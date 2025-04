Przepis na pizzę opiera się głównie na przyrządzeniu idealnego ciasta i stworzeniu aksamitnego sosu do pizzy. Dobór składników jest kwestią drugorzędną, bo na domowej pizzy możesz umieścić wszystko to, co lubisz (albo to, co akurat masz w lodówce). Postaraj się jednak, aby na pizzy nie znajdowały się bardzo "mokre" lub puszczające sok składniki, np. pieczarki. Mogą całkowicie zmienić konsystencję ciasta. Oto pyszna pizza - przepis aż w 28 wersjach!

Szybka pizza bez drożdży

Szukasz pomysłu na szybką pizzę? Może przyrządzisz ją bez drożdży? To znacznie skróci czas przygotowania! Do pizzy z oliwkami i salami potrzebne są tylko:

2 szklanki mąki pszennej,

2/3 szklanki mleka,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/3 szklanki oleju,

zioła prowansalskie,

sól,

pieprz

Do obłożenia pizzy:

30 czarnych oliwek,

20 plasterków salami,

5 łyżek przecieru pomidorowego,

papryka,

2 kulki mozzarelli,

suszona bazylia.

Jak zrobić pizzę? Wszystkie składniki na ciasto do pizzy umieść w dużej misce. Ugniataj ręcznie, aż powstanie gładka i jednolita masa. Rozwałkuj i ponakłuwaj widelcem, aby podczas pieczenia do ciasta dostawało się powietrze. Ciasto poobkładaj pokrojonymi dodatkami i piecz domową pizzę przez 35 minut w 180 stopniach.

Zerknij tutaj, jeśli chcesz przyrządzić tradycyjne ciasto na pizzę (cienkie lub grube).

Sos pomidorowy do pizzy

Chcesz samodzielnie zrobić włoski sos do pizzy? Oto składniki:

800 g pomidorów,

3 ząbki czosnku,

sól,

3 łyżki oliwy z oliwek,

zioła prowansalskie: bazylia, tymianek, oregano.

Czosnek obierz i rozgnieć w prasce. Pomidory obierz ze skórki, postaraj się je zmiażdżyć w taki sposób, aby pozbawić je jak najwięcej wody. Pomidorowy miąższ, lekko odsączony, wrzuć na patelnię. Przesmaż pomidory na sos do pizzy razem z czosnkiem. Powinno to trwać około 20-25 minut, żeby pomidory zmiękły. Dopraw solą i ziołami. Gotowy sos do pizzy zmiksuj blenderem, aby był jak najbardziej gładki.

Pizza: kalorie

Kaloryczność pizzy zależy w dużym stopniu od dodatków, którymi ją obłożymy. Jeśli postawisz na warzywa, zmniejszysz ilość kalorii, a jeśli obficie potraktujesz pizzę serem, stanie się bardziej kaloryczna. Dietetyczna pizza? To na pewno również ta w wersji na cienkim cieście - im grubsze ciasto, tym więcej zbędnych kalorii...

Ile kalorii ma pizza? Kawałek z serem, szynką, pieczarkami i sosem pomidorowym waży około 150 g i liczy około 350 kalorii.

Poniżej znajdziesz aż 28 przepisów na pizzę w różnych wariacjach!