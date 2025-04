Propozycje wiosennego obiadu mogą być naprawdę różne. Jeśli często sięgasz po dania mięsne, dodaj do nich lekką sałatkę na bazie cytrynowego dressingu, a już stworzysz pyszną i lekką propozycję. Postaw też na dania kremowe - sosy, zupy, etc. Wiosną smakują one niezwykle!

Reklama

Spis treści:

Mięsne pulpety, choć kojarzą się raczej z ciężkimi potrawami, możesz przygotować w bardziej wiosennej formie. Połącz je z kremowym sosem śmietanowym oraz świeżymi ziołami. Jeśli chodzi o mięso, świetnie sprawdzi się zarówno to wieprzowe, jak i drobiowe (np. indyk).

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

duża cebula,

jajko,

ząbek czosnku,

150 ml śmietanki 30%,

200 g kukurydzy z puszki,

łyżeczka majeranku,

łyżeczka mąki pszennej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę bardzo drobno posiekaj i zeszklij na niewielkiej ilości oleju. Następnie połowę dodaj do mięsa mielonego. Dodaj sól i pieprz, a następnie wbij jajko. Mięso wyrób na gładką masę, a następnie uformuj niewielkie pulpety. Usmaż je na oleju - muszą sie bardzo dobrze zarumienić. W rondelku na niewielkiej ilości oleju podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek. Kiedy zacznie intensywnie pachnieć, dodaj śmietankę wymieszaną z mąką oraz kukurydzę. Smaż na bardzo małym ogniu kilka minut, aż całość lekko zgęstnieje. Następnie zdejmij z ognia i zblenduj. Na koniec znów postaw na małym ogniu, dodaj sól, pieprz, majeranek oraz podsmażoną wcześniej cebulę. Całość dobrze wymieszaj, a następnie połącz z pulpetami - możesz wymieszać je z sosem na patelni lub dopiero na talerzu. Udekoruj świeżymi ziołami.

fot. Wiosenny obiad: pulpety/Adobe Stock, Ivanna Pavliuk

Marynowany schab sprawdza się nie tylko jako potrawa świąteczna, ale także genialny pomysł na obiad dla całej rodziny. Jest łatwy w przygotowaniu, ale wymaga marynowania przynajmniej 12 godzin.

Składniki:

kilogram schabu,

litr wody,

2 płaskie łyżki soli,

kilka listków laurowych,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

kilka ziarenek pieprzu,

3 ząbki czosnku,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

łyżka oleju roślinnego,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka oregano,

łyżeczka majeranku,

szczypta chili (opcjonalnie),

sól i pieprz.

Składniki na sałatkę:

wybrany miks sałat,

łyżka owoców granatu,

kilka cząstek mandarynki lub pomarańczy,

kilka sztuk jadalnych bratków,

ulubione nasiona i pestki,

łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Schab umyj i osusz. Do naczynia wlej wodę i rozpuść w niej sól. Dodaj listki laurowe, ziele angielskie oraz ziarenka pieprzu. Wymieszaj. Do środka włóż schab, przykryj folią i wstaw do lodówki na minimum 12, a najlepiej 24 godziny. Po tym czasie mięso wyjmij, nie opłukuj. W miseczce wymieszaj przecier, przeciśnięty przez praskę czosnek, olej i wszystkie przyprawy. Tak przygotowaną mieszanką natrzyj mięso z każdej strony. Wstaw do naczynia żaroodpornego i piecz w 200 stopniach przez ok. 35 minut. Następnie zmniejsz temperaturę do 160 stopni i piecz jeszcze godzinę. W tym czasie przygotuj sałatkę. Wszystkie warzywa i owoce połącz ze sobą, a następnie przypraw i polej sokiem z cytryny.

fot. Wiosenny obiad: schab pieczony/Adobe Stock, Надія Коваль

Makaron z pesto to zawsze dobry pomysł, jeśli chcesz szybko przygotować pyszny i pożywny obiad. Możesz wybrać gotowy produkt albo przygotować coś ciekawego samodzielnie, np. pesto z rukoli. Tego typu dania bardzo lubią też towarzystwo posiekanych orzechów oraz tartego sera.

Składniki:

makaron spaghetti lub tagliatelle,

3 łyżki pesto,

mała cebula,

posiekane orzechy,

tarty ser twardy (np. parmezan, grana padano),

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Cebulę pokrój w drobną kostkę i podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Kiedy się zeszkli, dodaj pesto i ugotowany makaron. Całość wymieszaj i przełóż na talerze. Udekoruj świeżymi ziołami oraz posiekanymi orzechami. Na koniec posyp całość tartym serem. Możesz dodatkowo pokroić kilka pomidorków koktajlowych.

fot. Wiosenny obiad: makaron z pesto/Adobe Stock, grinchh

Lekka wiosenna sałatka idealnie smakuje w towarzystwie smażonego kurczaka. Możesz dowolnie modyfikować składniki oraz rodzaj sosu i dopasować je do wszystkich domowników.

Składniki:

2 małe piersi z kurczaka,

duże opakowanie miksu sałat,

czerwona cebula,

ogórek,

kilka plasterków ananasa z zalewy (opcjonalnie),

sól i pieprz,

łyżka oleju,

łyżeczka suszonego rozmarynu,

sezam do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Kurczaka pokrój w kostkę i obtocz w soli i pieprzu. Następnie wrzuć na rozgrzany olej i podsmażaj kilka minut, aż dobrze się zarumieni. Miks sałat umyj, osusz i przełóż do miski. Dodaj pokrojoną w piórka cebulę i pokrojonego w kostkę lub ćwiartki ogórka. Jeśli używasz plasterków ananasa, podziel je na mniejsze kawałki i dodaj do sałatki. Dopraw solą, pieprzem oraz rozmarynem, a następnie dodaj kurczaka i całość polej olejem. Wymieszaj i udekoruj sezamem.

fot. Wiosenny obiad z kurczakiem/Adobe Stock, Sea Wave

Zupy-krem to idealna propozycja na lekki obiad, zwłaszcza kiedy za oknem robi się coraz cieplej. Nie mamy wówczas ochoty na ciężkie posiłki.

Składniki:

500 g pieczarek,

litr bulionu warzywnego lub drobiowego,

połówka selera korzeniowego,

2 średnie pietruszki,

cebula,

2 ząbki czosnku,

100 g ciecierzycy z puszki,

łyżka masła,

50 ml śmietanki 30%,

sól i pieprz,

majeranek.

Sposób przygotowania:

Pieczarki podziel na cząstki. W rondelku rozgrzej masło, a następnie podsmaż pokrojoną w kostkę cebulę oraz ząbki czosnku w całości. Kiedy cebula się zeszkli, a czosnek zrumieni, dodaj pieczarki i podsmażaj całość kilka minut, często mieszając. Następnie zalej całość bulionem, dodaj pokrojone w kawałki pietruszkę oraz seler. Dorzuć tez odsączoną z zalewy ciecierzycę. Gotuj ok. 15-20 minut, aż warzywa zmiękną, a następnie całość zblenduj na gładki krem. Dodaj śmietankę, przyprawy i jeszcze chwilę pogotuj na małym ogniu.

fot. Wiosenny obiad: zupa-krem/Adobe Stock, mizina

Reklama

Zobacz też inne pomysły na wiosenny obiad: