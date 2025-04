Przekąski na urodziny dziecka muszą sprostać wysokim wymaganiom. Zamiast kalorycznych i niezdrowych gotowych dań, przygotuj coś, na punkcie czego dzieciaki oszaleją. Co powiesz na kolorowe frytki, chrupiące nuggetsy i pyszne, czekoladowe muffinki?

Dzieci kochają frytki! Jeśli nie są przygotowane na głębokim tłuszczu - są zdrowe i pyszne. Z pewnością zachwycą je kolorowe i chrupiące frytki nie tylko z ziemniaków, ale z marchewki, pietruszki i buraków.

Składniki:

5 ziemniaków,

3 marchewki,

2 pietruszki,

3 buraki,

jogurt grecki,

sok z 1/2 cytryny,

2 łyżki miodu,

2 łyżki musztardy delikatesowej,

5 łyżek oliwy z oliwek,

olej roślinny,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa obierz ze skórki i pokrój w cienkie frytki (staraj się, by wielkość wszystkich była mniej więcej równa). Przełóż do miski, dodaj 3 łyżki oleju roślinnego, sól i pieprz. Wyłóż warzywa na blaszkę do pieczenia wyłożoną papierem i piecz około 20-25 minut w temperaturze 190 stopni Celsjusza (z termoobiegiem, żeby frytki były chrupiące). Przygotuj sosy: w jednej miseczce zmieszaj jogurt grecki z sokiem z cytryny, czosnkiem i dopraw solą i pieprzem, a w drugiej musztardę z miodem i oliwą z oliwek.

fot. Adobe Stock

Możesz pokusić się o samodzielne przygotowanie bułek do burgerów, ale jeśli nie masz na to czasu, w zupełności wystarczą niewielkie bułeczki ze sklepu.

Składniki:

300 g mięsa wołowego,

10 małych bułek,

2 ząbki czosnku,

1 cebula,

sałata lodowa,

1 ogórek,

2 pomidory,

majonez,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Mięso mielone wymieszaj z pokrojoną w kostkę cebulą, przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz solą i pieprzem. Z mięsa uformuj małe kotleciki i smaż je z obu stron, aż porządnie się zrumienią. Każdą bułeczkę przekrój na pół. Dół posmaruj majonezem, połóż sałatę, plaster ogórka, plaster pomidora i mięso. Przykryj drugą częścią bułki i wbij wykałaczkę.

Do chrupiących nuggetsów z kurczaka (możesz wykorzystać też mięso z indyka) podawaj sos pomidorowy albo barbecue. To idealna przekąska na urodziny dziecka.

Składniki:

300 g piersi z kurczaka,

50 g mąki pszennej,

szklanka płatków kukurydzianych,

1 jajko,

2 łyżki mąki,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

olej roślinny do smażenia,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj i pokrój na mniejsze kawałki. Mięso oprósz solą, pieprzem i słodką papryką. Weź 3 miseczki - do jednej wsyp mąkę, do drugiej rozmącone jajko, a do trzeciej pokruszone płatki kukurydziane. Wlej sporą ilość oleju i rozgrzej patelnię. Kawałki kurczaka obtaczaj w mące, jajku, płatkach kukurydzianych i wrzucaj na patelnię. Smaż po 3 minuty z obu stron na złoty kolor. Odsącz nadmiar tłuszczu na ręczniku papierowym.

Roladki z tortilli to ekspresowa w przygotowaniu i pyszna przekąska na urodziny dziecka. Do środka możesz dodać co tylko chcesz.

Składniki:

4 placki tortilli,

200 g wędzonego łososia,

200 g szynki,

200 sera żółtego,

serek śmietankowy do smarowania,

sałata masłowa,

1 awokado,

1 papryka,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Rozłóż placki tortilli i każdy z nich posmaruj serkiem śmietankowym. Na połowę z nich wyłóż szynkę, na drugą część łososia. Oprósz solą i pieprzem. Na wszystkie placki połóż pokrojoną w paski paprykę i awokado (po obraniu skrop cytryną by nie ściemniało). Całość przykryj sałatą i plasterkami żółtego sera. Zawiń tortillę w rulon, podziel na mniejsze kawałki a każdy z nich nadziej na wykałaczkę.

fot. Adobe Stock

Czekoladowe muffinki będą idealnym zwieńczeniem urodzinowego przyjęcia. Jeśli chcesz, by były jeszcze bardziej atrakcyjne, zamiast posypać je na wierzchu czekoladą, dodaj kolorowe czekoladowe cukierki!

Składniki:

100 g masła,

1 tabliczka czekolady,

200 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

4 łyżki kakao,

100 g cukru,

2 jajka,

150 ml mleka.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Masło roztop w rondelku i wystudź. Czekoladę pokrój na mniejsze kawałki. Mąkę przesiej do miski. Dodaj proszek do pieczenia, kakao i cukier. Jajka zmiksuj razem z mlekiem i rozpuszczonym masłem. Do sypkich składników dodaj płynne i dobrze wymieszaj. Do masy dodaj 3/4 posiekanej czekolady. Przełóż masę do foremki na muffinki wyłożonej papilotkami. Na wierzchu ułóż pozostałe kawałki czekolady. Piecz przez około 20 minut (do suchego patyczka).

fot. Adobe Stock

