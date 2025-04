Lekkostrawny obiad na tłusty czwartek to idealny dodatek do pączkowego szaleństwa. W ten dzień królują słodkości, ale nie można zapominać także o zdrowych i wartościowych posiłkach. Zobacz, jakie pyszne obiady możesz przygotować w kilka chwil.

Reklama

Spis treści:

Kurczak to lekkie i soczyste mięso, które idealnie sprawdzi się jako kontra do słodkiego obżarstwa. Połącz do z makaronem pszennym lub pełnoziarnistym, a także świeżymi warzywami i aromatycznymi przyprawami.

Składniki:

2 porcje makaronu penne,

ok. 400 g piersi z kurczaka,

200 g pomidorków koktajlowych,

łyżeczka przecieru pomidorowego,

100 ml wody,

ząbek czosnku,

sól i pieprz,

oregano,

bazylia,

ser do dekoracji (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Kurczaka umyj i pokrój na kawałki. Makaron ugotuj według instrukcji na opakowaniu. Kurczaka podsmaż na niewielkiej ilości oleju. Kiedy zacznie się rumienić, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Smaż jeszcze kilka minut, aż mięso będzie mocno rumiane. W tym czasie pokrój pomidorki na połówki lub ćwiartki. Przecier pomidorowy wymieszaj z wodą, a następnie dodaj do patelni i zmniejsz ogień. Mieszaj, aż całość lekko zgęstnieje. Dodaj pomidorki oraz przyprawy. Wymieszaj i podsmażaj jeszcze przez chwilę. Makaron odcedź i dodaj do patelni. Całość wymieszaj i przełóż na talerze.

fot. Obiady na tłusty czwartek: penne z kurczakiem/Adobe Stock, timolina

Łosoś z warzywami to idealny pomysł na dietetyczny obiad. Sprawdzi się nie tylko w tłusty czwartek, ale także każdego innego dnia. Warzywa możesz przygotować na parze albo podgotować w lekko osolonej wodzie.

Składniki:

filet z łososia,

ok. 250 g warzyw (może być mrożony bukiet),

sól i pieprz,

połówka cytryny.

Sposób przygotowania:

Piekarnik nastaw na 200 stopni. Łososia opłucz pod bieżącą wodą, osusz, a następnie oprósz solą i pieprzem. Na wierzchu połóż 2 plasterki cytryny. Tak przygotowaną rybę włóż do piekarnika na 25 minut. W tym czasie przygotuj warzywa. Jeśli masz taką możliwość, ugotuj je na parze. Jeśli nie, podgotuj w lekko osolonej wodzie, aby zmiękły, ale nie straciły swojego koloru. Tak przygotowane warzywa możesz lekko doprawić solą i pieprzem. Upieczonego łososia przełóż na talerz, dodaj warzywa i udekoruj cząstkami cytryny oraz natką pietruszki. Możesz podać także z sosem czosnkowym.

fot. Obiad na tłusty czwartek: łosoś z warzywami/Adobe Stock, Nitr

Kumpir to ziemniaczane danie, popularne szczególnie na południu Polski. Jest to inaczej faszerowany ziemniak, którego możesz nadziać, czymkolwiek chcesz. Najczęściej są to sery i wędlina, jednak w wersji lżejszej możesz wykorzystać świeże warzywa i chudy twarożek.

Składniki:

4 duże ziemniaki,

czerwona papryka,

100 g kukurydzy,

ząbek czosnku,

cebula,

100 g chudego twarożku,

starty ser cheddar,

łyżeczka ziół prowansalskich,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dobrze wyszoruj i osusz. Nie obieraj. Natrzyj odrobiną oliwą z oliwek, zawiń w folię aluminiową i włóż do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piecz ok. 25 minut. Po tym czasie ziemniaki lekko wystudź i przekrój wzdłuż w taki sposób, aby nie przeciąć go w całości. Musi powstać kieszonka. Bardzo ostrożnie wydrąż środek i przełóż pulpę ziemniaczaną do miski. Wystudź. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni z odrobiną oliwy. Kiedy się zeszkli, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i pokrojoną w kostkę paprykę. Smaż kilka minut, co jakiś czas mieszając. W tym czasie do wystudzonej pulpy ziemniaczanej dodaj twarożek i wymieszaj. Następnie dodaj warzywa z patelni, kukurydzę oraz przyprawy. Całość dobrze wymieszaj, a następnie nafaszeruj ziemniaki. Posyp całość cheddarem i włóż do piekarnika jeszcze na 10-15 minut.

fot. Obiad na tłusty czwartek: kumpir/Adobe Stock, zi3000

Faszerowana cukinia to idealny przykład diety lekkostrawnej. Idealnie sprawdzi się jako lekki, szybki obiad, w sam raz na pełen kalorii tłusty czwartek. Możesz nafaszerować ją dowolnymi składnikami i przygotować danie mięsne lub w wersji wege.

Składniki:

duża cukinia,

cebula,

ząbek czosnku,

średnia czerwona papryka,

puszka krojonych pomidorów,

60 g komosy ryżowej,

40 g kaszy pęczak,

100 g kukurydzy z puszki,

150 g tartego sera lub mozzarelli,

sól i pieprz,

łyżeczka słodkiej papryki,

łyżeczka ziół prowansalskich.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj i przekrój wzdłuż na dwie połówki. Wydrąż środek i przełóż go do miski. Zasyp szczyptą soli. Cukinię posyp solą i pieprzem, skrop lekko dowolnym olejem roślinnym, a następnie włóż do piekarnika (180 stopni) na 20 minut. W tym czasie przygotuj farsz. Kaszę oraz komosę ugotuj według instrukcji na opakowaniach. Na patelni zeszklij pokrojoną w kostkę cebulę, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek, a następnie pokrojoną w kostkę paprykę i wydrążony miąższ z cukinii. Całość podsmażaj chwilę, a następnie dodaj pomidory z puszki. Przykryj i duś na małym ogniu ok. 5 minut. Kiedy papryka zmięknie, dodaj przyprawy, odsączoną kukurydzę oraz ugotowaną kaszę i komosę. Wymieszaj i zdejmij z ognia. Podpieczoną lekko cukinię wyjmij z piekarnika, nafaszeruj, przykryj serem i ponownie włóż do piekarnika na ok. 10 minut.

fot. Obiady na tłusty czwartek: faszerowana cukinia/Adobe Stock, vivoo

Reklama

Zobacz także inne pomysły na lekki obiad: