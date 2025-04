Pomarańcza to jeden z najbardziej lubianych owoców. Nie tylko ze względu na swój smak, ale również na właściwości - to prawdziwa bomba pełna witaminy C! Sezon na pomarańcze trwa wtedy, gdy w naszym kraju cierpimy akurat na brak owoców sezonowych. Najlepsze cytrusy można kupić podczas zimowych miesięcy. A co zrobić z pomarańczy? Chociaż pyszne są jedzone na surowo, wiele osób przyrządza z nich smakowity, zdrowy sok. Pomysłów jest jednak wiele - pomarańcza to idealny składnik wielu deserów... i nie tylko!

Przepis na naleśniki z pomarańczą

Oto składniki na naleśniki z pomarańczą:

2 jajka,

1 i 1/2 szklanki mleka,

szklanka mąki,

szczypta soli,

2 płaskie łyżeczki cukru wanilinowego

Na nadzienie:

3 pomarańcze,

2 łyżki miodu,

1/2 łyżeczki cynamonu,

odrobina świeżego, startego imbiru,

łyżeczka oliwy,

łyżka rodzynek.

Jak zrobić naleśniki z pomarańczą? Składniki ciasta naleśnikowego wymieszaj. Smaż na rozgrzanej, leciutko natłuszczonej patelni z powłoką nieprzywieralną. Przewracaj naleśniki na drugą stronę, kiedy tylko przy potrząśnięciu patelnią na boki naleśnik będzie się poruszał, czyli przestanie przywierać do patelni.

Pomarańcze sparz, zetrzyj skórkę z jednej, resztę obierz, wytnij miąższ. Na rozgrzaną oliwę wrzuć skórkę pomarańczową, następnie cząstki pomarańczy chwilkę duś i dodaj miód, cynamon oraz imbir. Możesz też dodać rodzynki. Powstałym farszem posmaruj naleśniki i składaj.

Czytaj też na temat wartości odżywczych pomarańczy

Przepis na rogaliki z pomarańczą

Oto składniki na rogaliki z pomarańczą:

opakowanie ciasta francuskiego,

30 dag dżemu pomarańczowego,

2 pomarańcze,

3 łyżki bułki tartej,

jajko.

Jak zrobić rogaliki z pomarańczą? Pomarańcze obierz, powycinaj z niej cząstki pomarańczy bez błonek, osącz z nadmiaru soku. Ciasto rozwiń i potnij na trójkąty prostokątne. Po dwa trójkąty sklejaj razem za pomocą roztrzepanego jajka. Na kawałkach ciasta rozsmaruj dżem pomarańczowy. Na dżemie ułóż kawałki pomarańczy i posyp bułką tartą.

Rogi trójkątów posmaruj roztrzepanym jajkiem. Trójkąty zwiń w rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta. Rogaliki przełóż na płaską blaszkę, wyłożoną papierem do pieczenia. Posmaruj roztrzepanym jajkiem i piecz około 20 minut w piekarniku nagrzanym do 200 stopni C. Po wystudzeniu zdejmij z blachy i przełóż na paterę.

