Jak jeść rzeżuchę? 5 pomysłów i przepisów na pyszne wiosenne dania z rzeżuchą - nie tylko na Wielkanoc

Jak jeść rzeżuchę? Możesz ją dodać do pasty kanapkowej na bazie jajek lub tuńczyka, udekorować nią sałatkę albo przyrządzić zdrową zupę krem. Rzeżuchę warto dodawać do sałatek, posypywać nią makarony i kanapki. Rzeżucha sprawdzi się we wszystkich przepisach, w których korzystasz z innych zielonych liści.