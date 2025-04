Ziemniaki to warzywo uprawiane od około 8 tysięcy lat. Jako pierwsi udomowili je mieszkańcy górskich terenów And. Od XVI wieku za sprawą Hiszpanów ziemniaki dotarły także do Europy. Od tej pory stały się jednym z głównych produktów używanych do przygotowania specjałów wielu narodowych kuchni.

Dziś wręcz nie potrafimy wyobrazić sobie naszego jadłospisu bez ziemniaków. W niektórych regionach Polski - np. na Śląsku czy w Wielkopolsce - ziemniak stanowi podstawę tradycyjnej polskiej kuchni. Ziemniaki mogą posłużyć jako baza dla wielu smacznych potraw. Możesz przyrządzić z nich przekąski, dania główne, sałatki oraz zupy.

Chyba najpopularniejszym pomysłem na wykorzystanie kartofli (nie licząc puree ziemniaczanego) jest przyrządzenie chrupiących frytek. Wszystko wydaje się proste - wystarczy przecież tylko obrać ziemniaki, pokroić, a potem dodać przyprawy i smażyć. To jednak tylko pozory.

Żeby zrobić idealne chrupiące frytki, trzeba znać kilka ważnych trików. Oto one:

Przed smażeniem frytek, ziemniaki należy dokładnie osuszyć . Nie mogą znajdować się na nich kropelki wody.

. Nie mogą znajdować się na nich kropelki wody. Frytki powinny być tej samej (albo chociaż podobnej) wielkości, aby równo się smażyły.

Za dużo lub za mało oleju - najlepsza jest proporcja około 1 litr oleju na 1 kg ziemniaków .

. Frytek nie można smażyć zbyt długo. Trzeba je wyciągnąć od razu, gdy staną się złociste.

Dużym błędem jest wrzucanie ziemniaków na słabo rozgrzany olej. Będą wtedy mocno chłonąć tłuszcz!

Możesz także przygotować frytki z piekarnika - to nieco zdrowsza opcja, niż wersja smażona. Pokrój ziemniaki na słupki, ułóż na blasze, posyp solą i skrop niewielką ilością oleju, a następnie umieść w piekarniku nagrzanym do 1800-200 stopni na ok. 15 minut. Kiedy się zarumienią, wyjmij i przełóż na talerze.

fot. Dania z ziemniaków: frytki/Adobe Stock, pilipphoto

To proste i pożywne litewskie danie od dziesiątek, a może i nawet setek lat skrada także polskie serca. Tradycyjne cepeliny z mięsem idealnie sprawdzają się jako pyszny obiad.

Składniki na ciasto:

2 kg ziemniaków,

200 g mąki ziemniaczanej,

2 jajka,

pół łyżeczki soli.

Składniki na farsz:

800 g mielonego mięsa wieprzowego,

duża cebula,

2 ząbki czosnku,

50 ml mleka,

bułka,

sól i pieprz,

łyżeczka majeranku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz, ugotuj w lekko osolonej wodzie i odstaw do wystudzenia. W tym czasie przygotuj farsz. Bułkę namocz w mleku, a następnie odciśnij i umieść w misce. Cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek przeciśnij przez praskę. Do miski dodaj mielone mięso, przyprawy, cebulę oraz czosnek. Wszystko wymieszaj (najlepiej wyrób dłonią) na gładką, jednolitą masę. Z wystudzonych ziemniaków odbierz 3-4 sztuki, a resztę zgnieć tłuczkiem albo przeciśnij przez prasę. Te odłożone zetrzyj na grubych oczkach. Wszystko połącz. Dodaj jajko, mąkę ziemniaczaną oraz przyprawy, a następnie wyrób gładkie ciasto. Następnie po kolei wydzielaj partię ciasta, rozpłaszczaj w dłoni, a na środek wykładaj porcję farszu. Zlep cepeliny, aby powstała kluska. Gotowe kartacze gotuj w osolonej wodzie ok. 15 minut od wypłynięcia ich na powierzchnię. Podawaj z omastą z boczku.

fot. Potrawy z ziemniaków: cepeliny (kartacze)/Adobe Stock, Dar1930

Ziemniaki faszerowane czy kumpiry to pyszna przekąska ziemniaczana, która może świetnie sprawdzić się jako pełna potrawa obiadowa. Świetnie sprawdzają się także jako ciepły posiłek na imprezę.

Składniki:

4 duże ziemniaki,

100 g boczku,

cebula,

sól i pieprz,

pół łyżeczki słodkiej papryki,

300 g sera cheddar.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dokładnie wyszoruj, przekrój na połówki, a następnie natnij delikatnie środek. Staraj się nie uszkodzić brzegów. Tak przygotowane ziemniaki skrop niewielką ilością oleju, a następnie wstaw do piekarnika (200 stopni) na 10-15 minut. W tym czasie boczek i cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni. Podpieczone ziemniaki wydrąż, a miąższ przełóż do patelni i wymieszaj z boczkiem i cebulą. Dodaj sól, pieprz oraz papryki i podsmaż jeszcze przez chwilę. Wydrążone ziemniaki wypełnij farszem, posyp startym serem cheddar i ponownie wstaw do piekarnika na 15 minut.

fot. Co zrobić z ziemniaków: faszerowane ziemniaki/Adobe Stock, Nelea Reazanteva

