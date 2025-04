Czy jest ktoś, kto nie kocha chociaż jednej potrawy serwowanej w naszych domach? Ciasta, desery, zupy, sałatki, lody czy napoje... Większość swoich ulubionych smaków poznałyśmy dzięki naszym wspaniałym mamom. To one przez lata wyczarowywały nam na talerzach potrawy, o których nie możemy do dziś zapomnieć i dla których jesteśmy w stanie jechać specjalnie setki kilometrów! Bez tych dań dom nie kojarzyłby się nam tak błogo!

Mamy redaktorek Polki.pl to mistrzynie wielu smaków. A Twoja mama? Którą potrawę z jej menu kochasz najbardziej?

Zobacz ulubione dania redakcji Polki.pl, serwowane przez nasze mamy!