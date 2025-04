Pomidor, który swoje korzenie ma w Ameryce Południowej, na dobre zagościł w Europie i zyskał grono wiernych fanów. Na surowo w asyście innych warzyw jest składnikiem wielu sałatek i surówek. Zupa pomidorowa lub gulasze to standardowe dania jednogarnkowe, które często pojawiają się na polskim stole. Sprawdź nasze przepisy na dania z pomidorami!

Właściwości pomidora

Pomidory wspomagają wzrok oraz wzmacniają ostrość widzenia. Regularnie spożywane pozwalają utrzymać odpowiednią florę bakteryjną oraz usprawniają pracę żołądka i trawienie. Dobrze wpływają na układ krwionośny zapewniając odpowiednią cyrkulację oraz zmniejszenie poziomu złego cholesterolu we krwi. Zawarte w nich antyoksydanty wspomagają walkę z rakiem oraz niszczą wolne rodniki, przyspieszające starzenie się skóry. Bogate w witaminę C i potas pozwalają uchronić się przed miażdżycą i chorobami serca.

Sałatka z pomidorami i jajkiem: przepis

Oto składniki na sałatkę z pomidorami i jajkiem:

2 średnie pomidory

jajko

listki sałaty

łyżka soku z cytryny

szczypta cukru

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżka musztardy

pół łyżeczki sosu chili

Jak zrobić sałatkę z pomidorami i jajkiem?

Pomidory obmywamy pod bieżącą wodą i ściągamy skórkę. Jajko gotujemy we wrzącej wodzie przez około 6 minut i studzimy. Obieramy ze skórki i kroimy na mniejsze talarki. Sałatę obmywamy i osuszamy za pomocą suszarki do owoców lub ręcznika papierowego. Przygotowując dressing wyciskamy sok z cytryny, dodajemy musztardę, sól, pieprz, sos chili oraz cukier i wszystko dokładnie mieszamy. W misce układamy składniki i polewamy wcześniej przyrządzonym sosem. Tak przygotowana sałatka z pomidorem ciekawie komponuje się również z posiekaną pietruszką i może być podawana do obiadu lub jako osobne danie na lunch.

Ogórek z pomidorem: przepis

Oto składniki na ogórka z pomidorem:

5 średnich pomidorów

średni ogórek

cebula

posiekana pietruszka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta słodkiej papryki

Jak zrobić ogórka z pomidorem?

Pomidory dokładnie parzymy i obieramy ze skórki. Kroimy na drobne kawałki. Ogórek obieramy ze skórki i kroimy w talarki. Cebulę siekamy drobno i mieszamy z resztą składników. Doprawiamy całość solą, pieprzem oraz słodką papryką. Tak przygotowane pomidory idealnie nadają się jako dodatek do obiadu lub lekka sałatka, która możemy podawać w asyście jogurtu lub śmietany.

