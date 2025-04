Ciasto na oleju, jogurcie, a może z kruszonką? Pomysły na szybkie ciasta ze śliwkami

Szybkie ciasta ze śliwkami przygotujesz w kilka chwil, wykorzystując to, co akurat masz w domu. Możesz sięgnąć po masło lub olej, dodać kruszonkę lub posypać wypiek ulubionymi dodatkami (płatkami migdałowymi, wiórkami kokosowymi albo orzechami). Śliwki to owoce, które świetnie sprawdzają się w wypiekach.