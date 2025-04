Dzień Babci i Dzień Dziadka to doskonała okazja, aby okazać seniorom miłość i szacunek. Tak naprawdę dla dziadków nie są jednak najważniejsze materialne prezenty, a pamięć i chęć spędzenia z nimi czasu. Znajdź więc czas na to, by wspólnie usiąść przy upieczonym przez wnuki cieście na Dzień Babci.

Reklama

Jeśli wiesz, jakie ciasto najbardziej lubią dziadkowie, możesz spróbować odwzorować tradycyjny przepis. Jeśli chcesz zrobić im niespodziankę - skorzystaj z naszych propozycji. A co do sekretnego składnika, każde ciasto się uda, jeśli dorzucisz do niego odrobinę prawdziwej wanilii!

Spis treści:

Nie ma nic lepszego niż połączenie ciepłej, pachnącej szarlotki z kremowymi lodami. Ta wersja tradycyjnego ciasta wzbogacona jest o subtelny smak wanilii, który doskonale współgra z jabłkami. Dodanie lodów to prosty sposób na stworzenie deseru, który zachwyci zarówno smakiem, jak i wyglądem. Dziadkowie na pewno będą zachwyceni!

Składniki:

5 średnich jabłek (np. szara reneta),

laska prawdziwej wanilii,

150 g cukru,

łyżeczka cynamonu,

300 g mąki pszennej,

150 g zimnego masła,

100 g cukru pudru,

jajko,

łyżeczka proszku do pieczenia,

domowe lody waniliowe lub śmietankowe do podania.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój owoce w cienkie plasterki. W rondelku umieść pokrojone jabłka, cukier, cynamon i przekrojoną laskę wanilii. Gotuj przez kilka minut, aż jabłka staną się miękkie, ale nie rozpadną się. Zdejmij z ognia, usuń laskę wanilii. W misce połącz mąkę, proszek do pieczenia, cukier puder, jajko i zimne masło pokrojone w kostkę. Zagnieć ciasto na gładką masę. Owiń je folią spożywczą i wstaw do lodówki na 30 minut. Po tym czasie rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Rozwałkuj ciasto na formę, a następnie przełóż je do wysmarowanej tłuszczem blachy. Na wierzch wyłóż przygotowane jabłka. Piecz przez około 35-40 minut, aż ciasto będzie złociste. Podawaj szarlotkę na ciepło z lodami waniliowymi lub śmietankowymi.

fot. Ciasta na Dzień Babci i Dziadka: szarlotka z lodami/Adobe Stock, pada smith

Sernik waniliowy to prawdziwy klasyk, który nigdy się nie nudzi. Laska prawdziwej wanilii nadaje mu niepowtarzalnego, głębokiego aromatu. Ten sernik to idealna propozycja na każdą okazję, od rodzinnych spotkań po uroczystości z przyjaciółmi.

Składniki:

500 g twarogu sernikowego,

200 g śmietany 30%,

laska prawdziwej wanilii,

200 g cukru,

4 jajka,

kilka kropel ekstraktu waniliowego,

150 g ciastek typu digestive,

80 g masła.

Sposób przygotowania:

Ciasteczka pokrusz na drobno ręcznie, w malakserze albo przy pomocy tłuczka do mięsa. Roztop masło i wymieszaj z pokruszonymi ciastkami, a następnie ułóż na dnie formy wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do lodówki na 20 minut, aby spód stwardniał. W tym czasie w misce umieść ser, śmietanę, cukier, jajka, ekstrakt waniliowy oraz miąższ z laski wanilii. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Przelej masę serową na przygotowany spód i piecz w piekarniku nagrzanym do 160 stopni przez około godzinę. Sernik powinien być lekko sprężysty na powierzchni. Po upieczeniu pozostaw w piekarniku do całkowitego ostygnięcia. Podawaj sernik schłodzony, udekorowany świeżymi owocami i miodem lub polewą czekoladową.

fot. Ciasta na Dzień Babci i Dziadka: sernik waniliowy/Adobe Stock, fahrwasser

Podobno przepis na tradycyjną kremówkę papieską zabrał ze sobą do grobu jego twórca i dziś niemożliwe jest pełne odtworzenie tej receptury. Możesz jednak przygotować pyszną domową wersję. Jej sekret tkwi w lekkim, waniliowym nadzieniu, które jest przyjemnie słodkie i aksamitne.

Składniki:

2 arkusze ciasta francuskiego,

500 ml mleka,

laska wanilii,

4 żółtka,

150 g cukru,

50 g mąki pszennej,

200 ml śmietany 36%.

Sposób przygotowania:

Ciasto francuskie rozwałkuj i podziel na prostokąty. Wstaw do piekarnika (200 stopni) i piecz ok. 15-20 minut, aż ciasto będzie złociste i chrupiące. W garnku podgrzej mleko z przekrojoną laską wanilii (i z wyciągniętym miąższem). W osobnej misce zmiksuj żółtka z cukrem i mąką. Powoli dodawaj gorące mleko, cały czas mieszając. Przelej masę z powrotem do garnka i gotuj na małym ogniu, aż krem zgęstnieje. Przykryj folią spożywczą, aby nie utworzył się kożuch, i odstaw do ostygnięcia. Ubij śmietanę na sztywno i wymieszaj ją delikatnie z wystudzonym kremem waniliowym. Na pierwszy arkusz ciasta wyłóż połowę kremu, przykryj drugim arkuszem, a na wierzch nałóż resztę kremu. Schłodź ciasto przez kilka godzin w lodówce, aby masa dobrze stężała.

fot. Ciasta na Dzień Babci i Dziadka: domowa kremówka/Adobe Stock, agneskantaruk

Reklama

Zobacz więcej przepisów na ciasto na Dzień Babci i Dziadka: