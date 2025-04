Ścisły post kojarzony jest przede wszystkim ze Środą Popielcową - tego dnia całkowicie zabronione jest jedzenie produktów odzwierzęcych oraz najadania się "pod korek". Zwykłe postne dania są mniej restrykcyjne i możesz po nie sięgać np. w piątek, podczas wielkanocnego postu, a także zawsze wtedy, kiedy masz na to ochotę. Zobacz, jaki postny obiad możesz przygotować.

Postny obiad może być rozumiany jako całkowicie jarski lub dopuszczający potrawy rybne oraz niektóre składniki odzwierzęce (np. jajka, sery, miód). Post ścisły stosuje się np. podczas Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.

W czasie oczekiwania na Wielkanoc, czyli w okresie od Popielca do Niedzieli Wielkanocnej nie obowiązuje całkowity zakaz jedzenia mięsa, ale ogranicza się spożywanie sytych posiłków do jednego dziennie - pozostałe powinny być lekkie i skromne. Postne obiady bez mięsa podaje się także w piątki, kiedy dopuszczalne są dania rybne oraz produkty odzwierzęce.

Placki ziemniaczane możesz przygotować na wiele sposobów i podać z ciekawymi dodatkami. Świetnie sprawdzą się kremowe sosy śmietanowe, serowe, a także blendowane warzywa. Doskonałym pomysłem jest także sos pieczarkowy.

Na obiad bez mięsa polecają się przede wszystkim klasyczne placki ziemniaczane z dodatkiem cebulki oraz aromatycznych przypraw. Możesz także przygotować je na wzór szwedzki i podać pyszne placki Rosti. Wiosną świetnie sprawdzą się placki z młodych ziemniaków. Jeśli dzień wcześniej zrobiłaś za dużo ziemniaków na obiad, możesz je wykorzystać do przygotowania placków z gotowanych ziemniaków.

Dobrym pomysłem jest podzielenie ziemniaków na pół i starcie części na grubych, a części na drobnych oczkach. Dzięki temu placki zyskają ciekawą strukturę i będą bardziej chrupiące. Do masy zetrzyj także całą cebulę (na drobnych oczkach), zamiast kroić ją w kostkę, a przed dodaniem pozostałych składników przechyl lekko miskę i odstaw na ok. 15 minut, aby ziemniaki puściły wodę. Odlej ją i dopiero dodaj mąkę, jajka i przyprawy. Dzięki temu gotowe placki będą jeszcze bardziej chrupiące.

Tarta na słono to świetny pomysł na obiad dla całej rodziny. Jest sycąca, pyszna, a jednocześnie daje dużo możliwości kombinowania. Możesz dowolnie modyfikować składniki, dodawać ulubione przyprawy oraz przygotować dowolny sos, którym polejesz gotową, chrupiącą tartę.

Składniki:

2 opakowania ciasta francuskiego,

400 g szpinaku (baby lub mrożonego w liściach),

200 g łososia,

100 ml śmietany,

2 jajka,

łyżka masła,

cebula,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

łyżka soku z cytryny,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Jeden blat ciasta francuskiego ułóż na blasze lub formie do tarty i nakłuj widelcem. Wstaw do nagrzanego piekarnika (200 stopni) na ok. 10 minut. Następnie wyjmij i wystudź. Na patelni rozgrzej masło, podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę oraz czosnek. Kiedy mocno się zrumienią, dodaj poszarpanego widelcem łososia oraz szpinak. Podsmażaj całość kilka minut, aż szpinak "zwiędnie", a łosoś się zrumieni. Dodaj przyprawy i całość dobrze wymieszaj. Odstaw do wystudzenia. Do miski wbij jajka, rozbełtaj je i odłóż niewielką ilość na osobny talerzyk lub do miseczki (ok. jedną łyżkę). Resztę wymieszaj ze śmietaną i dodaj do wystudzonego farszu. Całość wyłóż na podpieczone wcześniej ciasto. Drugi płat ciasta potnij na paseczki i ułóż na wierzchu, posmaruj odstawionym wcześniej jajkiem i wstaw ponownie do piekarnika na 25 minut.

Pierogi to pyszna i sycąca propozycja na obiad nie tylko w piątek czy w czasie postu. Możesz przygotować je na wiele sposobów, wybierając dowolny farsz do pierogów: może to być przepis warzywny, ziemniaczany czy owocowy. Pierogi świetnie smakują także z kaszą, czekoladą czy kapustą i grzybami. Jeśli chcesz zrezygnować z mięsnych dodatków, w tym też ze skwarków, podsmaż cebulkę na odrobinie roślinnego masła i taką omastę wykorzystaj do polania jeszcze ciepłych pierożków.

Najważniejsze jest przygotowanie odpowiedniego ciasta na pierogi. Powinno być elastyczne, ale nie gumowe. Przepisy są różne, w niektórych znajdziesz jedno jajko, w innym dwa, ale ważne jest, aby finalna konsystencja ciasta była właściwa.

Oto najlepsze pomysły na postne pierogi:

Idealną propozycją na lekki, ale sycący postny obiad są zupy-krem.

Składniki:

pół główki kalafiora,

połówka selera,

cebula,

2 ziemniaki,

korzeń pietruszki,

ok. 7 cm białej części pora,

2 łyżki śmietany 18%,

1 łyżka masła,

szczypta mielonej gałki muszkatołowej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

W rondelku z grubym dnem rozpuść masło i podsmaż na nim pokrojoną w kostkę cebulę oraz posiekanego pora. Kiedy się zrumienią, dodaj pozostałe warzywa (pokrojone w kostkę). Podsmażaj jeszcze ok. 5 minut. Zalej niewielką ilością wody, aby warzywa lekko wystawały ponad powierzchnią. Dopraw solą i pieprzem, przykryj i gotuj ok. 20 minut. Następnie dodaj śmietanę i zblenduj całość na gładki krem. Podawaj z grzankami.

