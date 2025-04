Potrawy z jajek często goszczą na polskich stołach podczas wielu okazji. I nic dziwnego - jajka można podać na tysiąc różnych sposobów. Są nie tylko pyszne, ale również pożywne i zdrowe - zawierają mnóstwo białka, żelaza, selenu i witamin.

Spis treści:

Jeśli myślisz o śniadaniu z jajek, bardzo często przychodzą do głowy najpopularniejsze dania. Można np. przygotować jajka w wersji gotowanej na miękko lub twardo, a także wykorzystać do jajecznicy, jajek sadzonych czy omletów. Możesz z nich przygotować także włoską frittatę albo popularne danie z Bliskiego Wschodu - szakszukę.

Jajka sprawdzą się także podczas kolacji - najlepsze będą w wersji gotowanej, np. na kanapce albo w formie omletu czy lekkiej jajecznicy ze świeżymi ziołami.

Pomysły na śniadania z jajek:

Jajko ugotowane na twardo lub półtwardo podaje się nie tylko do wielkanocnego żurku, ale także do barszczu, zup jarzynowych oraz orzeźwiających chłodników. W zasadzie do każdej zupy świetnie sprawdzi się dodatek jajka - także do zup-kremów.

Oto zupy, które idealnie dogadują się z gotowanymi jajkami:

Jedną z najpopularniejszych potraw z jajek są kotlety. Możesz przygotować je z ugotowanych jajek, które następnie pokroisz i połączysz z surowym jajkiem, przyprawami i bułką tartą. Usmażone w ten sposób będą miękkie, lekkie i idealnie połączą się z kremowymi sosami.

Możesz także połączyć surowe jajka z warzywami, a następnie dodać mąkę i przygotować masę, z której następnie przygotujesz pyszne kotlety. To idealna przekąska na imprezę rodzinną, ale także szybki i lekki obiad.

Kotlety z dodatkiem jajek:

Jajka to świetny dodatek do sałatek. Najpopularniejszą sałatką jest sałatka jarzynowa, która w Polsce pojawia się na stole w każde święta. Pyszne sałatki z jajkami możesz także przygotować na bazie mieszanki sałat i świeżych warzyw.

Oto kilka pomysłów na sałatki z jajkami:

Jajka faszerowane to obowiązkowa pozycja na wielkanocnym stole. Po ugotowaniu ich na twardo, należy oddzielić żółtka od białek. Żółtka rozgnieść widelcem i dodać ulubione dodatki - pieczarki, rybę, majonez. Tak przygotowane jajka możesz dodatkowo udekorować domowym sosem chrzanowym.

Inne pomysły na jajka faszerowane:

Zapiekanka to świetny pomysł na obiad z jajek. Wystarczy trochę ziemniaków, różyczki brokuła, papryka i ulubione zioła. Pokrojone warzywa przełóż do formy do zapiekania i polej rozmąconym jajkiem wymieszanym ze śmietaną i gotowe! Zapiekanki jajeczne mogą być też świetnym pomysłem na śniadanie: wystarczy, że jajko wymieszasz z szynką, porem i pomidorkami koktajlowymi, a następnie przelejesz do kokilki i zapieczesz.

Inne pomysły na zapiekane dania z jajek:

Najpopularniejszym deserem z jajek jest oczywiście beza. Białka należy utrzeć z cukrem, dodać odrobinę mąki ziemniaczanej i octu winnego i upiec w 2 temperaturach: najpierw 3 minuty w 180 stopni, następnie w temperaturze ok. 100 stopni.

Z żółtek możesz natomiast przygotować pyszny deser z dzieciństwa - kogel mogel. Do przygotowania pysznych deserów wykorzystasz też całe jajka, tworząc np. pyszne suflety.

Inne pomysły na desery z jajek:

