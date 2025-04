Proste dania na Wigilię wcale nie muszą być mniej efektowne od tych, które przygotowujemy na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Szybkie, wigilijne szybkie trzeba jednak zredukować o kilka pracochłonnych przepisów - zamiast pierogów z kapustą i grzybami podać pyszne paszteciki z ciasta francuskiego, a zamiast tradycyjnego, staropolskiego piernika... chlebek bananowy z korzennymi przyprawami!

Przygotowania do Wigilii zacznij od czerwonego barszczu. Najlepiej nastawić go rano (jeśli 24. grudnia to dla ciebie dzień wolny) albo wieczorem - dzień wcześniej.

Składniki:

2 kg buraków,

1 cebula,

1/2 selera,

1 pietruszka,

2 marchewki,

1 jabłko,

2 liście laurowe,

4 ziarna ziela angielskiego,

2 ząbki czosnku,

2 łyżeczki majeranku,

3 goździki,

4 łyżki octu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Buraki wyszoruj (nie obieraj ich ze skórki) i pokrój na mniejsze kawałki. Seler, marchew i cebulę obierz i przekrój na pół. Jabłko pokrój na ćwiartki. Wszystko włóż do dużego garnka i zalej całość wodą tak, aby przykryła warzywa. Dodaj czosnek i przyprawy. Barszcz doprowadź do zagotowania i przykręć palnik - w ten sposób buraki zachowają swój kolor. Gotuj na wolnym ogniu przez 2 godziny. Barszcz zestaw z ognia i przecedź barszcz przez sitko. Dopraw octem, solą i pieprzem.

fot. Adobe Stock

Będą nie tylko idealnym dodatkiem do barszczu zamiast klasycznych uszek czy krokietów, ale także pyszną, samodzielną przekąską. Są szybkie w przygotowaniu - musisz tylko pamiętać, aby rano namoczyć grzyby.

Składniki:

​2 opakowania ciasta francuskiego,

500 g kiszonej kapusty,

100 g suszonych grzybów,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

1 żółtko,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Grzyby namocz w gorącej wodzie (jeśli nie masz czasu, możesz zastąpić je podsmażonymi pieczarkami). Piekarnik nagrzej do 190 stopni Celsjusza. Na patelni rozgrzej łyżkę masła i podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę. Dodaj czosnek, poszatkowaną kapustę i grzyby. Całość duś około 30 minut i wystudź farsz. Ciasto francuskie rozwiń i pokrywaj z niego kwadraty o wielkości 10 na 10 cm. Nakładaj farsz na środek i zawijaj w trójkąty. Wierzch każdego pasztecika posmaruj rozmąconym żółtkiem. Piecz około 15 minut, aż ciasto będzie złociste z wierzchu.

Na wigilijnym stole nie może zabraknąć klasycznej sałatki jarzynowej. Jeśli w twoim domu jada się wersję z ziemniakami, ugotuj od razu ich większą ilość - przydadzą się do kolejnego szybkiego przepisu na Wigilię.

Sałatka jarzynowa

Składniki:

1 kg ziemniaków,

500 g śledzi,

5-6 ogórków kiszonych,

3 łyżki majonezu,

szczypiorek do podania,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki ugotuj w mundurkach w osolonej wodzie. Gdy ostygną, pokrój na mniejsze kawałki i przełóż do miski. Śledzie wypłucz w chłodnej wodzie, pokrój w kostkę razem z ogórkami i dodaj do ziemniaków (wszystkie składniki sałatki powinny mieć tę samą wielkość kawałków). Dodaj majonez, sól i pieprz i wymieszaj całość. Szybką sałatkę wigilijną podawaj z razowym pieczywem.

Tatar z łososia jest prosty i szybki do zrobienia. Wystarczy tylko bardzo drobno pokroić składniki, doprawić łyżką musztardy, solą i pieprzem i gotowe! To bardzo prosty przepis na Wigilię.

Składniki:

500 g wędzonego łososia,

1 jabłko,

1 czerwona cebula,

3 ogórki kiszone,

kilka kaparów,

1 łyżeczka musztardy dijon,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Łososia pokrój najdrobniej jak potrafisz. Jabłko obierz ze skórki i razem z cebulą i ogórkami pokrój w drobną kostkę. Kapary posiekaj. Wszystkie składniki przełóż do miski i wymieszaj z musztardą. Dopraw solą i pieprzem.

To najszybszy i najprostszy sposób na przyrządzenie ryby. Rybę podziel na kawałki około 150-200 g i przełóż do brytfanki. Dodaj obrany czosnek, świeże zioła, plasterki cytryny, a na wierzch każdej porcji odrobinę masła. Wstaw do piekarnika na około 20 minut. Szybka ryba na Wigilię gotowa.

Ryba z piekarnika

Sandacz z piekarnika

Pstrąg z piekarnika

Łosoś z piekarnika

Myślisz, że to skomplikowane i pracochłonne danie? Wystarczy tylko usmażyć rybę na maśle z dodatkiem soli i pieprzu, a w oddzielnym garnku ugotować starte warzywa - marchewkę, pietruszkę i seler, doprawione korzennymi przyprawami i koncentratem pomidorowym.

Ryba po grecku

Śledzie w najrozmaitszych postaciach - podawane zarówno na słodko, jak i na słono, to idealna przekąska na wigilijny stół. Te najprostsze - śledzie w oleju przygotujesz w zaledwie kilka minut.

Śledzie na Wigilię

fot. Adobe Stock

Sernik można przygotować w 30 minut. Naprawdę! W naszym przepisie, spodem ciasta są herbatniki zmiksowane z masłem. Jeśli chcesz zaoszczędzić na czasie, wybieraj ser twarogowy już drobno zmielony, albo część porcji zastąp kremowym serkiem waniliowym.

Sernik na szybko

Makaron z makiem to szybkie danie, bardzo popularne przede wszystkim na Podlasiu. Do jego przygotowania najczęściej wykorzystuje się makaron typu łazanki. Wystarczy tylko ugotować go al dente, a masę makową wymieszać z masłem i bakaliami.

Makaron z makiem

Najlepiej taki z korzenną nutą! Przygotujesz go błyskawicznie, a gwarantujemy, że podbije serca nawet najbardziej wybrednych gości.

Składniki:

5 dojrzałych bananów,

300 g mąki pszennej,

50 g masła,

100 g cukru,

2 jajka,

ziarenka z jednej laski wanilii,

garść orzechów laskowych,

1 łyżeczka cynamonu,

1 łyżeczka sody oczyszczonej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nagrzej do 180 stopni Celsjusza. Mąkę przesiej do miski i wymieszaj ze zmielonymi orzechami, proszkiem do pieczenia, cynamonem, wanilią, sodą oczyszczoną i solą. W małym garnku roztop masło. Banany rozgnieć widelcem i dodaj do nich roztopione masło, jajka, cukier i wymieszaj. Do masy dodaj wszystkie suche składniki i dokładnie wymieszaj. Ciasto przełóż do foremki wysmarowanej masłem i oprószonej mąką. Piecz przez około 50 minut.

fot. Adobe Stock

Wigilijny kompot jest prosty - wymaga tylko dodania składników do garnka i gotowania około 30 minut. Ale uwaga, owoce wcześniej muszą się moczyć około 2-3 godzin w przegotowanej wodzie. Warto zrobić to dzień wcześniej.

Składniki:

250 g suszonych owoców,

2 garści rodzynek,

200 g suszonych śliwek bez pestek,

8 goździków,

laska cynamonu,

laska wanilii,

miód.

Sposób przygotowania:

Suszone owoce przelej wrzątkiem na sicie i przełóż do garnka. Zalej 2 litrami przegotowanej wody i odstaw na minimum 2 godziny. Dodaj przyprawy: goździki, wanilię i cynamon. Gotuj przez 30 minut. Kompot dosłódź miodem wedle uznania.

