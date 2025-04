Podwieczorek dla dziecka może być przygotowany na słono lub na słodko. Staraj się, aby nie były to tylko puste kalorie - białe pieczywo zastąp razowym, a zamiast gotowych słodkich ciastek, podaj te domowe z kontrolowaną ilością cukru.

Niemowlęciu podawaj wyłącznie produkty dla niego przeznaczone, np. deserki na bazie mleka, jogurtu, twarożku i owoców. Możesz mu także zrobić kisiel mleczny i budyń na mleku modyfikowanym.

Świetnym podwieczorkiem dla dziecka może być jogurt naturalny z dodatkiem owoców (truskawek, malin, jagód, kiwi), koktajl mleczny, owsianka albo twarożek ze szczypiorkiem.

Niemowlęciu podawaj je w postaci przecierów i musów. Maluszkowi, który już próbuje sam jeść, daj do rączki kawałek banana albo miękkiej, dojrzałej brzoskwini. Dziecku, które potrafi już gryźć, pokrój na cząstki jabłko, gruszkę, brzoskwinię. Warto także podawać suszone owoce (morele, śliwki).

Marchewka, papryka (maluchom warto ją obrać ze skórki) i ogórek pokrojone w słupki podane z jogurtowym sosem albo hummusem spodobają się każdemu przedszkolakowi. Szczególnie, jeśli hummus zabarwisz burakiem na różowo!

Domowy kisiel jest świetnym sposobem na przemycanie owoców. Nie ma w nim chemii i nie musi być bardzo słodki - ty decydujesz, ile cukru dodasz. Podobnie jest z budyniem, jego przygotowanie nie zajmuje dużo czasu, a masz pewność, co znajduje się w środku.

Placuszki ziemniaczane, batatów, marchewki czy cukinii kochają wszystkie dzieciaki. Są pożywne i zdrowe (warto podać do nich ulubiony sos malucha) a ich przygotowanie zajmuje raptem kilkanaście minut.

Jeśli do masy na placki dodasz łyżkę oleju roślinnego, nie będziesz musiała używać go do smażenia, dzięki czemu będą lekkie i nietłuste.

Muffiny możesz zrobić kilka dni wcześniej i przechowywać w lodówce przez kilka dni. Do tych wytrawnych dodaj szynkę, oliwki i suszone pomidory, a do tych na słodko orzechy.

Kanapki rób z razowego albo żytniego pieczywa - ma najwięcej błonnika i na długo daje uczucie sytości. Pieczywo posmaruj masłem, połóż liść sałaty, żółty ser, wędlinę lub samodzielnie przygotowaną pastę kanapkową.

Możesz pokusić się również o ciekawy wygląd kanapek i stworzyć wesołe zwierzątka, samochód lub rakietę. Takie przysmaki znikną z talerza raz dwa!

Do domowych ciastek można przemycić całe mnóstwo cennych składników, które są np. w orzechach i suszonych owocach. Odrobina gorzkiej czekolady i miodu również nie zaszkodzi, a świetnie zastąpi niezdrowy biały cukier.

