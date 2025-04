Wiosną mamy ochotę zmieniać się na lepsze - dotyczy to również jadłospisu. Zazwyczaj chcemy by był lżejszy, pełen warzyw i witamin, sięgamy też po więcej... kolorów. Jedzenie powinno nie tylko cieszyć nasze podniebienia, ale również i oczy!

Wiosenne śniadanie

O tej porze roku naprawdę często sięgamy po sałatki, które są prawdziwymi bombami witaminowymi. W moim zbiorze nie zabrakło przepisów na tego rodzaju przekąski! Co poza tym można przygotować na wiosenne śniadanie?

Polecam zwłaszcza omlet szpinakowy, tosty z guacamole i szparagi zapiekane w cieście. Ale najważniejsze jest to, aby do woli korzystać z nowalijek i cieszyć się pierwszymi ciepłymi porankami!

Zobacz też kilka innych pomysłów na bezmięsne dania:

