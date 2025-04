Pyszny i puszysty chleb na maślance przygotujesz szybko i sprawnie. Możesz upiec go w klasycznej keksówce albo okrągłej formie. Ten przepis idealnie sprawdzi się także w specjalnych maszynach do pieczenia chleba. Czy wiesz, po co dodaje się maślankę do chleba?

Dodanie maślanki do ciasta podczas przygotowywania chleba ma jedną wielką zaletę. Gotowy wypiek jest niezwykle puszysty i miękki w środku, a jednocześnie ma złocistą, chrupiącą skórkę. Dodatkowo chleb na maślance może być nieco słodszy, przez co idealnie sprawdzi się z takimi dodatkami, jak krem czekoladowy, domowa konfitura czy masło orzechowe.

Taki chleb będzie także idealnym składnikiem bazowym podczas przygotowywania tostów francuskich na słodko.

fot. Po co maślanka do chleba/Adobe Stock, Mara Zemgaliete

Jak upiec dobry chleb na maślance? To bardzo proste. Wystarczy tylko kilka składników i odpowiednie proporcje. Pamiętaj, aby wszystkie składniki były w temperaturze pokojowej.

Składniki:

500 g mąki pszennej + do posypania blatu,

350 ml maślanki,

50 g świeżych drożdży,

200 ml ciepłej wody,

łyżka cukru,

łyżeczka soli,

ulubione nasiona do posypania.

Sposób przygotowania:

Do wysokiego naczynia wkrusz drożdże, dodaj cukier i zalej wszystko ciepłą, ale nie gorącą wodą. Wymieszaj, zasyp 3-4 łyżkami mąki, przykryj ściereczką i odstaw na ok. 15 minut. W tym czasie resztę mąki przesiej do dużej miski i dodaj sól. Dodaj maślankę i gotowy rozczyn. Wszystko wymieszaj lekko łyżką, a następnie wyrób gładkie ciasto. Możesz zrobić to ręcznie albo użyć miksera. W trakcie wyrabiania może być konieczne dodanie jeszcze trochę mąki. Gotowe ciasto musi być miękkie i elastyczne, a także lekko lepkie. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw na ok. godzinę - w tym czasie powinno podwoić swoją objętość. Następnie przełóż masę do wysmarowanej tłuszczem keksówki i posyp wybranymi dodatkami - mogą to być nasiona słonecznika, sezam czy pestki dyni. Możesz dodatkowo zrobić w chlebie kilka nacięć. Odstaw na 10 minut. Tak przygotowaną keksówkę włóż do piekarnika (180 stopni) na ok. 50 minut. Na dno piekarnika wstaw naczynie z wodą (ok. 400 ml). Dzięki temu powstanie chrupiąca skórka.

fot. Jak zrobić dobry chleb na maślance/Adobe Stock, bit24

Jeśli nie chcesz czekać, aż rozczyn wyrośnie i chcesz przygotować chleb na maślance bez użycia drożdży, ten przepis sprawdzi się idealnie. Przygotujesz go w kilka minut.

Składniki:

400 g mąki pszennej

350-370 ml maślanki w temp. pokojowej,

2 łyżki oleju,

łyżeczka soli,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

pół łyżeczki sody,

ulubione dodatki.

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiej do miski, dodaj sól oraz proszek do pieczenia z sodą. Wymieszaj. Dodaj maślankę i całość wymieszaj. Masa musi zmienić się w jednolite, gładkie ciasto. Formę wysmarowaną niewielką ilością oleju wysyp wybranymi dodatkami (nasionami, pestkami, przyprawami). Przełóż ciasto i wysmaruj je delikatnie resztą oleju. Ponownie posyp nasionami i wstaw do piekarnika (200 stopni) na ok. 45 minut.

