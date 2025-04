3 przepisy na placuszki z truskawkami: w wersji jogurtowej, mlecznej oraz BLW. Wystarczy kilka składników, aby je przygotować

Placuszki z truskawkami to świetna propozycja na lekkie śniadanie na słodko, ale sprawdzi się także jako lunch do pracy czy szkoły oraz jako szybki podwieczorek. Idealnie nadają się także do rozszerzania diety malucha w myśl zasady BLW (bobas lubi wybór). Placki z truskawkami możesz przygotować na kilka sposobów.