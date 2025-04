Chcesz przygotować pyszny obiad z bakłażanem, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Bakłażan to wszechstronne warzywo, które świetnie pasuje do wielu potraw. Dodatkowo może imitować smak niektórych mięsnych potraw. Zawiera spore ilości roślinnego białka, a także żelaza, magnezu, witaminy A oraz błonnika pokarmowego. Warto po niego sięgać, tylko jak go wykorzystać do obiadu?

Ratatuj (ratatouille) to francuska potrawka warzywna, łącząca w sobie smaki bakłażana, cukinii, papryki, cebuli oraz pomidorów. Doskonale smakuje podana samodzielnie, ale lubi także towarzystwo ryżu, kaszy lub makaronu.

Składniki:

bakłażan,

cukinia,

średnia żółta papryka,

średnia czerwona papryka,

2 puszki pomidorów krojonych,

2 cebule,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz,

zioła prowansalskie,

garść posiekanej natki pietruszki,

bazylia,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Wszystkie warzywa umyj i osusz. Bakłażana i cukinię pokrój w cienkie plasterki. Nie obieraj. Włóż do miski albo na sito, zasyp solą (ok. łyżeczki) i wymieszaj. Odstaw – warzywa muszą puścić sok. Przygotuj garnek i patelnię. Najpierw na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż cukinię. Przełóż do garnka. To samo wykonaj w przypadku najpierw bakłażana, a później obu papryk, dolewając co chwilę oliwę. Warzywa muszą się zrumienić. Na końcu na oliwie podsmaż cebulę pokrojoną w piórka lub kostkę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Pilnuj, aby się tylko zarumieniły, nie spaliły. Przełóż wszystko do garnka z warzywami, dodaj pomidory z puszki i całość zagotuj. Duś pod przykryciem ok. 15 minut, co jakiś czas mieszając. Pod koniec dodaj przyprawy. Podawaj z posiekaną pietruszką i świeżą bazylią.

fot. Obiad z bakłażanem: ratatuj/Adobe Stock, FomaA

Musaka to z kolei grecka propozycja. Przepis łączy smaki ziemniaków, bakłażana, pomidorów oraz mięsa mielonego. Bardzo ważne jest także użycie odpowiedniego sera i przygotowanie sosu beszamelowego.

Składniki:

2 bakłażany,

2 duże cukinie,

2 duże cebule,

kilogram mielonego mięsa,

500 g pomidorów z puszki krojonych,

kilka łyżek oliwy z oliwek,

sól i pieprz,

400 g tartego sera żółtego,

100 ml czerwonego wina (opcjonalnie).

Składniki na beszamel:

600 ml mleka,

120 g masła,

100 g mąki,

szczypta gałki muszkatołowej,

2 żółtka.

Sposób przygotowania:

Bakłażany i cukinię umyj, osusz, a następnie pokrój wzdłuż w plastry. Następnie podsmaż każdy plaster na oliwie z oliwek. Cebulę pokrój w kostkę i wrzuć do rondelka z rozgrzaną oliwą. Podsmażaj chwilę, a następnie dodaj mięso mielone i całość dobrze wymieszaj. Kiedy mięso się lekko podsmaży, dodaj pomidory z puszki i (opcjonalnie) czerwone wino oraz cynamon. Wymieszaj i gotuj na małym ogniu ok. 15 minut. Pod koniec dopraw solą i pieprzem. Przygotuj sos beszamelowy. Do rondelka wrzuć masło i poczekaj, aż się rozpuści. Dodaj mąkę i podpraż ją razem z masłem, cały czas energicznie mieszając. Następnie całość zalej mlekiem, stopniowo dodając je do rondelka. Wymieszaj przy pomocy trzepaczki – sos zacznie robić się gęsty i kremowy. Dopraw solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Na koniec dodaj żółtka i jeszcze chwilę pogotuj. W naczyniu żaroodpornym umieść plastry bakłażana, cukinii, a następnie mięso mielone i zalej całość sosem pomidorowym. Wlej sos beszamelowy i rozłóż tarty ser (może być też rozdrobniona feta). Piecz w 180 stopniach przez ok. 50-60 minut.

fot. Obiad z bakłażanem: musaka/Adobe Stock, vaaseenaa

Faszerowany bakłażan to doskonała propozycja na obiad z bakłażanem, jeśli nie masz zbyt wiele czasu, a chcesz szybko przygotować zdrowy posiłek dla całej rodziny. Taki obiad z bakłażanem sprawdzi się także podczas rodzinnych przyjęć.

Składniki:

2 bakłażany,

500 g mięsa mielonego lub rozdrobnionego tofu (w wersji wege),

500 ml przecieru pomidorowego,

średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

400 g tartego, żółtego sera,

oliwa z oliwek,

sól i pieprz,

świeża bazylia.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 180 stopni. Bakłażany umyj, osusz, przekrój wzdłuż na pół, a następnie polej odrobiną oliwy. Włóż do nagrzanego piekarnika na ok. 20 minut. W tym czasie warzywo zmięknie. Wyjmij z piekarnika, lekko ostudź, a następnie wydrąż cały środek. Przełóż miąższ do miski. Cebulę posiekaj i zeszklij na oliwie. Następnie dodaj mięso i smaż przez kilka minut, cały czas mieszając. Dodaj przecier pomidorowy i gotuj, aż całość lekko zgęstnieje. Pod koniec dodaj wydrążony miąższ z bakłażanów i wymieszaj. Gotową masą nafaszeruj bakłażany, posyp wszystko serem i włóż do piekarnika na ok. 15 minut. Podawaj ze świeżą bazylią.

fot. Obiad z bakłażanem: faszerowane bakłażany/Adobe Stock, teressa

Włosi uwielbiają świeże warzywa, w tym także bakłażany. Ich smak doskonale komponuje się z makaronem i świeżo startym serem.

Składniki:

makaron penne,

ser typu grana padano,

ok. 10 sztuk pomidorków koktajlowych,

średni bakłażan,

ząbek czosnku,

świeża bazylia,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj al dente w osolonej wodzie. Bakłażana umyj, osusz i pokrój w kostkę. Umieść na sicie i zasyp łyżeczką soli. Odstaw na kilkanaście minut, aż puści soki. Po tym czasie podsmaż bakłażana na odrobinie oliwy z oliwek. Dodaj umyte i osuszone pomidorki koktajlowe i smaż przez chwilę, aż lekko się rozpadną. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż jeszcze przez chwilę. Ugotowany makaron dodaj do patelni i wymieszaj wszystkie składniki. Przełóż na talerz, udekoruj bazylią i posyp serem.

fot. Obiad z bakłażanem: makaron z bakłażanem i pomidorami/Adobe Stock, katrinshine

