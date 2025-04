Cukinia albo inaczej kabaczek, to odmiana dyni zwyczajnej. Do Polski przywędrowała z Włoch - stąd też jej nazwa (po włosku „zucchina" to „mała dynia"). Najpopularniejsza i najczęściej spotykana to ta ciemnozielona, ale znane są również odmiany żółte czy zielono-żółte.

Cukinia jest niezwykle wszechstronna - kochają ją wegetarianie, bo świetnie sprawdza się w warzywnych gulaszach, jak i miłośnicy mięsa - faszerowana mieloną wołowiną cukinia, to doskonały pomysł na rodzinny obiad.

Starta cukinia odsączona z nadmiaru wody może być usmażona z dodatkiem jajka i mąki. Jeżeli zależy ci na chrupiącym wykończeniu, używaj tarki z grubszymi oczkami. Chcąc pozbyć się jak największej ilości wody przed smażeniem, posól warzywo i odczekaj 30 minut.

Możesz zestawić je z dynią, kabaczkiem, patisonem lub marchewką. Są zdecydowanie delikatniejsze niż placki ziemniaczane, dlatego istotne jest, aby ostrożnie przewracać na dobrze rozgrzanej patelni. Najczęściej podawane są z kwaśną śmietaną lub jogurtem naturalnym w wersji dietetycznej.

fot. Adobe Stock

Może być zarówno uzupełnieniem dania jednogarnkowego, jak i głównym składnikiem gulaszu lub lecza wegetariańskiego. Przy użyciu mięsa warto dodać ją pod koniec duszenia ze względu na szybką obróbkę termiczną.

Gotuj ją w skórce po dokładnym umyciu, jeżeli kupiłaś ze sprawdzonego źródła. Ze względu na delikatną i cienką powierzchnię, jest narażona na łatwiejsze wchłanianie pestycydów i środków eliminujących szkodniki. Gdy środek jest zbyt włóknisty, należy go oddzielić od miąższu i wykroić.

Pokrojona w talarki lub w grubą kostkę może być zapieczona z innymi warzywami korzeniowymi i serem. Zapiekanka z cukinii może być też przygotowana na bazie makaronu, z dodatkiem szynki i sosu pomidorowego.

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnej zapiekanki jest bezglutenowe lasagne przyrządzone z plastrów cukinii zamiast szerokiego makaronu. Wstępnie zblanszuj warzywo w gorącej wodzie i przełóż do wody z lodem. W ten sposób skutecznie obniżysz kaloryczność dania.

Średniej wielkości cukinie wydrąż za pomocą łyżki i nadziej warstwą duszonych warzyw lub mięsem - farsz możesz doprawiać według upodobań. Z cukinią doskonale komponuje się tymianek, oregano i bazylia. Piecz je w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza przez około 30 minut - warto owinąć je folią aluminiową - szybciej się upieką.

Cukinie faszerowane przyrządzisz również na grillu. Do farszu dodaj ser mozzarella lub parmezan, aby całość wnętrza lepiej połączyła się z cukinią. Chcąc mieć pewność, że upiekła się równomiernie, włóż drewniany patyczek do środka warzywa.

fot. Adobe Stock

W wersji wegetariańskiej startą na tarce cukinię połącz z jajkiem, odrobiną bułki tartej i wybraną ugotowaną wcześniej kaszą np. bulgur. Smaż na głębokim tłuszczu po 3 minuty z każdej strony.

Cukinię możesz połączyć również z mięsem mielonym wieprzowym lub wołowym. Takie kotlety możesz ugotować na parze, przykrywając powierzchnię parowaru cienką warstwą papieru do pieczenia - będą zdrowsze i mniej kaloryczne.

Jest to jedna z najprostszych form podania cukinii. Dokładnie wyszoruj skórkę i obieraczką wykrój cienkie paski. Użyj spiralizatora do wykonania efektownych nitek - w ten sposób dressing lepiej utrzyma się na powierzchni warzywa. Zamarynuj ją w domowym occie jabłkowym lub balsamicznym, aby pozbyć się mdłego posmaku. W surowej postaci jest bogatym źródłem potasu, magnezu oraz beta karotenu. To jedno z najmniej kalorycznych warzyw, bo zawiera w 100g jedynie 21 kcal.

Krem z pieczonej cukinii na bazie bulionu warzywnego lub mięsnego możesz przygotowywać przez cały rok. Jeżeli chcesz, aby był gęstszy, wystarczy dodać do zupy ziemniaki lub dynię. Przed podaniem udekoruj ją kleksem kwaśnej śmietany, pestkami dyni i tartym parmezanem.

Świeżo zerwane kwiatostany najlepiej wykorzystać od razu po zebraniu. Przygotuj gęstsze ciasto naleśnikowe i zamocz oczyszczone płatki. W ten sposób smaż na głębokim oleju przez około minutę do zbrązowienia.

Możesz iść o krok naprzód i nadziać je mięsem mielonym lub pastą z cieciorki, a następnie poddać obróbce cieplnej. Są niezwykle delikatne, dlatego uważaj, aby podczas wypełniania nie naruszyć struktury kwiatu.

Tekst artykułu został pierwotnie opublikowany 27.06.2013 r.

