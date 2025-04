Koreczki sylwestrowe to szybka przekąska. Potrzebujesz jedynie wykałaczek i kilku ulubionych składników. Klasyczne koreczki zawierają ser, oliwki, pomidory oraz ogórki konserwowe, jednak możesz dowolnie łączyć smaki i bawić się kompozycjami.

Spis treści:

Najprostsze sylwestrowe koreczki przygotujesz w kilka minut. Wystarczy, że pokroisz wszystkie wybrane składniki w kostkę lub cząstki, a następnie nadziejesz na małe wykałaczki. Tak przygotowaną przekąskę możesz podawać samodzielnie lub z domowym sosem czosnkowym.

Składniki:

pomidorki koktajlowe,

ogórki kiszone lub konserwowe,

ser feta,

suszone pomidory,

sól i pieprz,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Ser i ogórki pokrój w kostkę, koktajlowe i suszone pomidory przekrój na pół. Wszystkie składniki nadziej na wykałaczki, wykorzystując dowolną kolejność. Następnie całość dopraw solą i pieprzem oraz polej oliwą z oliwek. Całość ułóż na talerzu i podaj w towarzystwie sosu.

fot. Koreczki sylwestrowe/Adobe Stock, petroos

Pyszne koreczki możesz przygotować także z dwóch składników: pomidorków koktajlowych i sera mozzarella. Najlepiej sięgnąć po mini kulki sera, aby nie trzeba było kroić i aby przekąska ładnie się prezentowała.

Pomidorki umyj i przekrój na połówki. Następnie naprzemiennie nadziewaj je i mozzarellą i pomidorami. Możesz dodatkowo posypać gotowe koreczki ulubionymi przyprawami, a także skropić oliwą. Pomidorki i mozzarella lubią także towarzystwo domowego sosu serowego.

fot. Minimalistyczne koreczki sylwestrowe/Adobe Stock, petroos

Nietypowe koreczki, które bardziej przypominają sushi, możesz przygotować także przy pomocy boczku. Może być on wędzony lub podsmażony na suchej patelni. Wystarczy, że owiniesz go dookoła dowolnego składnika i nadziejesz całość na wykałaczkę.

Najlepszym pomysłem będzie w tym wypadku suszona lub świeża śliwka, ale także dowolny ser pleśniowy czy pomidorek koktajlowy w całości. Tak przygotowane koreczki możesz podać zarówno na zimno, jak i na ciepło.

fot. Koreczki sylwestrowe z boczkiem/Adobe Stock, piotrszczepanek

Do przygotowania pysznych koreczków na Sylwestra wykorzystaj także ulubione warzywa i stwórz z nich apetyczne rolki. Zamiast listków nori wykorzystaj cienkie plastry ogórka albo cukinii. Do środka możesz włożyć pomidorka koktajlowego w całości, kawałek sera (np. kulkę mozzarelli) lub co tylko chcesz.

Tak przygotowane koreczki nadziej na wykałaczkę pod kątem albo od boku, aby wszystkie składniki były ze sobą połączone i aby nic nie rozpadło się podczas nabierania.

fot. Koreczki sylwestrowe w stylu sushi/Adobe Stock, shaiith

