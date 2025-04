Halloween to nie tylko zbieranie cukierków czy oglądanie horrorów w gronie najbliższych znajomych. To także pyszne przekąski halloweenowe, które obok standardowych chipsów, paluszków czy muffinek wyglądają naprawdę klimatycznie. Zobacz, co warto przygotować jako przekąskę na Halloween.

Palce wiedźmy to bardzo popularny przepis na Halloween, często wykorzystywany podczas wieczorów z horrorami czy strrrasznymi zabawami. Możesz je przygotować paluchy wiedźmy na słodko albo na słono. Świetnie smakują z kremowym dipem: paprykowym, serowym czy waniliowym albo czekoladowym.

Składniki:

230 g zimnego masła,

1 jajko,

400 g mąki pszennej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

czubata łyżka soli,

łyżeczka majeranku,

garść migdałów.

Sposób przygotowania:

Masło przełóż do miski i posiekaj nożem. Następnie dodaj mąkę, proszek do pieczenia, jajko, sól oraz majeranek. Szybko zagnieć elastyczne ciasto. Zawiń je w folię i wstaw do lodówki na ok. pół godziny. W tym czasie namocz krótko migdały w wodzie, a następnie każdy z nich przekrój na pół. Schłodzone ciasto wyjmij z lodówki i uformuj z niego palce wiedźmy. Natnij je też delikatnie w miejscu, gdzie prawdziwe palce się zginają - tam znajdują się charakterystyczne załamania skóry. Na końcówkę każdego palca wciśnij połówkę migdała - to będzie paznokieć. Tak przygotowaną przekąskę piecz w 180 stopniach ok. 15 minut.

fot. Przekąski na Halloween: palce wiedźmy na słono/Adobe Stock, natkinzu

Nie ma jesieni bez pysznej dyniowej kawy. Aby przygotować ją w domu, możesz wykorzystać gotową przyprawę lub smakowy syrop albo zrobić pumpkin spice latte całkowicie samodzielnie, wykorzystując miąższ z dyni. Wcześniej musisz podpiec warzywo w piekarniku (bez żadnych przypraw ani tłuszczu), a następnie wydrążyć pożądaną ilość miąższu. Resztę wykorzystaj do przygotowania pysznej rozgrzewającej zupy dyniowej.

Składniki:

podwójne espresso,

2 łyżki miąższu z dyni,

ok. 200 ml mleka,

łyżeczka cynamonu,

łyżeczka miodu,

szczypta imbiru,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Miąższ z dyni wymieszaj z miodem i mlekiem, a następnie zmiksuj na gładki mus. Całość podgrzej. Dodaj przyprawy, wymieszaj, a następnie przelej mleczny mus dyniowy do szklanki. Na koniec dodaj gorące espresso i całość wymieszaj. Udekoruj cynamonem, kakao albo bitą śmietaną.

fot. Przekąski na Halloween: pumpkin spice latte/Adobe Stock, fahrwasser

Muffinki dyniowe mogą być pyszną, a jednocześnie fit przekąską na Halloween - wystarczy, że lekko zredukujesz ilość cukru i wykorzystasz naturalną słodycz miąższu z dyni. Gotowe babeczki możesz dowolnie udekorować, aby jeszcze bardziej podkreślić klimat Halloween.

Składniki:

400 g miąższu z upieczonej dyni,

3 jajka,

300 g mąki pszennej,

150 g drobnego cukru,

100 ml mleka,

120 g masła,

płaska łyżka proszku do pieczenia,

skórka starta z pomarańczy,

sok z dużej pomarańczy,

pół szklanki cukru pudru.

Sposób przygotowania:

Oddziel żółtka od białek. Masło rozpuść w rondelku, ale uważaj, aby nie zaczęło się gotować ani przypalać. Kiedy będzie już w większości rozpuszczone, dodaj miąższ z dyni, mleko oraz drobny cukier. Mieszaj, aż całość się połączy. Następnie zdejmij z ognia. Do dużej miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia. Dodaj żółtka i lekko wystudzoną masę dyniową. Zmiksuj, aż powstanie gładka, pomarańczowa masa. W osobnej misce ubij białka ze szczyptą soli, a następnie bardzo delikatnie połącz pianę z dyniową masą. Dodaj startą skórkę z pomarańczy i ponownie wmieszaj. Całość przełóż do foremek na muffinki i upiecz w 180 stopniach (25-30 minut). Sok z pomarańczy wlej do rondelka i podgrzewaj, stopniowo dodając cukier puder. Tak powstały lukier wylej na upieczone, jeszcze ciepłe muffinki. Możesz także wykorzystać bitą śmietanę.

fot. Słodkie przekąski na Halloween: muffinki dyniowe/Adobe Stock, Brebca

Parówki w cieście francuskim to kolejny ciekawy i prosty przepis na halloweenową przekąskę. Doskonale smakuje z paprykowym dipem, ketchupem albo gęstym i kremowym serowym sosem. Najlepiej jest podawać je na ciepło, ale w wersji zimnej też świetnie się sprawdzą.

Składniki:

opakowanie ciasta francuskiego,

ok. 6-8 parówek,

jajko,

sól i pieprz,

sezam do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie lekko rozwałkuj i potnij na średniej grubości, długie paski. Każdą parówkę owiń paskami ciasta w taki sposób, aby przypominały one mumie. Możesz dodatkowo zrobić otwór "na twarz" i dołożyć oczy (np. z ziarenek czarnuszki albo czarnego sezamu). Tak przygotowane parówki ułóż na blasze, posmaruj z wierzchu rozbełtanym jajkiem i posyp sezamem. Piecz w 190 stopniach ok. 15-20 minut, aż ciasto mocno się zarumieni. Wskazówka: parówki dodatkowo można owinąć żółtym serem, a następnie ciastem francuskim.

fot. Przekąski na Halloween na słono: mumie z ciasta francuskiego i parówek/Adobe Stock, timolina

Słodkie desery idealnie sprawdzą się szczególnie podczas imprezy zorganizowanej dla najmłodszych. Dzieciaki uwielbiają szybkie przekąski na słodko, a i ty nie napracujesz się nazbyt nawet podczas przygotowywania większej ilości.

Składniki:

opakowanie herbatników maślanych,

300 g jogurtu waniliowego,

5-6 bananów,

łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Herbatniki rozgnieć na mniejsze kawałki. Banany rozgnieć widelcem albo zmiksuj, a następnie połącz z jogurtem. Do szklanki dodaj trochę ciastek, posyp szczyptą cynamonu, dodaj masę bananową, a następnie powtarzaj, aż szklanka wypełni się niemal w całości. Udekoruj wedle uznania. Deser najlepiej smakuje lekko schłodzony.

fot. Słodkie przekąski na Halloween dla dzieci/Adobe Stock, nata_vkusidey

Ciasteczka z halloweenowym motywem to zawsze dobry pomysł na szybką przekąskę, która może towarzyszyć domownikom nie tylko podczas strasznego wieczoru, ale także przez parę kolejnych dni. Wyłóż je na ozdobny talerz i potraktuj jako słodką dekorację halloweenową.

Składniki:

200 g miękkiego masła,

140 g cukru pudru,

400 g mąki,

opakowanie cukru wanilinowego,

jajko + żółtko.

Sposób przygotowania:

Do miski przesiej mąkę. Dodaj pozostałe składniki i szybko zagnieć miękkie, elastyczne ciasto. Owiń je w folię spożywczą, a następnie wstaw do lodówki na minimum 30 minut, najlepiej na godzinę. Po tym czasie rozwałkuj ciasto na grubość ok. 1,5 cm, a następnie wykrój halloweenowe kształty. Ułóż ciastka na blasze i upiecz w 180 stopniach (ok. 20 minut). Gotowe ciasteczka udekoruj wedle uznania.

fot. Halloweenowe przekąski: ciasteczka na Halloween/Adobe Stock, ArtSys

