pokrojony w cienkie plasterki,

5 goździków,

1 laska cynamonu,

3 ziarna ziela angielskiego.

Sposób przygotowania:

Obierz gruszki, przekrój na połówki lub ćwiartki, w zależności od ich wielkości, i usuń gniazda nasienne. W dużym rondelku zagotuj wodę z octem, miodem i przyprawami. Dodaj plasterki imbiru, goździki, cynamon oraz ziele angielskie. Gotuj zalewę przez 10 minut na małym ogniu. Do gotującej się zalewy dodaj gruszki i gotuj je przez 15 minut, aż staną się miękkie, ale nie rozgotowane. Gruszki wraz z imbirem i przyprawami przełóż do wyparzonych słoików, zalewając je gorącą zalewą. Dokładnie zakręć słoiki. Pasteryzuj słoiki z gruszkami przez 15 minut, następnie odwróć do góry dnem i pozostaw do ostygnięcia.

fot. Gruszki w occie: przepis babci/Adobe Stock, Daniel Vincek

